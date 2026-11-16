ARTICLE · 16 NOVEMBER 2026
Diferencias entre plataformas intermediarias o proveedoras
OlarteMoure
Founded in 2003, OlarteMoure is a highly specialized intellectual property, regulatory and...View firm profile
Colombian consumer protection authorities have repeatedly imposed multimillion-dollar sanctions on delivery and e-commerce platforms, establishing a precedent where operational reality trumps contractual definitions.
La decisión admite recursos de reposición y apelación.
¿Por qué la SIC sanciona como «proveedor» a quien se define como «intermediario»?
Históricamente, muchas plataformas argumentan ser solo un portal de contacto para liberarse de responsabilidades frente al consumidor final. Pero para la autoridad de control, la operación real pesa más que el contrato.
La diferencia en la ley
El alcance de tus obligaciones según tu rol real.
Portal de contacto (Intermediario):
- Solo pone en contacto a las partes.
- Su deber principal es identificar fehacientemente al vendedor (Nombre, NIT/C.C., contacto).
Proveedor:
- Controla la transacción.
- Responde por garantía, información, publicidad, retracto y atención de reclamos.
La postura histórica de la autoridad
No es un criterio nuevo , la SIC evalúa la realidad.
Caso Mercado Libre, Res. 55912
Desde 2016, la SIC determinó que, si la plataforma recauda el dinero, interviene en la transacción o maneja la logística, deja de ser un simple portal de contacto y asume el rol de proveedor.
Lo que ha ratificado la Jurisdicción Contencioso – Administrativa.
En las demandas presentadas por plataformas digitales contra sanciones de la SIC, los Tribunales de la República han sostenido que las empresas no pueden invocar su autodefinición contractual para sustraerse del Estatuto del Consumidor.
En la práctica: si la autoridad evidencia control sobre la transacción, la calificación legal de proveedor se impone por encima de lo que declaren los Términos y Condiciones.
Prueba para determinar si eres intermediario o proveedor
Responde sí o no.
- ¿El consumidor te paga a ti y tú le giras después al vendedor?
- ¿Tú organizas o controlas la entrega?
- ¿Tú fijas promociones, tiempos de entrega o condiciones de venta?
- ¿Tus términos y condiciones dicen que solo eres intermediario?
Entre más «sí» tengas en las tres primeras, más lejos estás de un portal de contacto y más cerca de que la SIC te trate como proveedor. La cuarta no cambia el resultado.
Si la SIC te trata como proveedor, respondes por
- La garantía legal de lo que se vende.
- La información completa de precios, promociones y condiciones.
- La publicidad que haces, incluidos los tiempos
de entrega que prometes.
- El derecho de retracto: la devolución del dinero debe hacerse en máximo 15 días calendario (Ley 1480 de 2011, art. 47, modificado por la Ley 2439 de 2024).
- La atención oportuna de peticiones, quejas y reclamos.
Tu modelo de negocio define tus obligaciones, no tus términos y condiciones.
En OlarteMoure revisamos modelos de plataformas digitales y su marco contractual para que la operación real y los términos digan lo mismo. Si tienes un marketplace, una app o un e-commerce, escríbenos.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.