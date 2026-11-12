ARTICLE · 12 NOVEMBER 2026
《商标法》第五次修改，异议期从三个月缩短至两个月，会给申请人、异议人和代理机构带来哪些变化和挑战？
China's Trademark Law undergoes its fifth amendment, reducing the opposition period from three months to two months starting January 1, 2027. This significant procedural change promises to streamline trademark registration processes, combat malicious filings, and reduce costs for applicants, opponents, and IP agencies alike.
2026年6月26日，十四届全国人大常委会第二十三次会议通过《商标法》第五次修正案，并将于2027年1月1日正式施行。此次《商标法》修正案中最明显，也是最引人注目的变化就是将异议期限从3个月缩短至2个月。
事实上，我国现行《商标法》自1983年3月1日施行后，分别于1993年、2001年、2013年、2019年先后经过四次修正。历次《商标法》的修正均未涉及异议期，均规定异议期为自公告之日起三个月内。
《商标法》（1982年通过）
第十九条 对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人均可以提出异议。无异议或者经裁定异议不能成立的，始予核准注册，发给商标注册证，并予公告；经裁定异议成立的，不予核准注册。
《商标法》（1993年修正）
第十九条 对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人均可以提出异议。无异议或者经裁定异议不能成立的，始予核准注册，发给商标注册证，并予公告；经裁定异议成立的，不予核准注册。
《商标法》（2001年修正）
第三十条 对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人均可以提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。
《商标法》(2013年修正）
第三十三条 对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。
《商标法》(2019年修正，现行规定)
第三十三条 对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，并予公告。
事实上，对于此次异议期限的修改，笔者认为对于申请人、异议人和代理机构来说都是一次流程上的优化和效率上的提高。
具体理由如下：
· 商标授权流程将大幅缩短，降低市场机会成本。结合其他条款的修订，申请人必须具备真实使用需求，并遵守诚实信用原则提交商标申请。这不仅能降低商标被异议的概率，也能够进一步提升国家知识产权局的工作效率。缩短商标异议期限，对于诚信的商标申请人也能更快取得商标注册证并投入商业使用，开展商标维权行动。尤其对于快消品、初创品牌而言，缩短商标授权流程可以减少错失商业窗口期的情况。
· 净化商标注册秩序，减少滥用权利行为。在市场化竞争激烈的今天，部分主体会对他人商标提起恶意异议，以拖延正当权利人商标获得注册的时间。而异议审查期限的缩短，正当权利人的商标可缩短取得商标权利的时间，同时也有利于节约国家行政审查资源。
· 从异议人角度看，这一修订极大地降低了维权周期和成本。在当前法律框架下，商标恶意申请和抢注现象屡见不鲜。异议人发现商标被抢注后，通常需要等待较长时间才能取得有利于自身的异议决定，审查周期的缩短有利于打击商标恶意申请，维护真正商标权利人的利益。
· 从代理机构角度看，此次修订既是机遇，也是不小的挑战。异议期缩短后，代理机构的撰写时间直接减少了三分之一。代理机构需要调整异议监控和汇报周期，提高商标监控、异议和答辩的撰写效率，并与客户保持有效、高效的沟通。
综上，此次异议期限的缩短，对于申请人、异议人、代理机构来讲都是一次有利的变化，有利于我国审查期限的进一步缩短，优化作业流程、提升效率。
关键词：商标法第五次修正案、商标异议期限缩短、商标授权流程提速、打击商标恶意抢注、知识产权一站式服务
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