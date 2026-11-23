STF afasta PIS e COFINS sobre créditos presumidos de ICMS e permite avaliar a recuperação de valores pagos indevidamente.

Em 7 de outubro de 2026, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento do Tema 843 da repercussão geral (RE 835.818) e decidiu que os créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS. A controvérsia consistia em definir se esses incentivos fiscais poderiam ser considerados receita ou faturamento das empresas para fins de incidência das contribuições federais.

Por maioria de votos, o Plenário negou provimento ao recurso da União e fixou a tese de que é incompatível com a Constituição Federal a inclusão desses valores nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Prevaleceu o entendimento de que os créditos presumidos constituem instrumentos de incentivo fiscal concedidos pelos entes estaduais, não representando riqueza nova ou receita própria da empresa.

Nesse cenário, as empresas que possuem créditos presumidos de ICMS podem avaliar as medidas cabíveis para adequar o tratamento tributário desses valores ao entendimento firmado pelo STF.

A adoção dessas medidas, contudo, exige atenção aos desdobramentos do julgamento. Embora o STF não tenha modulado os efeitos da decisão no julgamento do mérito, eventuais embargos de declaração podem suscitar discussões sobre sua aplicação temporal.

Por isso, é importante acompanhar o andamento processual para avaliar os possíveis impactos para cada contribuinte.