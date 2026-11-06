商标续展漏期了怎么办？被提撤三又没证据，还能救吗？

先说结论：续展漏期还有“宽展期”能补救（但要加钱、且是最后防线）；撤三没证据就很被动，证据得靠平时攒。按实操来讲，这两件是注册商标最容易翻车的地方。

01、续展漏期

中国大陆注册商标有效期通常为10年，到期前有续展窗口期。真漏了别慌——法律一般给一个期满后的宽展期可以补办，但要加收费用。

《商标法》第四十条规定：注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。

例如，如下国内商标的有效期至2026年11月13日，如注册人未在2026年11月13日之前未办理续展申请，其可在六个月的宽展期内进行补救，即在2026年11月14日至2027年5月13日期间办理续展申请。

值得留意的是，在商标有效期满前十二个月内办理续展申请，需缴纳官费450元；但是在六个月的宽展期内办理续展申请，除缴纳官费450元，还需额外缴纳延迟提交续展的官费225元。官费计费规则：按类别收费；一标多类的注册，每个类别需单独收取费用。

关键提醒：

➡ 宽展期是“救命”不是“计划”，别当常规节奏用；

➡ 宽展期一过，商标就失效了，得重新注册，空窗期还可能被别人抢注，那时候解决问题更贵更麻烦。

所以真正靠谱的做法是：建立到期台账 + 多级提醒，别靠脑子记。商标一多，人一定会漏。

02、被提撤三

撤三是说你的注册商标“连续三年不使用”，可能被别人申请撤销。收到通知后要在法定期限内提交真实、公开的使用证据。最常见的坑是——真到用时，证据零散、时间点还说不清。

补救和预防

➡ 尽量定期归集每年的商标使用证据：带商标的商品照片、销售合同发票、宣传物料、电商链接截图、广告记录；

➡ 给关键证据固定时间点：可信时间戳能给宣传页、商品图、上线记录秒级盖时间（10元/次），把“我们一直在用”变成有日期可查的证据链；

➡ 证据要对应你想保住的商品类别：撤三证据是按类别和类似群组看的，如商标注册在第25类服装（2501-2505类似群组）、外套（2501类似群组）、鞋（2507类似群组）、帽（2508类似群组）、袜（2509类似群组）商品上，那么你需要在上述每个类似群组商品上提供有效使用证据材料，如相关证据仅可证明对“外套”一项商品上的使用，那么该商品及类似的“服装”两项商品将会予以维持注册，而其他商品将会予以撤销。所以，在平时使用过程中，对每个类别上的使用证据材料进行归类非常有必要。

一句话总结：续展靠台账提醒、撤三靠证据平时攒。

想把到期日和撤三风险系统盯起来，可以用商标监控：

想把关键证据的时间点固定下来，可以用可信时间戳：

（以上为普法与实操参考，具体时限以现行《商标法》为准，个案请咨询专业代理人。）