Agronegócio: confira boletim de atualizações regulatórias do setor

Nesta edição do Boletim de Atualizações Regulatórias do Agronegócio, você confere as principais decisões que afetam setores estratégicos como aditivos, controle fitossanitário, produtos vegetais, produtos veterinários e demais produtos sujeitos à regulação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e respectivos conselhos profissionais.

O material foi elaborado sob a coordenação da sócia Monique Guzzo, com a participação das estagiárias Maria Eduarda Sadzevicius e Sabrina Oliveira, consolidando uma leitura técnica e aplicada das atualizações normativas e institucionais do período.

O conteúdo busca apoiar a identificação de novas normas, a avaliação de impactos regulatórios e a adequada interpretação das normas, contribuindo para a definição de estratégias e tomada de decisão.

Confira os destaques: