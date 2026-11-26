ARTICLE · 26 NOVEMBER 2026
Prazo para contestar FAP vigência 2027 vai de 1º a 30/11
The Brazilian Ministry of Social Security has released the 2027 Accident Prevention Factor (FAP) indices, which companies must verify for potential inconsistencies. Understanding the contestation process and available legal remedies becomes crucial as administrative challenges no longer carry automatic suspensive effect, though judicial precedents may offer alternative pathways for suspension.
O Ministério da Previdência Social – MPS, em 30 de setembro de 2026, disponibilizou os índices do Fator Acidentário de Prevenção – FAP vigentes para o ano de 2027, podendo ser acessados através da página do FAP.
A Portaria Interministerial MPS/MF nº 16, de 24 de setembro de 2026, que regulamente as contestações e recursos, prevê o prazo de 1º a 30 de novembro para formalização da impugnação, que devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, mediante formulário disponibilizado nos sítios da Previdência Social e da RFB (FAPWeb).
É importante que as empresas verifiquem os dados que embasam o índice FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social a fim de identificar possíveis inconsistências e erros sistêmicos a partir dos critérios e metodologias envolvidos no cálculo, como a inclusão de acidentes de trajeto, afastamentos inferiores a 15 dias e afastamentos previdenciários por presunção do NTEP (Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário).
Repetindo o que foi adotado desde 2025, a contestação ao FAP vigência 2027 atribuído à empresa não terá efeito suspensivo.
No entanto, como o Código Tributário Nacional, no art. 151, inciso III, contempla expressamente que as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, existem precedentes judiciais favoráveis atribuindo efeito suspensivo à contestação do FAP.
Os times TRIBUTÁRIO e TRABALHISTA do CESCON BARRIEU estão à disposição para esclarecimentos, bem como para assessorar na contestação administrativa dos índices divulgados ou no ajuizamento da ação judicial cabível objetivando a suspensão da aplicação do Fator sobre o RAT.
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