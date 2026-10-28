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ARTICLE · 28 OCTOBER 2026

STF exclui créditos presumidos de ICMS da base do PIS/COFINS

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O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema 843 da repercussão geral, decidindo por 7 votos a 4 que os créditos presumidos de ICMS não devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Os Ministros entenderam que esses créditos constituem patrimônio dos Estados e DF para fomento empresarial, e sua tributação comprometeria a efetividade dos incentivos fiscais estaduais.

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Felipe Omori
Felipe Omori
Matheus Barreto
Matheus Barreto
Nathalia José
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O STF concluiu o julgamento do Tema 843 da repercussão geral (RE nº 835.818) e, por maioria de 7 votos a 4, afastou a inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

O julgamento foi retomado após permanecer suspenso desde 2021. Prevaleceu o entendimento de que os créditos presumidos de ICMS constituem patrimônio dos Estados e DF para fomento das atividades empresariais, de modo que não podem ser enquadrados como receita ou faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS.

Além disso, os Ministros entenderam que a exigência comprometeria a efetividade dos incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, ao reduzir os efeitos econômicos pretendidos com a concessão desses benefícios e interferir na política fiscal estadual.

Ficaram vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Luiz Fux, que entendiam que os créditos presumidos representam vantagem econômica incorporada ao patrimônio do contribuinte e, portanto, poderiam compor a base de cálculo das contribuições.

O processo ainda aguarda a proclamação formal do resultado e a publicação do acórdão, quando serão definidos os contornos definitivos da tese de repercussão geral. Além disso, a decisão poderá ser objeto de embargos de declaração, ocasião em que poderão ser discutidas questões como eventual modulação de efeitos do julgamento. Ainda assim, o resultado representa importante precedente favorável aos contribuintes beneficiários de incentivos fiscais estaduais.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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