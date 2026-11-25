最高院在一侵害技术秘密纠纷案件中，明确：被诉侵权人有权接触涉案技术秘密并不代表其获取技术秘密的方式、以及获取后对技术秘密实施的处置行为当然正当。判断是否正当，应当看三点：即被诉侵权人获取技术秘密的意图、获取方式，以及其获取后的行为等是否导致或者可能导致权利人失去对该技术秘密的有效控制。

基本案情

甲公司系某游戏项目（以下简称WOD）代码的权利人，主张该游戏软件的源代码为其技术秘密。

X、Y均系甲公司的前员工，X曾担任该公司K部门运营维护负责人，Y曾担任K部门的负责人，二人在甲公司任职期间均与公司签订了保密、竞业禁止及知识产权保护协议。

Y于2019年12月从甲公司离职，并于2020年6月成立与甲公司经营业务完全相同的乙公司。X于2020年6月向甲公司提出离职申请。

2020年7月，甲公司的关联公司向公安机关报案，称在X递交离职申请前一周，甲公司的关联公司在内部网络安全例行巡查中发现，X在提出离职申请前的一个多月时间内，未经公司许可，私自下载WOD源代码带离公司经营场所，并存放至一台并非公司为其配备的电脑中。

经进一步调查发现，X窃取技术秘密的行为是受Y的教唆、引诱、帮助。X用于购买存放技术秘密电脑的资金系来自Y的微信转账，而该电脑的购置发票上显示的购买单位是乙公司。

甲公司认为，X、Y、乙公司构成共同侵权，诉至法院，请求判令停止侵害，连带赔偿经济损失428万余元、维权合理开支51万余元。

一审法院认为，WOD源代码构成甲公司的技术秘密。X作为甲公司的技术人员，有权接触、获得涉案技术秘密，在案证据仅能证明X有获取行为，不能证明其对外披露、使用或允许他人使用。同时，也没有证据显示X向Y、乙公司披露，也无证据显示Y、乙公司使用或允许他人使用涉案技术秘密。一审法院据此驳回甲公司的诉讼请求。甲公司提出上诉。

裁判意见

最高人民法院于2024年9月作出最终判决：撤销一审判决；判令X、Y、乙公司立即停止侵害甲公司的技术秘密，包括停止披露、使用、允许他人使用涉案源代码，并签署保守商业秘密及不侵权承诺书；被诉人连带赔偿甲公司经济损失50万元以及合理开支39.876万元。

最高院认为：判断有合法渠道接触商业秘密的主体的行为是否违反当时施行的2019年修订《反不正当竞争法》第九条第一款的规定，不能只看被诉侵权人此前有无接触、获取商业秘密的权限，也不能只看被诉侵权人获取商业秘密的方式是否对应法律明文列举的手段。应当综合审查被其获取商业秘密的意图，以及获取后实施的行为，判断该被诉侵权行为是否导致或者可能导致权利人失去对该商业秘密的有效控制。

有权接触涉案技术秘密，并不代表其接触方式、获取方式和获取后的处置行为必然正当。《反不正当竞争法（2019）》第九条第一款第一项规制的非法获取行为，既包括负有明确具体的保密义务的主体，也包括不负有明确具体的保密义务的主体。即使特定主体有权接触商业秘密，如果其在特定场合以非正当方式获取，则仍然可能适用该项规定。

本案中，X未提供任何证据证明：甲公司曾经明确允许或默许公司员工将承载有涉案源代码技术秘密的办公电脑带离公司、带回个人家中，更没有任何证据证明甲公司曾经明确允许或默许公司员工将源代码从公司的办公电脑或其他硬件设备中下载、拷贝至员工本人的移动存储设备中。X知道或者应当知道其做法违反保密约定。

虽然X强调其下载、拷贝涉案源代码并带离甲公司是履行工作职责所需，但其始终回避一个关键问题：为何在完成上述行为后，还要删除相关日志操作记录、篡改跳板机登录记录、删除相关数据信息？这些行为明显悖于常理。

根据已查明的事实，X实际上早在2020年6月24日之前，就已经分阶段、有步骤地将涉案代码带离公司。从2020年6月24日至7月2日，已逾一周。对于以代码形式存在的技术秘密，在现今高度发达的电子传输技术条件下，代码在此期间从X转移给Y和乙公司，在时间与条件上是完全可行的。

X的行为既违反公认的商业道德，也违背其签署的保密协议承诺，获取手段难谓正当。客观上，其行为已经造成涉案源代码脱离甲公司有效控制、并存在被披露和被他人使用的重大商业风险，具有明显的可归责性。其行为符合《反不正当竞争法（2019）》第九条第一款第一项规定的以“盗窃手段获取权利人的商业秘密”和第三项规定的“违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密”。

Y曾是甲公司的员工，任职期间还曾经担任K部门的负责人，同样签订了保密、竞业禁止及知识产权保护协议。Y从甲公司离职后所创立的乙公司亦以游戏开发和运营作为主业，显然清楚源代码对于经营活动和竞争优势的价值。Y明知X在甲公司任职，也明知X与签有保密及竞业禁止协议，仍主动询问X是否有兴趣加盟乙公司，特别是主动询问X是否知道或掌握甲公司的游戏代码。在得到X的肯定答复和表示没有存储工具后，Y随即通过微信转账方式给X提供了购置电脑的资金，X随后用该钱款购置电脑，完成了将涉案代码带回家中并传输至该电脑的行为。

Y的上述行为，一方面基于其个人自主意志，另一方面也是代表乙公司、为乙公司谋取利益。Y实施的被诉侵权行为，既属于个人行为，也是体现乙公司法人意志的职务行为。

根据已查明的事实，X的侵权行为显然受Y指示，并利用了Y提供的实质帮助；二人的目的主要是获取甲公司的涉案技术秘密（即涉案WOD游戏的代码），并在乙公司后续经营中使用。本案不应将Y的行为简单等同于其作为乙公司法定代表人的履职行为，进而认为该行为可以被乙公司的意志所吸收，否则会不当地免除Y个人应当承担的法律责任。

Y的行为符合《反不正当竞争法（2019）》第九条第一款第四项规定的“教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露权利人的商业秘密”和该条第三款规定的“第三人明知商业秘密权利人的员工实施该条第一款所列违法行为，仍获取、披露商业秘密，视为侵犯商业秘密”的情形。

本案中，虽然X购置电脑用于存储甲公司代码的资金来源于Y个人微信转账，但X和Y均明知X下载、拷贝并在不同载体间传输甲公司涉案代码的目的是用于乙公司的后续使用、开发；而且购置电脑的发票上显示的购买方系乙公司。这表明，乙公司既是X实施的侵权行为的授意者，也是受益者。并且，Y的行为既是个人行为，也是体现乙公司法人意志的职务行为。乙公司的行为同样符合《反不正当竞争法（2019）》第九条第一款第四项和三款规定的情形。

基于已查明事实，X、Y、乙公司三方之间在接触、交流、彼此互动之相关事实表明：三方实施的侵权行为并非各自独立的单独侵权，而是基于三方主观上紧密的意思联络、客观上密切分工协作、并指向同一技术秘密的共同侵权行为。因此，X、Y、乙公司依法应当承担侵权责任。

（2023）最高法知民终539号