Licenciamiento Y Operación De Pronósticos Deportivos

Mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDEC-MINEDEC-2026-00078-A, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura emitió “Normativa que regula el procedimiento de licenciamiento de pronósticos deportivos”. A continuación, resumimos dicha resolución:

1. Tipos de Operadores. Existen dos categorías de operadores:

Operadores exclusivamente digitales, que funcionan únicamente mediante páginas web o aplicaciones móviles. Operadores mixtos, que combinan su plataforma digital con puntos físicos de recarga o retiro.

2. Licencia obligatoria: La licencia deberá obtenerse antes de iniciar operaciones y tendrá las siguientes características:

Vigencia de 5 años.

El operador no puede cederla, arrendarla o permitir que sea utilizada por terceros. Los cambios en la estructura de propiedad o en los beneficiarios finales deben ser autorizados por el Ministerio.

El operador debe mantener durante su vigencia, las condiciones jurídicas, financieras, técnicas y operativas que permitieron su otorgamiento.

El costo anual de la licencia equivale a 655 salarios básicos unificados, es decir, US$315.710 para 2026.

3. Presencia en Ecuador: La normativa exige que los operadores se encuentren domiciliados en Ecuador.

Los operadores extranjeros que ya desarrollen actividades en el país podrán solicitar la licencia por medio de una sucursal domiciliada o de una sociedad constituida en Ecuador.

4. Principales requisitos para obtener la licencia: Los solicitantes deberán acreditar su capacidad jurídica, financiera, técnica y operativa.

En materia financiera, el operador deberá presentar estados financieros auditados y acreditar un patrimonio neto mínimo de US$500.000.

Los requisitos técnicos incluyen:

Propiedad o licencia exclusiva del nombre de dominio utilizado por la plataforma.

Dominio terminado en “.com” o “.ec”.

Titularidad del signo distintivo utilizado en Ecuador o un contrato de licencia exclusiva de explotación inscrito ante la autoridad nacional de derechos intelectuales.

Certificación técnica de la plataforma bajo estándares internacionales.

En el ámbito operativo, deben presentarse manuales y políticas sobre juego responsable, verificación de identidad y edad, prevención de lavado de activos, seguridad de la información, gestión de incidentes tecnológicos y atención de reclamaciones.

5. Garantía y cuenta bancaria exclusiva. Dentro de los 90 días siguientes al otorgamiento de la licencia, el operador deberá constituir una garantía bancaria o póliza de fiel cumplimiento equivalente al 1 % de su patrimonio neto.

La garantía deberá mantenerse vigente durante toda la licencia y estará destinada a cubrir obligaciones frente a los usuarios. Si su monto resulta insuficiente, el operador deberá cubrir directamente los valores pendientes.

Los operadores también deberán mantener una cuenta bancaria exclusiva en una entidad del sistema financiero ecuatoriano para administrar los fondos de los usuarios, pagar premios y realizar las operaciones directamente vinculadas con la actividad autorizada.

6. Identificación y protección de los usuarios: Cada usuario deberá mantener una sola cuenta vinculada a una única cuenta de juego. Antes de activarla, el operador deberá verificar su identidad mediante mecanismos que incluyan validación biométrica facial en tiempo real.

No podrán participar:

Menores de 18 años.

Personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Autoexcluidas.

Deportistas, dirigentes, entrenadores, árbitros y otras personas que puedan influir en una competición respecto de la cual se ofrezcan pronósticos.

Personas que mantengan un interés económico directo en el resultado del evento.

Otros sujetos comprendidos en las prohibiciones de la normativa deportiva.

Los premios deberán acreditarse inmediatamente después de determinarse el resultado. Las solicitudes de retiro deberán atenderse en un plazo máximo de 3 días hábiles.

7. Medios de pago. La normativa permite utilizar cuentas bancarias, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas prepago y efectivo mediante puntos físicos autorizados.

Cada medio de pago se encuentra sujeto a límites por transacción, diarios y mensuales. Todas las operaciones deberán realizarse en dólares de los Estados Unidos de América, estar vinculadas con un usuario identificado y quedar sujetas a controles de prevención de fraude y lavado de activos.

8. Promociones. Los operadores podrán ofrecer bonos, promociones e incentivos comerciales siempre que sus condiciones sean claras y no promuevan conductas compulsivas. El valor anual de los incentivos efectivamente convertidos en premios no podrá superar el 1,5 % del promedio de los pronósticos de los últimos tres meses del operador.

9. Prevención de lavado de activos: Los operadores tendrán la calidad de sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos.

Dentro de los 30 días siguientes al otorgamiento de la licencia deberán obtener su código de registro ante la UAFE. El incumplimiento puede ocasionar la suspensión inmediata de la licencia y de las operaciones hasta su regularización.

10. Protección de datos y trazabilidad. Los operadores deberán contar con una Política de Tratamiento de Datos Personales y conservar evidencia de su aceptación por parte del usuario.

También deberán garantizar la trazabilidad’ íntegra de las operaciones y conservar, al menos durante siete años, información sobre:

Identidad de los usuarios.

Pronósticos realizados.

Montos pagados y premios entregados.

Medios de pago.

Registros de acceso.

Direcciones IP y dispositivos utilizados, cuando sea técnicamente posible.

11. Marcas y propiedad intelectual: Los operadores deberán utilizar exclusivamente la marca registrada y autorizada para prestar sus servicios en Ecuador.

El operador deberá acreditar la titularidad del signo distintivo o contar con un contrato de licencia exclusiva de explotación inscrito ante el SENADI.

12.Publicidad. Únicamente los operadores que mantengan una licencia vigente podrán realizar publicidad, promoción o patrocinio dirigidas al mercado ecuatoriano.

Se prohíbe la publicidad dirigida a menores, engañosa o que presente los pronósticos deportivos como una forma segura de enriquecimiento.

13. Reportes y control. Los operadores deberán presentar reportes mensuales sobre cuentas de usuarios, volumen de pronósticos, premios pagados, promociones, incidentes de ciberseguridad, operaciones inusuales y cuentas bancarias utilizadas.

La operación sin licencia, o durante su suspensión o después de su revocatoria, podrá dar lugar al bloqueo de dominios, aplicaciones, medios de pago y transacciones financieras, previa emisión de una resolución administrativa motivada.

14. Régimen de transición. Los operadores que ya se encuentren en funcionamiento dispondrán de 180 días desde la entrada en vigor del Acuerdo para adecuar sus sistemas y habilitar la cuenta bancaria exclusiva.