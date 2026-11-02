商标注册下来就万事大吉？这份"注册后维护清单"请收好

不少企业办完商标注册就把证书往抽屉一锁，以为一劳永逸。结果几年后要么到期失效、要么被人提了撤三、要么发现市场上早有傍名牌的情况发生。今天给您一份能直接照着做的商标注册后维护清单。

图1 注册后维护关键期限

一、续展：别把"宽展期"当保险

注册商标存在有效期（中国大陆为10年），到期前有续展窗口。要点三条：

01、提前建到期台账、设多级提醒——商标一多，靠记必漏；

02、错过续展窗口，法律一般还给一个期满后的宽展期补办，但要加钱，这是最后防线不是常规节奏；

03、宽展期也错过，商标就失效，得重新注册，空窗期还可能被抢注，代价更大。

以一枚2026年9月15日注册期满的中国大陆商标为例，在商标有效截止日期之前的12个月（即2025年9月16日）可着手办理商标续展。如果在商标注册期满日，即2026年9月15日前尚未办理续展，则仍然可以在2027年3月15日内的六个月宽展期限办理续展。超过宽展期限，则无法办理续展，商标无效。

二、撤三：证据是平时攒的，不是临时凑的

商标注册后连续三年不使用，注册商标可能被别人申请撤销（俗称"撤三"）。收到通知要在限期内交真实、公开、有效的使用证据。

平时就归集：带商标的商品照片、销售合同和发票、宣传物料、电商链接截图、广告记录；

给关键证据固定时间点——可信时间戳可为宣传页、商品图、上线记录秒级盖时间（10元/次），把"我们一直在用"变成有日期可查的证据链；

证据要对应你想保住的商品类别（撤三按类别看）。

假设第三方于2026年9月15日向中国国家知识产权局对注册满三年的商标提出连续三年不使用撤销申请，则国知局要求商标注册人在收到通知的两个月内提供2023年9月15日至2026年9月14日三年期间注册商标使用在指定商品上的证据。假设申请商标的指定商品为头戴式耳机等指定在第9类的商品，则优先提供印有涉案商标的头戴式耳机等产品实物、包装、说明书；搭配载明头戴式耳机等产品及商标的销售合同、发票、物流单据、电商交易快照；辅以委托加工材料、展会、广告宣传资料等。对证据进行有效时间戳认证和进行公证则更能提高证据可信度。

图2 三类维护动作对比

三、监控：盯别人，也盯自己

商标监控不只是"看谁傍名牌"，对企业更重要的是盯自己：名下商标的到期日、撤三风险、状态变化。双向监控，才不会出"续展漏期"这种低级失误。

除了对新申请商标进行异议监控、已经注册的商标进行排查并监控无效外，商标申请人也应该对自身商标进行监控，防止商标到期未续展、被提撤三、被提交无效宣告未收到通知等情况的发生。

四、把维护做成一张"日历"

最省心的办法，是给每件商标建一张所有人都能看到的日历：注册/续展锚点、续展窗口开启日、到期日、宽展期截止日，四个日期先标上。再叠两个例行动作——每季度检查一次使用证据（重点商标有没有新鲜、带日期的使用材料），每月过一遍监控（有没有近似申请要异议）。商标一多、跨多个法人时，就把这张日历从 Excel 搬进系统，按不同提前量多级提醒、每个期限指定负责人。关键不在多高级，而在于：续展不再靠某个人记性，撤三应对不再是临时救火。

结语

注册是开始，不是结束。把续展、撤三、监控做成一套系统化维护，商标才真正保得住。康信IP平台的商标监控可持续盯住到期日、近似申请与状态变化，提前预警续展漏期与撤三风险：

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