ABD Çalışma Bakanlığı (DOL) PERM kuralını değiştirmek üzere teklif hazırladı. Bu teklif, işverenlere green card planlarını korumak için kısa bir fırsat penceresi sunuyor; yeter ki yeni kural kesinleşmeden harekete geçsinler.

EB-2 ve EB-3 kategorilerinde işveren sponsorluğuyla alınan green card'ların büyük çoğunluğu PERM ile başlar. PERM, DOL'un (ABD Çalışma Bakanlığı) bir yabancı uyruklu çalışana teklif edilen işi yapabilecek, istekli ve nitelikli bir ABD'li çalışan bulunmadığını onayladığı süreçtir. DOL başvuruyu onayladıktan sonra işveren, USCIS'e (ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri) Form I-140 (yabancı çalışan için göçmen dilekçesi) ile başvurur. PERM sisteminin temel kuralları, 2005'te yürürlüğe girdiğinden bu yana pek değişmedi.

Resmi adı Modernizing the Labor Market Test and Improving Protections for U.S. Workers in the PERM Immigrant Visa Program olan teklif, 17 Kasım 2026'da Federal Register'da yayımlandı (Dosya No. ETA-2026-0133, RIN 1205-AC29). Federal Register, ABD federal kurumlarının kural ve tekliflerini yayımladığı resmi gazetedir.

Bu makale kimin için? ABD'de çalışanlarına green card sponsorluğu yapan veya 2027'de yapmayı planlayan insan kaynakları yöneticileri, şirket hukuk müşavirleri ve işletme sahipleri. Özellikle ABD'de şirket kurmuş veya ABD'deki iştiraki üzerinden Türk mühendis, yazılımcı ya da yöneticilerine kalıcı oturum sağlamayı planlayan Türk şirketleri bu değişikliği yakından takip etmelidir. Makaleyi bitirdiğinizde hangi dosyalarınızın etkilenebileceğini ve kural kesinleşmeden önce ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz.

1. ABD Çalışma Bakanlığı 17 Kasım 2026'da Ne Teklif Etti?

Teklif, DOL'un İstihdam ve Eğitim İdaresi'nden (Employment and Training Administration) geliyor ve kalıcı iş gücü sertifikasyonunu düzenleyen 20 CFR Part 656 hükümlerinde değişiklik öngörüyor. DOL, bu teklifi PERM programında yaklaşık 20 yıldır yapılan ilk kapsamlı reform olarak tanımlıyor (DOL basın bülteni).

DOL üç temel hedef sıralıyor:

İş gücü piyasası testini modernize etmek: İşe alım sürecinin, işverenlerin bugün gerçekten nasıl eleman aradığını yansıtması.

İşe alım sürecinin, işverenlerin bugün gerçekten nasıl eleman aradığını yansıtması. ABD'li çalışanları daha iyi korumak: Özellikle işten çıkarmaların ardından.

Özellikle işten çıkarmaların ardından. Programın güvenilirliğini artırmak: Daha sıkı denetim ve daha net tanımlarla.

Bu sizin için ne anlama geliyor? Şu an için hiçbir şey değişmedi. Kural teklifinin hukuki bir etkisi yoktur. DOL, kamuoyundan gelen yorumları değerlendirip nihai kuralı yayımlamak zorunda. Teklife göre nihai kural, yayımlandıktan 60 gün sonra yürürlüğe girecek; bu tarihten sonraki kısa bir geçiş süresi içinde yapılan başvurular da mevcut kurallara tabi olacak. O zamana kadar PERM dosyaları bugünkü düzenlemelere göre ilerlemeye devam ediyor.

Bu teklif, DOL'un H-1B ve PERM için yayımladığı Mart 2026 tarihli ücret teklifinden (RIN 1205-AC30) ayrıdır; o teklifin yorum süresi 26 Mayıs 2026'da kapandı. Mart teklifi prevailing wage (bölgede o iş için geçerli asgari piyasa ücreti) hesaplamasını, yeni teklif ise iş gücü piyasasının nasıl test edileceğini düzenliyor. İşverenlerin her ikisine göre plan yapması gerekiyor.

2. Schedule A'nın Sonu

Schedule A, DOL'un ABD'li çalışan açığı bulunduğunu kabul ettiği mesleklerin listesidir. Bu mesleklerde çalışan sponsoru olan işverenler standart işe alım sürecini atlar ve Form I-140'ı doğrudan USCIS'e sunar. Schedule A iki gruptan oluşur:

Grup I: Profesyonel hemşireler ve fizyoterapistler.

Profesyonel hemşireler ve fizyoterapistler. Grup II: Bilim veya sanat alanında (sahne sanatları dâhil) olağanüstü yeteneğe sahip yabancılar.

DOL, Schedule A'yı uygulamayı bırakmayı teklif ediyor. Bakanlığa göre Kongre'nin yasayla belirlediği iş gücü piyasası testine istisna getirme yetkisi yok ve bu meslekler için ülke genelinde bir açık bulunduğunu da kanıtlayamıyor. Teklife göre hemşireler ve fizyoterapistler de standart PERM işe alım sürecinden geçecek.

Bu neden önemli? Yurt dışından eleman alan hastaneler, bakım evleri ve evde bakım şirketleri büyük ölçüde Schedule A'ya dayanıyor. Bu yol kapanırsa her hemşire ve fizyoterapist dosyasına aylarca sürecek bir işe alım süreci, ek maliyet ve belge yükü eklenir. ABD'de çalışmak üzere sınavlara hazırlanan veya bir hastaneyle görüşen Türk hemşire ve fizyoterapistler için de zamanlama artık daha kritik. Sağlık sektöründeki işverenler 2027 işe alım planlarını şimdiden gözden geçirmeli. (Bkz. sağlık kurumları için göçmenlik stratejisi rehberimiz)

3. Daha Uzun ve Dijital Ağırlıklı PERM Süreci

Bugünkü kalıcı iş gücü sertifikasyonu kuralları; basılı gazete ilanları, eyalet istihdam ajansına verilen iş ilanı ve profesyonel pozisyonlar için seçmeli ek adımlar üzerine kurulu. Teklif bu yapının yerine şunları öngörüyor:

Tek işe alım standardı: Profesyonel ve profesyonel olmayan işler için ayrı kurallar yerine tüm meslekler için tek kural.

Profesyonel ve profesyonel olmayan işler için ayrı kurallar yerine tüm meslekler için tek kural. Elektronik işe alım yöntemleri: Basılı ilan zorunluluğu yerine işverenin web sitesi, iş arama siteleri, sosyal medya, kariyer fuarları ve kampüs işe alımları.

Basılı ilan zorunluluğu yerine işverenin web sitesi, iş arama siteleri, sosyal medya, kariyer fuarları ve kampüs işe alımları. En az 90 günlük işe alım süresi: İşveren son 12 ayda PERM dışındaki benzer pozisyonlar için daha uzun süre ilan vermişse, PERM ilanları da o süre kadar yayında kalacak.

İşveren son 12 ayda PERM dışındaki benzer pozisyonlar için daha uzun süre ilan vermişse, PERM ilanları da o süre kadar yayında kalacak. Daha dar bir başvuru penceresi: Tüm işe alım faaliyetleri, başvurudan en fazla 60, en az 30 gün önce tamamlanmış olacak.

Tüm işe alım faaliyetleri, başvurudan en fazla 60, en az 30 gün önce tamamlanmış olacak. Başvuruyla birlikte sunulan işe alım raporu: Rapor, olası bir denetim için dosyada saklanmak yerine doğrudan DOL'a gönderilecek.

Uygulamada: Teklif yürürlüğe girerse PERM işe alımı, şirketinizin olağan işe alım sürecine benzer hâle gelebilir ve DOL bunu baştan görebilir. PERM ilanlarıyla normal iş ilanlarınız arasındaki tutarsızlıklar çok daha kolay fark edilebilir.

Kaçınılması gereken yaygın hata: PERM ilanlarını, şirketin gerçekte eleman arama biçiminden farklı bir formalite gibi görmek. Teklif yürürlüğe girerse bu fark, DOL'un gözüne ilk günden çarpabilir.

4. İşten Çıkarmalar ve Yeni İki Yıllık Yasak

Mevcut kurallara göre yakın zamanda işten çıkarma yapan işveren, çıkarılan çalışanları bilgilendirmek ve onların başvurularını değerlendirmek zorunda. Teklif bundan çok daha ileri gitmeyi öngörüyor:

İki yıllık yasak: Başvurudan önceki iki yıl içinde aynı iş yerinde, aynı veya benzer meslekte ABD'li çalışanları işten çıkaran işveren, o pozisyon için PERM sertifikası talep edemeyecek.

Başvurudan önceki iki yıl içinde aynı iş yerinde, aynı veya benzer meslekte ABD'li çalışanları işten çıkaran işveren, o pozisyon için PERM sertifikası talep edemeyecek. Başvuru sonrası devam eden yükümlülükler: Başvurudan sonra işten çıkarma yapılırsa işveren, PERM ve I-140 süreci boyunca çıkarılan ABD'li çalışanları değerlendirmek ve işten çıkarmayı beş iş günü içinde DOL'a bildirmek zorunda olacak. Bekleyen bir I-140 varsa USCIS'e de bildirim yapılacak.

Bu neden önemli? Bir ekipte küçülmeye gidip bağlantılı başka bir ekipte green card sponsorluğu yapan şirketlerin konuyu erkenden bir avukatla değerlendirmesi gerekebilir. İlgisiz görünen bir işten çıkarma, planlanan bir dosyayı iki yıl boyunca engelleyebilir. (Bkz. PERM başvuruları askıya alındığında çalışanlar ve işverenler ne yapmalı)

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5. Yaptırımlar ve Avukatların Sorumluluğu

DOL, PERM kurallarını ihlal eden işverenleri bugün de programdan men edebiliyor (debarment). Teklif bu yetkinin genişletilmesini öngörüyor:

Avukatlar ve temsilciler ile onların halefleri, kendi usulsüzlüklerinden doğrudan sorumlu tutulacak.

ile onların halefleri, kendi usulsüzlüklerinden doğrudan sorumlu tutulacak. Men cezası tüm DOL programlarını kapsayabilir. Bir iş gücü sertifikasyonu veya Labor Condition Application (LCA) (H-1B için işverenin ücret ve çalışma koşulları beyanı) programından men edilen bir kişi veya şirket, H-1B dâhil diğer programlardan da men edilecek.

Bir iş gücü sertifikasyonu veya Labor Condition Application (LCA) (H-1B için işverenin ücret ve çalışma koşulları beyanı) programından men edilen bir kişi veya şirket, H-1B dâhil diğer programlardan da men edilecek. Daha net tanımlar ve beyanlar: Kuralda "işveren", "avukat" ve "temsilci" kavramları netleştirilecek.

Bu sizin için ne anlama geliyor? Teklif yürürlüğe girerse uyum geçmişi şirketle birlikte taşınabilir. ABD'de bir şirket satın almadan önce, o şirketin PERM veya LCA ihlali kaydı olup olmadığını kontrol edin.

6. Başvuru ve Bildirim Değişiklikleri

Teklifteki bazı teknik değişiklikler de günlük PERM uygulamasını etkileyebilir:

Tamamen elektronik başvuru: PERM ve prevailing wage talepleri ile tüm yazışmalar elektronik ortamda yürütülecek.

PERM ve prevailing wage talepleri ile tüm yazışmalar elektronik ortamda yürütülecek. Form ETA-750 ifadeleri kaldırılacak: Kural yalnızca güncel başvuru formuna, yani Form ETA-9089'a (Kalıcı İstihdam Sertifikası Başvurusu) atıf yapacak.

Kural yalnızca güncel başvuru formuna, yani Form ETA-9089'a (Kalıcı İstihdam Sertifikası Başvurusu) atıf yapacak. Daha uzun süreli iş yeri bildirimi (Notice of Filing): Şirket içi bildirim, başvurudan önceki 10 iş günü içinde asılacak ve I-140 onaylanana veya dosya kesin karara bağlanana kadar yayında kalacak.

Şirket içi bildirim, başvurudan önceki 10 iş günü içinde asılacak ve I-140 onaylanana veya dosya kesin karara bağlanana kadar yayında kalacak. Uzaktan çalışılan işler: Tamamen uzaktan yapılan işlerde çalışma yeri, ev adresi yerine sponsor olunan çalışanın şehri, eyaleti, ilçesi ve posta koduyla belirlenecek.

7. ABD DOL PERM Modernizasyonu: İşverenlerin Şimdi Atması Gereken 6 Adım

Kural henüz teklif aşamasında olduğu için işverenlerin mevcut ve bilinen kurallar çerçevesinde hareket edebileceği bir zaman aralığı var. Belirleyici olan, başvuru tarihinizde yürürlükte olan kurallar olacak.

Planlanan PERM dosyalarınızın listesini çıkarın. Önümüzdeki 12–18 ay içinde sponsor olmayı planladığınız her çalışanı listeleyin. Her biri için şu soruyu sorun: Prevailing wage talebine ve işe alım sürecine şimdi başlayabilir miyiz? Schedule A dosyalarına öncelik verin. Hemşire veya fizyoterapist sponsorluğu yapıyorsanız, uygun Schedule A dosyalarını geciktirmeden sunmayı değerlendirin. İşten çıkarma geçmişinizi çıkarın. Son iki yıldaki kadro küçültmelerini, planlanan PERM pozisyonlarıyla meslek ve iş yeri bazında karşılaştırın. İşe alım uygulamalarınızı uyumlu hâle getirin. PERM ilanlarınızı standart iş ilanlarınız, kullandığınız kanallar ve süreler ile karşılaştırın. Farkları DOL görmeden önce şimdi giderin. Daha uzun bir PERM takvimine göre bütçe yapın. Prevailing wage ve DOL işlem sürelerine ek olarak en az 90 günlük ilan süresini ve 30–60 günlük bekleme aralığını hesaba katın. Görüşünüzü bildirin. İşverenler ve sektör kuruluşları, gerçek maliyetleri ve süreleri 19 Ocak 2027'ye kadar Federal Register sayfası veya regulations.gov (Dosya No. ETA-2026-0133) üzerinden DOL'a iletebilir.

Türk çalışanlar için not: Teklife göre mevcut kurallarla sunulan dosyaların genel olarak bu kurallara tabi olmaya devam edebileceğini düşünüyoruz; nihai kural yayımlandığında teyit edilmeli. PERM yoluyla green card bekliyorsanız zamanlamayı şimdiden işvereninizle konuşun. Türk vatandaşları vize bülteninde genellikle "diğer tüm ülkeler" (All Chargeability Areas) kategorisinde yer alır; ancak PERM aşamasında yaşanabilecek gecikmeler toplam bekleme süresine doğrudan eklenir. PERM ve I-140 onaylandıktan sonra ABD dışından başvuranlar için süreç, Türkiye'deki ABD dış temsilciliklerinde yapılan göçmen vizesi mülakatıyla devam eder. (Bkz. green card başvurularında uzun bekleme süreleri yazımız)

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Sıklıkla Sorulan Sorular

Yeni PERM kuralı yürürlükte mi?

Hayır. 18 Kasım 2026 itibarıyla bu bir kural teklifi. DOL nihai kuralı yayımlayıp kural yürürlüğe girene kadar mevcut PERM düzenlemeleri geçerli.

Yorumlar için son tarih ne zaman?

Yorumlar en geç 19 Ocak 2027'de sunulmalı. Yorumlarınızı Federal Register sayfasından veya regulations.gov'da ETA-2026-0133 dosya numarasıyla iletebilirsiniz.

Nihai kural ne zaman yürürlüğe girer?

Teklife göre nihai kural, Federal Register'da yayımlandıktan 60 gün sonra yürürlüğe girecek. DOL henüz bir tarih belirlemedi ve nihai kural tekliften farklı olabilir.

Şu an sunulan Schedule A dosyaları etkilenecek mi?

Teklif, Schedule A'nın ileriye dönük olarak kaldırılmasını öngörüyor. Teklife göre, mevcut kurallara göre sunulan başvurular ve yürürlük tarihinden sonraki kısa geçiş süresinde yapılan başvurular, genel olarak mevcut kurallara tabi olacak. Ayrıntıları nihai kural yayımlandığında teyit edin.

Teklife göre PERM işe alım süreci ne kadar sürecek?

En az 90 takvim günü ilan ve bu sürecin başvurudan 30 ila 60 gün önce tamamlanması gerekiyor. Buna prevailing wage belirleme ve DOL işlem süreleri de eklendiğinde toplam PERM takvimi büyük olasılıkla uzayacak.

Gazete ilanı vermeye devam edebilir miyiz?

Bugün için evet; mevcut basılı ilan şartları hâlâ geçerli. Teklif yürürlüğe girerse iş ilanı siteleri, şirket web sitesi ve sosyal medya gibi elektronik yöntemler basılı ilan şartlarının yerini alacak.

Geçen yıl işten çıkarma yaptık. Yine de sponsorluk yapabilir miyiz?

Mevcut kurallara göre, çıkarılan çalışanları bilgilendirip değerlendirdiğiniz sürece evet. Bugünkü kuraldaki bilgilendirme ve değerlendirme şartı yalnızca başvurudan önceki 6 ay içinde, aynı bölgede ve aynı veya ilgili meslekte yapılan işten çıkarmalar için geçerlidir (20 CFR 656.17(k)). Teklife göre ise başvurudan önceki iki yıl içinde aynı iş yerinde aynı veya benzer meslekte yapılan bir işten çıkarma, o PERM dosyasını engelleyecek. Yeni başvuru planlamadan önce bir avukata danışın.

Bu değişiklik H-1B programını etkiliyor mu?

Dolaylı olarak evet. Teklif yürürlüğe girerse genişletilen men yetkisi, H-1B dâhil tüm DOL iş gücü sertifikasyonu ve LCA programlarını kapsayacak. Ayrı olarak yayımlanan Mart 2026 ücret teklifi de hem H-1B'yi hem PERM'i kapsıyor. (Bkz. yeni H-1B vize ücreti önerisi analizimiz)

Sonuç

ABD DOL PERM modernizasyonu teklifi, işveren sponsorluğuyla alınan green card sürecinin ilk adımını yeniden şekillendirebilir. Teklif yürürlüğe girerse işe alım süreci uzayabilir ve daha şeffaf hâle gelebilir, Schedule A sona erebilir, işten çıkarmalar ve uyum geçmişi çok daha belirleyici olabilir. Mevcut kuralların hâlâ geçerli olması, işverenlere başvurularını stratejik olarak planlamak, işe alım süreçlerindeki açıkları kapatmak ve 19 Ocak 2027'ye kadar görüşlerini bildirmek için zaman tanıyor.

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