ARTICLE · 05 NOVEMBER 2026
中国商務部、営業秘密保護に関する特別規定案について意見募集
Explore more from Kangxin
Kangxin
中国商務部はこのほど、「中国営業秘密保護特別規定（意見募集稿）」を公表し、広く意見を募集している。意見の提出期限は2026年11月24日。
ChinaIntellectual Property
中国商務部はこのほど、「中国営業秘密保護特別規定（意見募集稿）」を公表し、広く意見を募集している。意見の提出期限は2026年11月24日。
同部は、国家の主権・安全・発展上の利益を守り、中国の権利者の正当な権益を保護するため、「中華人民共和国対外貿易法」などの関連法令に基づいて同規定案を起草した。
意見は、2026年11月24日までにファクス、電子メールまたは書簡で提出できる。提出先は以下のとおり。
▽ファクス 010-65198997
▽電子メール [email protected]
▽書簡：北京市東長安街2号 商務部条約法律司 （郵便番号100731）
なお、ファクスの送信票、電子メールの件名、封筒には、「『中国営業秘密保護特別規定（意見募集稿）』に関する意見募集」と明記する必要がある。
出所：商務部公式サイト
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.