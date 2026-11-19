グローバル化した技術革新の枠組みの下では、ある発明が技術的な構想から産業化に至るまで、しばしば複数の国にまたがって行われる。このような「研究開発チェーンの国境を越えた分断」は、特許法上、一見基礎的と思われる「秘密保持審査義務」に、現実的な適用上の難題をもたらしている。

最近、最高人民法院知的財産権裁判所は、（2022）最高法知行終255号判決を「優良判決」欄に掲載し、併せて「秘密保持審査義務違反の判断」という判決要旨を公表した。これにより、この難題を解決するための明確な分析経路が示された。

事例分析

中国の特許法では、中国で完成した発明または実用新案について外国で特許出願を行う場合、事前に秘密保持審査を受けることが義務付けられている。これに違反した場合、当該発明については中国において特許権が付与されない。特許法実施細則はさらに、「中国で完成した」とは、技術案の実質的な内容が中国国内で完成したことを指すと明確にしている。この制度は、国家安全保障や重大な利益に関わる発明が、特許出願による公開によって国家利益を損なうことを防ぐことを目的としており、その結果は極めて厳しいものと言える。すなわち、すでに付与された中国の特許であっても、その年中に「先に国外へ出願された」という理由だけで、全体として無効となる可能性がある。

難点は、研究開発プロセス自体が国境を越える場合、「実質的な内容が中国国内で完成した」ことをどのように認定するかという点にある。本件では、米国のある診断会社が2012年にまず米国で特許出願を行い、その後中国でも特許出願を行い、特許権を取得した。請求人である広州のある会社は、当該技術が広東省の科学研究プロジェクトに由来し、実質的には「中国国内で完成」したものであるにもかかわらず、秘密保持審査の義務を履行していなかったことを理由に、当該特許の無効を請求した。国家知識産権局と第一審裁判所はともにこの主張を支持せず、最高人民法院も第二審において上訴請求を棄却し、現有の証拠では技術案の実質的な内容が中国国内で完成したことを立証するには不十分であると認定した。

実務において、よくある誤解として、「問題となっているのが中国特許である以上、『実質的な内容』の判断は中国特許の請求項を基準とすべきだ」というものがある。本件はこの考え方を否定した。

判決では、既に付与された中国特許が秘密保持審査義務違反により無効であるかどうかを判断する際、審査の対象は中国出願に先立って提出された外国出願であるべきであるとされた。原則として、外国出願の明細書に基づいて審査の基礎を確定し、中国と外国の出願における技術案が実質的に同一であると確認された場合にのみ、中国出願の明細書を基礎として用いることができる。秘密保持審査が防止しようとするのは、出願書類の中で国家安全保障や重大な利益に関わる可能性のある技術内容全体であり、最終的にクレームに記載された部分に限定されるものではない。ここから得られる示唆は極めて明確である。比較の起点として、中国で特許権が付与された明細書から「その場しのぎ」で判断するのではなく、最も早く提出された海外出願に立ち返らなければならない。

秘密保持審査の対象となる「実質的な内容」とは何か。現在、特許法および特許法施行細則のいずれにも明確な規定は設けられていないが、当該判決は次のような指針を示している。その内容は、請求項に記載された部分に限定されるものではなく、発明が先行技術に対して行われた、特定の技術的課題を解決し、相応の技術的効果をもたらす改良内容であるべきである。貢献度を判断する際には、明細書に記載された先行技術を検討することもできるほか、発明者による研究開発の出発点や発明の要点に関する陳述と併せて検討することもできる。裁判所が従属請求項に対して示した姿勢には特に留意が必要である。付加的な技術的特徴が実質的な内容を構成するかどうかは、既存技術に対する貢献度によって決まるものであり、単に請求項に記載されているという理由だけで当然に認定されるものではない。真に決定的な役割を果たすのは、発明の中核となる技術的貢献を担う特徴である。

最後のポイントは「完成地」の認定である。裁判所は、実質的な内容の完成地については、技術の形成過程、発明者が重要な形成段階において所在していた場所、および当該分野における研究開発や産業化の慣行を総合的に勘案して判断すべきであると強調した。本件において、電子メールの証拠からは、3つの主要な発明点が2010年6月末までにすでに形成されていたことが示されており、発明者のパスポートの出入国情報を併せて考慮すると、重要な形成段階が中国以外であったと認定できる。同時に、裁判所は当該分野の慣例も考慮した。すなわち、医療機器は中核となる構想から試験、臨床試験、産業化に至るまで通常長い期間を要し、広東省の科学研究プロジェクトの進捗状況は、既存の技術案を産業化するプロセスに合致しており、これに基づいて中核となる発明がプロジェクト実施期間中に中国で完成したと逆推論することはできない。

実務上の提言

本件における「まず外国出願明細書を特定し、次に実質的な貢献を識別し、貢献の形成過程を再現し、最後に完成地を確定する」という4段階のプロセスをコンプライアンス上の措置として具体化するため、筆者は多国籍出願人に対し、以下の点に留意するよう提言する。

1．研究開発プロセスの「証拠の記録」を徹底すること。発明の要点が形成された時点は、往来メール、実験記録、会議議事録、さらには発明者の移動履歴などに基づいて復元されることが多い。企業が研究開発の初期段階から規範的な記録制度を確立しておけば、将来、権利の主張や侵害に対する抗弁を行う際にも、主導権を握ることができる。

2．「実質的な内容」の完成地を慎重に評価し、単に産業化がどこで行われたかを機械的に見るのではなく、その本質を見極めること。中核となる構想が確かに海外で形成されたのであれば、その後の大量の作業が国内で行われたとしても、一般的には「中国で完成した発明」とはみなされない。しかし、重要な発明点が国内の科学研究協力の中で生じたものである場合は、海外への出願前に自主的に秘密保持審査手続きを履行すべきである。

3．秘密保持審査請求という「事前ツール」を有効に活用すること。この「事前ツール」である秘密保持審査請求を有効に活用すれば、事後の無効審判手続きにおいて困難な立証を行うよりもはるかに低いコストで、特許が全体として無効となるリスクを根本的に排除することができる。研究開発のプロセスが中国国内外にまたがるプロジェクトにおいては、この「コンプライアンス保険」への投資は特に価値がある。

技術に国境はないが、特許にはルールがある。秘密保持審査制度の判断ロジックを正確に把握し、それを適切に活用することこそが、国境を越えたイノベーションを確実に守るための鍵となる。

出所：北京康瑞律師事務所