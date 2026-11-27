ARTICLE · 27 NOVEMBER 2026
炜衡视点｜子公司欠债1.13亿元，最高法为何让母公司全额连带清偿？
A construction company won a 113 million yuan judgment against a subsidiary but faced execution difficulties when the subsidiary had no assets. Through three levels of court review, the Supreme People's Court ultimately pierced the corporate veil, holding the parent company liable based on excessive control and asset stripping, despite earlier courts finding insufficient evidence of corporate personality confusion.
作者｜范锦秀
同一个案子，同一组证据，法院在不同的审理阶段作出了截然不同的裁判结论：债权人追加母公司承担连带责任的请求，在一审、二审以证据不足为由予以驳回；最高人民法院（2025）最高法民再446号再审判决改判，判令母公司对子公司的1.13亿元债务承担连带清偿责任。本案裁判的关键分歧何在？下文将予以解析。
一、1.13亿元债权的执行困局
河南某火电建设有限公司（以下简称“施工方”）与青海某铝镁有限公司（以下简称“子公司”）于2014年签订EPC合同，由施工方承建子公司位于西宁某工业园区的2×350MW热电联产项目。施工方垫资约1.4亿元进场施工。
2016年6月，因子公司未能取得该项目所需的政府审批手续，工程被迫停工。随后，双方协商解除合同，并于2019年通过会议纪要形式完成结算，已完工程、设备、设计、补偿及利息合计1.335亿余元，扣除已支付的2000万元，子公司尚欠施工方1.13亿余元。
施工方提起诉讼，一审、二审均胜诉。但进入执行阶段后，法院仅执行到位1635万元，子公司名下已无其他可供执行的财产。
施工方经调查发现，子公司的控股股东青海某集团有限公司（以下简称“母公司”，持股90%）存在多项异常行为：母公司的法定代表人直接以子公司名义对外签订合同；母子公司高管交叉任职；双方财务报销混同。更为关键的是，在子公司背负巨额债务期间，母公司处置了子公司名下的土地及构筑物，并将所得补偿款用于偿还母公司债务。
施工方遂申请追加母公司为被执行人，经一审、二审均被驳回后，申请最高人民法院再审。
二、同样的证据，为何三审结论不同？
这个案件的核心点在于一审、二审、再审面对的是同一组事实、同一套证据，裁判结论却不同。
一审和二审的裁判思路是施工方要求母公司承担连带责任，法律依据是《公司法》第二十三条关于否认公司独立法人人格的规定。法院审查后认为，施工方提交的证据不足以证明母子公司之间构成人格混同，即两家公司的资产和账目并未完全无法区分，因此驳回了施工方对母公司承担连带责任的请求。二审最高法维持了这一判断。
再审法院不再纠结母子公司是否构成人格混同，而是切换了审查角度，聚焦母公司是否对子公司构成了过度支配与控制，子公司是否已经丧失了独立意志，沦为母公司的工具。
这一视角转变是改判的决定性因素。一审二审裁判核心是母子公司有无混为一体，而再审裁判核心是母公司有无把子公司当做工具。审理的核心问题不同，裁判结论也随之不同。
三、证据链：三步掏空子公司
再审法院在判决中梳理了一条完整的证据链，每一步都指向母公司对子公司的过度控制：
第一步，缔约环节失控。子公司所有核心工程合同的签署人，并不是子公司自身的法定代表人，而是母公司当时的法定代表人兼总经理。一个公司的重大合同由另一个公司的人来签署，这说明子公司的缔约意志完全由母公司控制。
第二步，人事与财务深度混同。母子公司高管长期交叉任职，员工同时在两家公司领取薪酬和报销，两家公司均无法提供独立的财务账册凭证来证明财务独立。
第三步，资产处置的致命一击。工程停摆后，母公司绕过子公司，直接以自身名义向园区管委会申请收回子公司名下的土地，签订收回协议，将2100余万元补偿款直接划入母公司账户，分文未用于偿还子公司的外部债务。
上述三项事实叠加：母公司掌控了子公司的签约权，两家公司的人员和财务混同，母公司还将子公司的核心资产截留去偿还自身债务。子公司背负1.13亿元债务，偿债财产不足，核心资产被母公司转移。
四、裁判要旨
最高人民法院再审认为，控股股东对子公司行使控制权，应当尊重子公司的独立法人地位。当控股股东与子公司存在人员混同、财务混同，并对子公司形成过度支配与控制，将子公司资产转移用于自身目的，严重损害债权人利益时，构成滥用公司法人独立地位和股东有限责任，应当依据公司法第二十三条的规定，对子公司债务承担连带责任。
再审判决同时明确了过度支配与控制的审查框架，一看股东对子公司决策的控制程度；二看是否存在不当利益输送和资产掏空行为；三看这种滥用控制与债权人受损之间是否有因果关系。该案已收录于人民法院案例库。
五、三审分歧背后的法律逻辑
一审二审的裁判逻辑围绕人格混同展开。传统上，否认公司独立法人人格的核心要件是人格混同，即股东与公司之间资产、账目、人员完全无法区分，公司已经不再是独立的法律主体。施工方虽然证明了高管交叉任职、财务报销混同等事实，但法院认为这些证据还没有达到完全无法区分的程度。此举证门槛较高，实务中大量债权人因此败诉。
再审的突破在于引入了过度支配与控制这个独立路径。《公司法》第二十三条规定的并不只是人格混同一种情形，还包括股东滥用控制权损害债权人利益的行为。最高法不再纠结于两家公司有没有混为一体，而是审查母公司是否将子公司作为工具。
这个转变降低了债权人的举证难度。证明人格混同需要获取两家公司的完整财务账册，实务中举证难度极高。但证明过度支配只需要抓住几个关键节点：何人签署合同、何人在管控人员、何人处置公司资产。另外，此案件确立的审查框架:控制程度、利益输送、因果关系三步走,对今后类似案件的裁判有很强的指引价值。
六、债权人追债路径与企业家的警示
债权人在面对子公司债务时，不能仅关注子公司本身。若执行阶段发现子公司为空壳，应立刻穿透查明背后的控股股东。调查母子公司之间是否存在人员交叉、财务混同、资产异常转移等情形，一旦发现过度控制的迹象，则将母公司列为共同被告。应尽量在诉讼阶段一并主张，避免至执行阶段再追加，此举能节省大量时间和程序成本。
对企业家而言，该案例具有重要的警示意义。设立子公司做业务隔离和风险分散，是常见的商业安排。但前提是母子公司之间必须有真正的人员独立、财务独立和资产独立，一旦独立性丧失，有限责任的保护就会失效：母公司不能随意调动子公司资产、不能代签子公司合同、不能混用子公司账户，更不能把子公司的资产转移偿还母公司债务。上述行为在集团内部可能被视为常规操作，但在法律上，每一步都在侵蚀有限责任的保护层。
笔者认为，设立有限责任制度的初衷是鼓励投资，而非为逃债行为提供庇护；公司面纱保护的是遵守规则的投资者，并非将公司混同为个人财产的股东。集团架构设计应当谨记：利用子公司隔离风险的同时，也必须保持主体之间的独立边界。
本文内容仅供参考，不构成法律意见。如需针对具体案件提供法律服务，请联系本所律师。
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