最近、中国は知的財産分野において2つの重要な政策を相次いで打ち出した。1つは国境および行政段階における連携保護に焦点を当てたものであり、もう1つは公共サービス体制の能力構築に焦点を当てたものである。これら2つは、それぞれ輸出入段階におけるブランドや特許の法執行の有効性、および中国国内での研究開発・経営において利用可能な公共サービス資源に関連しており、中国で製造、輸出入、研究開発、ブランド運営に従事する事業者にとって参考になるかと思われる。

一、税関と知的財産権部門による連携保護の強化

国家知的財産局と税関総署は、2026年10月8日に共同で発布し、10月14日に公表した『知的財産権の連携保護の強化に関する意見』（国知発保字〔2026〕30号）において、その中核として「知的財産権管理部門－税関」という2つの法執行ラインを連携させ、「厳格な保護、広範な保護、迅速な保護、統一的な保護」を推進することを掲げている。

（一）主な内容

データ共有の制度化。知的財産権部門は定期的に税関に対し、商標・特許の基礎データを提供し、著名商標の認定、商標の取消・無効情報、および重大な特許侵害紛争に関する行政裁決情報を共有することで、権利者の税関届出手続きを円滑にし、税関の法執行を支援する。一方、税関は届出データや没収案件情報を提供し、両部門は行政回答を相互に通報し、侵害判断基準の統一を促進する。

調査協力と業務支援。輸出入貨物に関連する商標・特許侵害案件については、双方が相互に協力する。専門的かつ複雑な特許侵害案件については、知的財産権部門が必要に応じて技術調査官などの専門家を推薦する。税関は案件処理にあたり、知的財産権部門の侵害判断基準、行政回答および裁決決定を十分に参考にし、認定が複雑な場合は同級の部門に専門的意見を求めることができる。

重点分野の保護。著名商標の登録実績がある企業、地理的表示の集団商標・証明商標、太陽光発電などの重点産業の企業に対し、税関への届出を積極的に申請するよう奨励する。登録後、税関は産業政策とリスク分析を踏まえて監視体制を強化する。

付帯措置。本文書には、協議・調査、人材育成・広報、評価・賞罰などの付帯メカニズムも含まれている。

（二）コメント

輸出入段階におけるブランドおよび特許の差し止め能力が強化される。税関の知的財産権登録システムで自社の商標・特許の登録状況を照会し、中核ブランドや模倣されやすい品目については、優先的に登録を完了または更新することを推奨する。

OEM、ODM、クロスボーダーEC、並行輸入などのケースに際しては、税関による差し止めや調査の際に速やかに権利を主張できるよう、中国国内における関連権利の有効状態を同時に整理しておくべきである。

輸出入に関連する権利侵害紛争が発生した場合は、「税関による差し止め＋知的財産部門の専門的意見／行政裁決」という連携メカニズムを十分に活用し、権利の確定と処置のサイクルを短縮することができる。

二、知的財産権公共サービス体系の構築強化

国家知的財産局は10月13日に『知的財産権公共サービス体系の構築強化に関する意見』（国知発服字〔2026〕29号）を公表した。同意見では、2030年までに公共サービス体系をより健全かつ的確かつ効果的なものにするという目標を掲げ、4つの方向性と12の課題を提示している。

（一）主な内容

基礎サービスの最適化・高度化。情報公共サービスの国家標準を実施し、内容、プロセス、要件を統一するとともに、サービス機関を等級・分類別に管理し、模範となる機関を育成し、普遍的かつアクセスしやすいサービスの提供を推進する。

重点サービスの的確かつ効率的な提供。重要中核技術の研究開発を中心に、「伴走型」サービスを確立し、研究開発、特許戦略、実用化・活用、権利保護を網羅する。戦略的新興産業および未来産業を対象に、産業チェーン全体にわたる特許ナビゲーションを展開し、中核特許の分布、技術的障壁、および空白領域を整理する。中小企業に対しては、特許分析、産業ナビゲーション、侵害早期警告、権利保護支援などのオーダーメイド型サービスを提供する。

連携型サービスエコシステムの構築。教育、科学技術、工業情報化などの部門との連携を強化し、重要な科学技術・装備プロジェクトにおいて特許動向および侵害リスク分析を実施し、特許と営業秘密の連携保護、中核特許と周辺特許の階層的配置戦略を策定する。京津冀、長江デルタ、広東・香港・マカオ大湾区における公共サービスの一体化を推進する。専門サービス機関が越境知的財産サービス能力を向上させることを支援する。

デジタル・インテリジェンスによる能力強化。知的財産データ要素の価値を掘り起こし、「人工知能＋」の応用を深化させ、特許ナビゲーション、価値評価、侵害早期警告などのスマートシナリオを構築し、スマート検索、スマート分析、スマートQ&Aなどのツールを奨励する。

（二）コメント

企業の研究開発および上場前のリスク評価においては、公的な特許ナビゲーション、侵害早期警告、産業分析などの公共サービスを活用することで、研究開発およびコンプライアンスコストを削減できる。

重要技術の研究開発、特許と営業秘密の連携保護、成果の産業化に関わる場合は、「伴走型」サービスや階層的配置戦略の対象となるかどうかを事前に評価することができる。

中国の判例や政策を追跡し、参考資料を整理する必要がある場合は、国家知的財産権公共サービスプラットフォーム、地方の拠点、および越境対応能力を有する専門機関を活用して、体系的な支援を得ることができる。

三、まとめ

2つの政策は、一方が「ハード」、もう一方が「ソフト」である。前者は国境や行政段階における法執行の連携と阻止の効率を高め、後者は研究開発および経営面における公共サービスの提供を拡充するものである。中国で長期にわたり事業を展開し、ブランド保護や研究開発の展開を重視する主体にとっては、第一に、速やかに確認を行い、税関への届出を完了させ、商標・特許の権利状況と輸出入ルートを整合させること。第二に、地方の知的財産公共サービスリソースに積極的に連携し、特許ナビゲーションや侵害早期警戒を研究開発および製品上市のプロセスに組み込むこと。第三に、研究開発プロジェクトの管理と知的財産管理を同時に計画し、階層的配置と営業秘密の連携保護という新たな指針に適応することが推奨される。

参考

国家知的財産局、税関総署：『知的財産権の連携保護の強化に関する意見』（国知発保字〔2026〕30号）

国家知的財産局：『知的財産権公共サービス体系の構築強化に関する意見』（国知発服字〔2026〕29号）