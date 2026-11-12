《商标法》第五次修改，异议期从三个月缩短至两个月，会给申请人、异议人和代理机构带来哪些变化和挑战？

2026年6月26日，十四届全国人大常委会第二十三次会议通过《商标法》第五次修正案，并将于2027年1月1日正式施行。此次《商标法》修正案中最明显，也是最引人注目的变化就是将异议期限从3个月缩短至2个月。

事实上，我国现行《商标法》自1983年3月1日施行后，分别于1993年、2001年、2013年、2019年先后经过四次修正。历次《商标法》的修正均未涉及异议期，均规定异议期为自公告之日起三个月内。

《商标法》（1982年通过）

第十九条 对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人均可以提出异议。无异议或者经裁定异议不能成立的，始予核准注册，发给商标注册证，并予公告；经裁定异议成立的，不予核准注册。

《商标法》（1993年修正）

第十九条 对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人均可以提出异议。无异议或者经裁定异议不能成立的，始予核准注册，发给商标注册证，并予公告；经裁定异议成立的，不予核准注册。

《商标法》（2001年修正）

第三十条 对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人均可以提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。

《商标法》(2013年修正）

第三十三条 对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。

《商标法》(2019年修正，现行规定)

第三十三条 对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，并予公告。

事实上，对于此次异议期限的修改，笔者认为对于申请人、异议人和代理机构来说都是一次流程上的优化和效率上的提高。

具体理由如下：

· 商标授权流程将大幅缩短，降低市场机会成本。结合其他条款的修订，申请人必须具备真实使用需求，并遵守诚实信用原则提交商标申请。这不仅能降低商标被异议的概率，也能够进一步提升国家知识产权局的工作效率。缩短商标异议期限，对于诚信的商标申请人也能更快取得商标注册证并投入商业使用，开展商标维权行动。尤其对于快消品、初创品牌而言，缩短商标授权流程可以减少错失商业窗口期的情况。

· 净化商标注册秩序，减少滥用权利行为。在市场化竞争激烈的今天，部分主体会对他人商标提起恶意异议，以拖延正当权利人商标获得注册的时间。而异议审查期限的缩短，正当权利人的商标可缩短取得商标权利的时间，同时也有利于节约国家行政审查资源。

· 从异议人角度看，这一修订极大地降低了维权周期和成本。在当前法律框架下，商标恶意申请和抢注现象屡见不鲜。异议人发现商标被抢注后，通常需要等待较长时间才能取得有利于自身的异议决定，审查周期的缩短有利于打击商标恶意申请，维护真正商标权利人的利益。

· 从代理机构角度看，此次修订既是机遇，也是不小的挑战。异议期缩短后，代理机构的撰写时间直接减少了三分之一。代理机构需要调整异议监控和汇报周期，提高商标监控、异议和答辩的撰写效率，并与客户保持有效、高效的沟通。

综上，此次异议期限的缩短，对于申请人、异议人、代理机构来讲都是一次有利的变化，有利于我国审查期限的进一步缩短，优化作业流程、提升效率。