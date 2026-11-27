Le 19 novembre 2026, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié son communiqué trimestriel, qui fait suite au récent budget fédéral. Il y traite particulièrement de la concurrence dans le secteur financier et du soutien à la croissance économique. À cet effet, il annonce une nouvelle « démarche prudentielle axée sur la concurrence », en attendant les mesures visant l’élargissement de son mandat, énoncées dans le budget de 2026.

Le communiqué porte notamment sur 1) les modifications au régime de fonds propres pour les banques, 2) la mise à jour de la ligne directrice B-2 pour les assureurs, et 3) la future ligne directrice Gestion du risque de crédit.

Modifications concernant les fonds propres pour favoriser la concurrence

Le BSIF a publié une version à l’étude de sa ligne directrice Normes de fonds propres (NFP), l’objectif déclaré étant de « favoris[er] un meilleur équilibre concurrentiel et [de permettre] le maintien de solides réserves de fonds propres à l’échelle du système bancaire ». Dans l’ensemble, les modifications pourraient renforcer la compétitivité des petites institutions et ainsi encourager les nouveaux entrants.

Les révisions proposées comprennent ce qui suit :

abaisser les exigences de fonds propres au titre de certaines activités de prêt des petites et moyennes banques (PMB), y compris les coopératives de crédit fédérales (prêts hypothécaires résidentiels, prêts aux petites et moyennes entreprises et prêts aux grandes entreprises);

retirer l’exigence minimale et la cible de surveillance de fonds propres de catégorie 1 fondées sur le risque qui s’appliquaient aux PMB, bien que celles-ci demeurent assujetties à l’exigence de fonds propres CET1 et à l’exigence relative au total de fonds propres;

retirer les normes relatives aux fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité qui s’appliquent aux PMB.

La version à l’étude de la ligne directrice NFP propose également divers changements techniques concernant les prêts hypothécaires inversés, les opérations de titrisation et le risque de marché. La consultation est en cours pendant 90 jours et les commentaires peuvent être envoyés jusqu’au 17 février 2027. Les modifications à la version finale de la ligne directrice NFP entreront en vigueur le 1er novembre 2027 ou le 1er janvier 2028 pour les institutions dont l’exercice financier se termine le 31 octobre ou le 31 décembre, respectivement.

Le BSIF revoit également les limites régissant les obligations sécurisées afin de « donn[er] aux PMB et aux [banques d’importance systémique intérieure] un meilleur accès à des sources de financement stables, tout en préservant suffisamment d’actifs non grevés pour soutenir les déposants et les autres créanciers en période de tensions ou en cas de résolution ». Une consultation sur une version à l’étude de la ligne directrice Limite régissant les obligations sécurisées est en cours pendant 60 jours, jusqu’au 18 janvier 2027. La version finale de la ligne directrice devrait être publiée en mai 2027 pour une mise en œuvre immédiate.

Ligne directrice B-2 visant les sociétés

Le communiqué trimestriel du BSIF traite également de la révision des lignes directrices B-2 relatives aux risques : Limites régissant le levier, le risque d’investissement et les expositions importantes (assureurs vie) et Limites régissant les expositions d’assurance importantes des assureurs multirisques, le levier, le risque d’investissement et la concentration (assureurs multirisques).

Le BSIF n’a pas tenu de consultation publique officielle à cet effet, car les modifications ciblées accordent davantage de souplesse aux assureurs quant aux risques liés à l’emprunt, à l’investissement et aux expositions importantes. La version révisée des lignes directrices entrera en vigueur le 1er juillet 2027.

Le BSIF prévoit publier la version finale de la ligne directrice B-2 sur les expositions importantes applicable aux banques, après avoir tenu compte des commentaires reçus lors de la consultation. Elle prendra effet au premier trimestre de 2029.

Modification de la gestion du risque de crédit

Le BSIF a antérieurement annoncé son intention de regrouper ses attentes à l’égard de la gestion du risque de crédit dans une seule ligne directrice fondée sur des principes. À cet effet, dans son communiqué trimestriel, il mentionne le résumé des résultats de sa consultation sur la ligne directrice Gestion du risque de crédit. Dans l’ensemble, les commentaires ont été favorables à l’orientation proposée par le BSIF.

En février 2027, le BSIF prévoit de publier une version à l’étude de la ligne directrice Gestion du risque de crédit, laquelle comprendra les principes attendus relativement à la gestion du risque de crédit, aux prêts garantis par un bien immobilier résidentiel et aux prêts immobiliers commerciaux. Cette ligne directrice remplacera la ligne directrice B-20, Pratiques et procédures de souscription de prêts hypothécaires résidentiels, qui régit les politiques de souscription de prêts hypothécaires. À cet égard, le BSIF a confirmé qu’il s’efforcera de minimiser les conséquences possibles sur le plan opérationnel.

Le BSIF a également annoncé son intention de publier, toujours en février 2027, une version à l’étude d’une ligne directrice distincte sur la gestion du risque de crédit de contrepartie afin d’y énoncer ses attentes et d’y intégrer les normes et recommandations pertinentes observées à l’échelle internationale.

Autres mises à jour

Voici d’autres nouvelles en matière de réglementation tirées du communiqué trimestriel du BSIF :