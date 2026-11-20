新エネルギー車分野の知的財産運用をテーマとするイベントがこのほど、無錫国際会議センターで開催された。湖北省知識産権局などが主催した。「国境を越え、イノベーションを駆動する」をテーマに産業のグローバル展開に伴う知的財産の課題をめぐって交流・連携を促した。

会場では嵐図汽車（VOYAH）、武漢理工大学などが特許プールの設立に向けた協定を締結した。産学研の連携を通じて高価値特許を集約・共有し、研究成果の事業化につなげる。また、スマートコネクテッドカーの分野横断的な融合に関する高価値特許のポートフォリオ構築や、自動運転車の走行軌跡予測技術とその応用について、2つのプロジェクトが発表された。さらに、10機関が特許譲渡、実施許諾、質権融資などで協力に合意し、契約額は4500万元を超えた。

湖北省は中国の重要な自動車産業基地であり、新エネルギー車とスマートコネクテッドカー産業の発展が進んでいる。同省知識産権局は、1兆元規模の自動車産業回廊の整備に向け、知的財産運用センターや迅速権利保護センターの設置や知的財産の創出、保護、活用への支援を通じて、企業のグローバル展開に対応する知的財産面の能力向上を後押ししている。

出所：中国保護知識産権網