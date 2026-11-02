ARTICLE · 02 NOVEMBER 2026
中国公安部、知財侵害・模倣品犯罪の摘発成果を公表 今年2.6万件超
中国公安部は2024年、知的財産権侵害と模倣品犯罪に対する取り締まりを大幅に強化し、新たな捜査体制の構築と関係部門との連携により、26,000件ߣ
中国公安部は9月28日、全国の公安機関による知的財産権侵害・模倣品犯罪の取締状況を公表した。今年に入り、全国の公安機関は「専門性＋仕組み＋ビッグデータ」を柱とする新たな捜査体制の構築を進め、関係部門と連携した知財保護体制を整備してきた。これまでに知的財産権侵害・模倣品犯罪2万6000件余りを立件・捜査している。
公安機関は、食品・医薬品、生活用品、電子製品などの重点産業のほか、著名商標や優良ブランド、中国発の人気ブランドなどの重点分野、電子商取引、ソーシャルメディア、ライブコマースなどの取引経路を対象に情報収集を強化し、事件の摘発を進めている。公安部は177件を重点事件に指定し、浙江省で発生した偽ブランドの自動車用ホイール事件などを摘発した。
また、企業との日常的な連絡・支援体制を整え、法律相談や警戒情報の提供、リスク防止などを通じて、企業の品質・安全管理を支援している。さらに、関係部門との情報共有や事件の手掛かりの通報、技術支援、共同取り締まりなどを強化し、石油製品、都市ガス、電動自転車、建築用断熱材、消防設備などの分野で問題を一体的に把握・対応している。
出所：中国知識産権資訊網
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