特許の黙示的許諾とは、特許権者が明示的に許諾を行っていないものの、その特定の行為や関連する取引の背景に基づき、他者による特許の実施を許諾する意思表示があったと合理的に推認できることを指す。この制度は、技術契約の履行や設計・施工などの実務現場で比較的よく見られる。

先日、広州知的財産権裁判所が特許侵害事件の判決を公表し、特許の黙示的許諾の適用条件や判断基準などについて詳細に解説し、同様の紛争の審理に有益な参考を提供した。

中某投資会社：

本件の原告であり、係争特許の権利者。

仏山美某社：

本件の被告。建築用モジュール製品を製造・販売しており、係争特許権を侵害したとして訴えられている。

中某発展社：

本件の当事者ではない。原告である中某投資社のオーストラリアの関連会社である。

ニュージーランド塔某社：

本件の当事者ではない。原告は2020年に塔某社のために製品を設計したが、技術図面がほぼ確定した後、同社は原告とのプロジェクト協力を打ち切った。

本件において、被告である仏山美某社は、原告である中某投資会社のオーストラリア関連会社である中某発展会社とニュージーランドの塔某社が、ニュージーランドのある住宅プロジェクトに関して提携を行ったことに基づき、特許実施許諾を得ているため、同社による建築用モジュール製品の製造・販売行為は侵害を構成しないと主張した。

広州知的財産権裁判所の一審判決では、佛山美某社の上記主張には事実的・法的根拠が欠けており、同社が製造・販売した建築モジュール製品は、中某投資会社が保有する「建築モジュール」（以下、「本件特許」という）という発明特許権を侵害していると認定し、同社に対し、侵害行為の停止を命じるとともに、中某投資会社に対し経済的損失および合理的な費用の合計100万元を賠償するよう命じた。最高人民法院は二審において、一審判決を支持した。現在、同判決は確定している。

提携の中断が特許訴訟を招く

中国のある投資会社の主な事業は、設計、製造、施工を網羅する統合型モジュール建築ソリューションの提供であり、ホテル、マンション、商業オフィス、学校、データセンターなどの分野にまたがり、モジュール建築分野において一定の影響力を持っている。本件の特許は2011年8月3日に特許権が付与され、中国のある投資会社は譲渡を経て当該特許の権利者となった。

同投資会社は2020年、ニュージーランドの塔某社の住宅プロジェクト向けに建築モジュール製品を設計し、技術図面を提出して入札に参加した。技術図面がほぼ確定した後、塔某社は同投資会社とのプロジェクト提携を打ち切った。同投資会社が調査を行ったところ、仏山美某社が大量の建築モジュール製品を製造し、同投資会社が以前関与していた住宅プロジェクトに販売しようとしていたことが判明した。

中某投資会社は、比較検討の結果、当該製品群が係争特許のクレームの保護範囲に該当する疑いがあり、佛山美某会社の関連行為は係争特許権を侵害している疑いがあると判断した。

これに基づき、中某投資会社は佛山美某会社を広州知的財産権裁判所に提訴し、同裁判所に対し、佛山美某会社に対して侵害行為の停止、および中某投資会社への経済的損失および合理的な費用440万元の賠償を命じるよう求めた。

佛山美某社は2019年5月に設立され、事業範囲にはコンテナ製造、貨物または技術の輸出入などが含まれている。

公判において、佛山美某社は、自社の実施内容が既存技術であること、および特許の黙示的許諾を取得していることを理由に、非侵害の抗弁を主張した。すなわち、中某発展社は、本件のニュージーランドプロジェクトに対していかなる訴訟も提起しないという約束をしており、その約束は非独占的許諾に相当するというものである。ニュージーランドの法律によれば、係争中の特許は前述の住宅プロジェクトの背景となる知的財産権に属し、塔某社はすでに当該特許の黙示的許諾を取得しており、この黙示的許諾は提携先である仏山美某社にも同様に及ぶ。さらに、侵害が主張されている技術方案は既存技術であり、係争中の特許のクレームの保護範囲には該当しない。

被告の黙示的許諾に関する抗弁は認められなかった

係争特許の請求項の保護範囲に被疑侵害製品が該当するか否かについて、広州知的財産権裁判所は審理の結果、技術的特徴の比較により、被疑侵害製品は係争特許の請求項1に記載されたすべての技術的特徴を備えており、係争特許の請求項1の保護範囲に該当すると判断した。

佛山美某社が提起した先行技術による抗弁について、裁判所は、比較の結果、同社が提出した米国特許文献は本件特許の背景技術で言及された文献ではあるものの、本件特許に含まれる複数の技術的特徴を公開していないと判断した。したがって、佛山美某社が提起した先行技術による抗弁は成立しない。

佛山美某社が、中某発展社の「訴追しない」という約束に基づいて提起した非侵害抗弁について、広州知的財産権裁判所は、中某発展社と中某投資社には関連関係が存在するものの、両社は異なる国に設立された独立した法人主体であり、中某発展社が行った訴追免除の約束は、当然に中某投資社による約束とみなすことはできないとした。

さらに裁判所は、仮に塔某社が関連するライセンスおよび侵害免除を取得していたとしても、そのライセンスおよび免除の法的効力は当然に佛山美某社にまで及ぶものではないと指摘した。その理由は、本件において訴えられている侵害製品の製造者および販売者がいずれも佛山美某社であり、塔某社ではないからである。また、中某発展会社の回答書の内容から判断すると、同社が行った承諾は、本件の業務協定書に起因する、または同協定書に関連する訴訟に限定されており、本件の特許侵害訴訟については明確に言及されていない。したがって、佛山美某会社がこれに基づいて主張した非侵害の抗弁は成立しない。

仏山にある美某社が、特許の黙示的許諾を取得したと主張している問題について、広州知的財産権裁判所は多角的な観点から分析を行った。

まず、塔某社および中某発展社はいずれも本件の当事者ではない。契約の相対性原則に基づき、本件において、塔某社が当該ニュージーランドプロジェクトに関連する知的財産権の許諾を取得したか否かについて判断を下すことは適切ではない。

次に、本件の業務協定書は塔某社と中某発展社の間で締結されたものであり、締結地および履行地はいずれもニュージーランドである。契約当事者のいずれも本件特許侵害訴訟の当事者ではない状況下では、中国の裁判所が本件業務協定書に関する紛争を審理する権限を有するか、また当該契約紛争にニュージーランド法が適用されるかといった問題を明らかにすることはできない。

さらに、仮に当該業務協定書に関する紛争にニュージーランド法が適用されるとしても、佛山美某社が提出したニュージーランドの弁護士による法律メモのみに基づいては、ニュージーランド法に基づき、塔某社が中某発展会社から本件のニュージーランドプロジェクトに関する背景知的財産権の許諾を得たかどうか、および当該許諾の具体的な対象、地域範囲、期間といった重要な事実を明らかにするには不十分である。特に明確にすべきは、当該許諾が佛山美某社にまで及ぶか、中国国内をカバーするか、および許諾期間がどのように確定されるかについて、いずれもこれを証明する十分な証拠が欠如している点である。

最後に、仮に塔某社が中某発展社から当該特許に関する黙示の許諾を得たと認定できたとしても、中某発展社と中某投資社は異なる国の独立した法人主体であるため、当該許諾は当然に佛山美某社にまで及ぶものではない。

以上のことから、広州知的財産権裁判所は、佛山美某社が係争特許の黙示的許諾を既に取得しているとする抗弁には事実上および法律上の根拠が欠如しているとして、これを支持しなかった。これに基づき、第一審判決は、佛山美某社の被訴行為が特許権侵害を構成すると認定し、同社に対し相応の侵害責任を負うよう命じた。

第一審判決後、佛山美某社はこれに不服として上訴した。最高人民法院は審理を経て、上訴を棄却し、原判決を維持する判決を下した。

特許の黙示的許諾に関する3つのルールを明確化

本件の核心となる争点は、被告が、原告の関連会社が顧客に技術図面を提供した行為に基づき、当該顧客から製品の製造を再委託された際に、当該製品に関連する特許権の黙示的許諾を得たとして、非侵害の抗弁を主張した点にある。

「この抗弁が成立するかどうかは、特許法分野における黙示的許諾制度の適用範囲の問題に関わるものであり、権利主体の同一性、特許権の地域性、および契約の相対性が黙示的許諾の効力に及ぼす制限を明確にする必要がある。」 本件の一審を担当した譚海華裁判官は、中国知的財産権報の記者とのインタビューで、本件は特許の黙示的許諾抗弁が成立するかどうかを判断するための3つの基本ルールを確立したものであり、同種の事件の審理において明確な指針となる価値があると述べた。

第一に、権利主体の同一性に関する基準。すなわち対外的に許諾を行う主体は、特許権者またはその明確な許諾を受けた主体でなければならない。関連会社間の株式関係は、許諾関係に代わることはできない。次に、地域性に関する基準。すなわち、特許の黙示的許諾の判断においては、特許権の地域的境界を厳守しなければならず、海外プロジェクトにおいて本件特許技術方案を含む提供行為があったとしても、それだけで国内の特許権に対して許諾効力が生じるわけではない。さらに、契約の相対性に関する基準。すなわち、顧客が取得した許諾は、当然に第三者の加工請負業者にまで及ぶものではなく、第三者が特許の許諾を得ようとする場合は、別途、権利者から明確な許諾を求める必要がある。

譚海華氏は、司法実務において、特許権者の行為が、合理的な取引相手方に「すでに許諾を得ている」という確固たる信頼を抱かせるに足るものであり、かつその信頼と権利者の行為との間に直接的かつ密接な因果関係が存在する場合に限り、黙示的許諾の成立が考慮されると述べた。上記の規則は、関連会社、国際取引、委託加工などを含む複雑な状況下における特許侵害紛争の審理において重要な指針となるほか、国際的な商業活動における関連会社の技術的行為に対して明確な法的境界線を定めている。

出所：中国知識産権報