PERM Başvuruları Askıya Alındığında Çalışanlar ve İşverenler Ne Yapmalı?

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PERM başvurularının askıya alınması, çalışanlar ve işverenler için çeşitli hukuki ve operasyonel zorluklar doğurabilir. Bu makale, askıya alma sürecinin etkilerini, başvurunun hangi aşamada olduğuna göre değişen süreleri ve işverenlerin karşılaşabileceği ek yükümlülükleri ele almaktadır. Ayrıca, işveren veya pozisyon değişikliklerinin başvuru üzerindeki etkileri ve askıya alma sürecinde dikkat edilmesi gereken diğer hukuki yükümlülükler hakkında bilgi verilmektedir.

Microsoft ve Adobe dâhil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinin PERM başvurularının kabulünün ve işleme alınmasının durdurulacağı açıklandı. Bu açıklama, PERM süreciyle ilgili belirsizlikleri gündeme taşıdı. Reuters’a göre, 8 Ekim 2026 tarihli açıklama; Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies ve Capgemini ile ilgili yeni ve bekleyen PERM başvurularını kapsıyor. Bu açıklama, diğer işverenlerin tüm başvurularının da durdurulduğu anlamına gelmiyor. Ancak her çalışan ve işveren için önemli bir planlama sorusunu gündeme getiriyor: PERM süreci beklenmedik şekilde kesintiye uğrarsa başvuru nasıl korunabilir?

Bahsedilen şirketler kadar kadar güçlü olmayan şirketlerin PERM işlemleri de askıya alınabilir mi? PERM İşlemlerinin askıya alınması işverenler aracılığıyla green card bekleyen çalışanlar için ne anlama gelir? Askıya alma, başvurunun boşa gittiği anlamına mı gelir? Bekleme sırasında hangi süreler işlemeye devam eder ve çalışanlarla işverenler ne yapmalıdır?

PERM Başvurusu Nedir? PERM, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen kalıcı işgücü sertifikasyonu sürecidir. İşveren, söz konusu pozisyon için işi yapabilecek, çalışmaya istekli, gerekli niteliklere sahip ve çalışmaya hazır yeterli sayıda ABD’li işçi bulunmadığını ve yabancı çalışanın işe alınmasının benzer işlerde çalışan ABD’li işçilerin ücretlerini ve çalışma koşullarını olumsuz etkilemeyeceğini göstermelidir. Gerekli olduğu durumlarda PERM işgücü sertifikasyonu, göçmen çalışan için I-140 dilekçesi sunulmadan önce tamamlanması gereken bir ön aşamadır. İlk adım; şirketin yalnızca hazırlıklara mı başladığını, PERM başvurusunun gerçekten sunulup sunulmadığını ve varsa askıya alma bildiriminin hangi başvuruları kapsadığını belirlemektir. Olağan işlem gecikmeleri, denetimler ve soruşturmalara bağlı askıya almalar birbirinden farklı durumlardır. Karar için uzun süre beklemek, tek başına başvurunun resmen askıya alındığı anlamına gelmez. Başvurunun durumu, başvuru kayıtları ve ilgili kurumun bildirimleri üzerinden doğrulanmalıdır.

Askıya Alma, Ret Kararı veya Kesinleşmiş Bir İhlal Tespiti Değildir 20 CFR 656.31(b), PERM ile bağlantılı olası dolandırıcılık veya kasıtlı yanlış beyan nedeniyle soruşturma altında olan bir işveren, avukat ya da temsilciyle ilgili başvuruların işleme alınmasının askıya alınmasına izin verir. Soruşturmayı yürüten kurum yazılı olarak aksini talep etmedikçe, işverene yazılı bildirim yapılmalıdır. Bu hüküm kapsamındaki ilk askıya alma süresi 180 güne kadar uzayabilir. Ancak yetkili makam, soruşturma veya yargılama devam ederken başvuruların tamamının ya da bir bölümünün işleme alınmasını yeniden başlatabilir veya askıya alma süresini uzatabilir. Dolayısıyla, başvurunun 180 gün sonra kesin olarak yeniden işleme alınacağı beklentisi hukuki bir güvenceye dayanmaz. Askıya alma, başvurunun reddedildiği veya çalışanın bir ihlalde bulunduğunun kesin olarak tespit edildiği anlamına gelmez. Ancak şirket hakkında kamuoyuna yapılan bir açıklama, belirli bir başvuruya ilişkin gönderilen bildirimin yerini tutmaz. O başvuru için geçerli olan hukuki dayanak ve kapsam ayrıca incelenmelidir.

Hangi Sürelerin Önem Taşıdığını Başvurunun Aşaması Belirler Askıya almanın süreler üzerindeki etkisi, PERM başvurusunun hangi aşamada olduğuna göre değişir. Henüz sunulmamış, incelemede olan ve onaylanmış başvurularda farklı süreler önem taşır. Aşağıdaki örnekler bu farkları açıklamaktadır. 1. Başvuru Henüz Sunulmamışsa Varsayım: Şirket, işe alım faaliyetlerini tamamlamış ancak PERM başvurusunu henüz sunmamıştır. Örnek: Şirket, gerekli ilanları Temmuz ve Ağustos 2026’da yayımlamış ve başvuruyu 15 Ekim’de sunmayı planlamıştır. Ancak şirketin yeni başvurularının kabulü 8 Ekim’de durdurulmuştur. Başvuru kısıtlamasının Mart 2027’ye kadar yürürlükte kaldığını varsayalım. O tarihe gelindiğinde, daha önce yürütülen işe alım faaliyetleri için geçerli olan 180 günlük süreler aşılmış olabilir ve ilgili adımların tekrarlanması gerekebilir. Sonuç: İşe alım faaliyetlerine ilişkin zamanlama kuralları, bu kurallara tabi tüm PERM başvuruları için geçerlidir. Askıya alma, henüz başvuru sunmamış bir şirketin bu süreleri kaçırmasına neden olabilir. Ayrıca 30 günlük bekleme süresinin ve 180 günlük sınırın, işe alım sürecindeki her adıma aynı şekilde uygulanmadığı da dikkate alınmalıdır. ecfr.gov 2. Geçerli Ücret Tespiti Yapılmışsa Varsayım: Şirket, geçerli ücret tespitini (prevailing wage determination) almıştır ve işe alım faaliyetlerinin başladığı tarih bilinmektedir. Örnek: Ücret tespitinin 1 Nisan ile 30 Eylül arasında geçerli olduğunu varsayalım. Şirket, gerekli işe alım sürecini 1 Eylül’de başlatmıştır. Başvurunun 15 Kasım’da sunulması, ücret tespitinin sırf geçerlilik süresi 30 Eylül’de sona erdiği için kullanılamayacağı anlamına gelmez. Düzenleme, işverenin geçerlilik süresi içinde ya başvuruyu sunmasına ya da işe alım faaliyetlerini başlatmasına izin verir. Başvuruya ve işe alım sürecine ilişkin diğer koşulların da karşılanması gerekir. Sonuç: İşlemler askıya alındığında, ücret tespitinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarih, dikkate alınması gereken tek unsur değildir. İşe alım faaliyetlerinin başlangıcı ile bu faaliyetler ve başvurunun sunulması arasında geçen süre birlikte değerlendirilmelidir. Bu da genel bir PERM kuralıdır. ecfr.gov 3. Başvuru Zaten Sunulmuşsa (İlanların Yeniden Yayımlanması Gerekir mi?) Varsayım: PERM başvurusu, gerekli koşullar karşılanarak süresinde sunulmuş ve daha sonra başvurunun işleme alınması askıya alınmıştır. Örnek: Şirket, ilanlarını tamamlamış ve başvurusunu 15 Eylül’de sunmuştur. İşlemler 8 Ekim’de durdurulmuş ve başvuru aylarca beklemede kalmıştır. İlanların yayımlanmasının üzerinden 180 günden fazla zaman geçmiş olması, tek başına şirketin bu ilanları yeniden yayımlamasını gerektirmez. İlgili zamanlama, başvurunun sunulduğu tarih esas alınarak değerlendirilir. Kurumun daha sonra vereceği talimatlar ayrıca incelenmelidir. ecfr.gov Sonuç: İlk örnekte, başvuru henüz sunulmadığı için zamanlamayla ilgili bir sorun ortaya çıkmıştı. Burada ise başvuru süresinde sunulmuştur. 4. PERM Onaylanmışsa Varsayım: Şirket, PERM onayını almış ancak bu onaya dayanarak henüz I-140 dilekçesi sunmamıştır. Örnek: Onaydan 120 gün sonra şirketin PERM işlemlerinin askıya alındığının açıklandığını varsayalım. Özel bir hüküm uygulanmadıkça şirket, onaylı sertifikasyonun I-140 dilekçesini desteklemek üzere sunulması için geçerli olan 180 günlük sürenin kalan kısmını takip etmelidir. Askıya alma haberinin bu süreyi yeniden başlattığını veya durdurduğunu varsayamaz. ecfr.gov Burada üç farklı 180 günlük süre birbirinden ayrılmalıdır: işe alım faaliyetlerinin zamanlamasına ilişkin süre, onaylanmış PERM sertifikasyonunun kullanılabileceği süre ve soruşturmaya bağlı ilk askıya alma süresi. Bunlardan sonuncusu uzatılabilir; ancak diğer süreleri kendiliğinden durdurmaz. ecfr.gov

Askıya Alma, Başvuruya İlişkin Diğer Yükümlülükleri Kendiliğinden Ortadan Kaldırmaz Başvurunun askıda olduğu gerekçesiyle bir denetim yazısına veya ek belge talebine yanıt vermemek ciddi sonuçlar doğurabilir. 20 CFR 656.20 uyarınca, denetim yazısında istenen belgeler, yazının tarihinden itibaren 30 gün içinde sunulmalıdır. Sertifikasyon yetkilisi, takdirine bağlı olarak bir defaya mahsus olmak üzere 30 güne kadar ek süre verebilir. Belirtilen sürenin kaçırılması, başvurunun reddedilmesine yol açabilir. Özel bir bildirim veya ayrıca verilmiş bir süre uzatımı olmadan, sürenin durduğu kabul edilmemelidir. Varsayım: Şirket, belgelerin sunulması için son tarih belirten bir denetim yazısı almıştır. Örnek: Şirketin, 1 Ekim tarihli denetim yazısında istenen işe alım belgelerini 31 Ekim’e kadar sunması gerektiğini varsayalım. Şirketin PERM işlemleri 8 Ekim’de askıya alınmıştır. Şirket, başvuruları zaten beklemeye alındığı için belgeleri daha sonra gönderebileceğini varsaymamalıdır. Yanıt süresinin durdurulduğu veya uzatıldığı kendisine ayrıca bildirilmedikçe, belirtilen son tarihe göre hareket etmelidir. Sonuç: İşlemlerin beklemeye alınması, şirkete verilen yanıt süresinin durdurulmasıyla aynı şey değildir. Denetim yazıları için düzenleme 30 günlük yanıt süresi öngörür ve sertifikasyon yetkilisi bir defaya mahsus olmak üzere 30 güne kadar ek süre verebilir. Süre uzatımı talep etmek, bu talebin kabul edildiği anlamına gelmez. Diğer ek belge taleplerinde ise ilgili yazıda belirtilen son tarih kontrol edilmelidir. ecfr.gov Belgelerin saklanması da devam eden bir yükümlülüktür. 20 CFR 656.10(f) uyarınca işveren, başvuruyu ve destekleyici belgeleri başvurunun sunulduğu tarihten itibaren beş yıl boyunca saklamalıdır. İlan kayıtlarının, aday değerlendirmelerinin, işe alım raporunun ve kurumla yapılan yazışmaların düzenli tutulması, başvuru dosyasının daha sonraki incelemelere hazırlanmasını kolaylaştırır. İşveren veya Pozisyon Değişikliği Başvuruyu Nasıl Etkileyebilir? PERM, belirli bir iş fırsatına dayanır. Onaylanmış bir sertifikasyon yalnızca başvuruda belirtilen iş fırsatı, yabancı çalışan ve çalışılması planlanan bölge için geçerlidir. Bu nedenle işveren, görevler veya çalışma yerindeki bir değişikliğin mevcut başvuruyu etkilemeyeceği varsayılmamalıdır. Gecikmeyi aşmak amacıyla iş değiştirmeden önce, yeni iş ile mevcut başvuru arasındaki ilişki ve yeni bir sürece gerek olup olmadığı incelenmelidir. ecfr.gov Varsayım: PERM başvurusu, belirli bir işverenin sunduğu belirli bir pozisyon için hazırlanmıştır. Örnek: Bir çalışanın, A Şirketindeki muhasebeci pozisyonuna dayanan ve henüz sonuçlanmamış bir PERM başvurusu olduğunu varsayalım. Çalışan, gecikmeyi aşmak için B Şirketindeki bir işe geçmek istemektedir. Çalışan, kendi adına sunulmuş mevcut PERM başvurusunun yeni şirketle olduğu gibi devam edebileceğini varsayamaz. Yeni işverenin ayrı bir süreç başlatmasının gerekip gerekmediği değerlendirilmelidir. Benzer şekilde, aynı şirkette kalıp başvuruda belirtilenlerden önemli ölçüde farklı görevlere veya çalışılması planlanan başka bir bölgeye geçmek de inceleme gerektirebilir. Sonuç: PERM, çalışanın herhangi bir işte kullanabileceği kişisel bir belge değildir. Onaylanmış bir sertifikasyon, belirli bir iş fırsatı, çalışan ve çalışılması planlanan bölgeyle sınırlıdır. Her değişiklik otomatik olarak yeni bir başvuru gerektirmez; ancak hiçbir etkisi olmayacağı da varsayılamaz. ecfr.gov İşten Çıkarmalar, İşe Alım Sürecinde Ek Yükümlülükler Doğurabilir Şirketin işten çıkarma kararları da başvuru açısından önem taşıyabilir. 20 CFR 656.17(k) uyarınca, başvurunun sunulmasından önceki altı ay içinde, çalışılması planlanan bölgede aynı veya ilgili bir meslekte işten çıkarmalar gerçekleşmişse işveren, gerekli nitelikleri karşılayabilecek işten çıkarılmış ABD’li işçilere bildirimde bulunduğunu ve onları pozisyon için değerlendirdiğini belgelemelidir. Bu, her işten çıkarmanın işgücü sertifikasyonu sürecini otomatik olarak durdurduğu anlamına gelmez; ilgili koşullar incelenmelidir. Varsayım: Şirket, PERM başvurusunu henüz sunmamış ve yakın zamanda ilgili çalışanları işten çıkarmıştır. Örnek: Şirketin, ekim ayında bir yazılım geliştirici için PERM başvurusu sunmayı planladığını varsayalım. Şirket, ağustos ayında aynı bölgede aynı veya ilgili bir meslekte çalışan bazı ABD’li işçileri işten çıkarmıştır. Bu durumda şirketin, gerekli nitelikleri karşılayabilecek bu işçileri pozisyon hakkında bilgilendirmesi, onları değerlendirmesi ve sonuçları belgelemesi gerekebilir. Sonuç: Her işten çıkarma, PERM başvurusunun sunulmasını otomatik olarak engellemez. Ancak başvurunun sunulmasından önceki altı aylık dönem, işten çıkarılan işçilerin yaptığı işler ve çalışılması planlanan bölge incelenmelidir. Bu yükümlülük yalnızca başvuruları askıya alınmış şirketlerle sınırlı değildir. ecfr.gov PERM Başvurusu, Mevcut Göçmenlik Statüsünün veya Çalışma İzninin Yerini Tutmaz PERM başvurusu veya onayı, tek başına ABD’de göçmenlik statüsü ya da çalışma izni sağlamaz. Askıya alma da mevcut izinleri otomatik olarak iptal etmez veya uzatmaz. ABD’deki çalışanlar, kendi statülerinin ve çalışma izinlerinin koşullarını ve sona erme tarihlerini, PERM başvurularının durumundan ayrı olarak takip etmelidir. Göçmenlik sürecinin sonraki adımları ile mevcut izinlerin korunması birlikte planlanmalıdır. ecfr.gov Varsayım: Çalışan ABD’dedir ve mevcut çalışma izninin belirli bir sona erme tarihi vardır. Örnek: Çalışanın mevcut çalışma izninin 30 Kasım’da sona erdiğini ve PERM başvurusunun askıya alındığını varsayalım. Çalışan, yalnızca green card süreci devam ettiği için çalışmayı sürdürebileceği sonucuna varamaz. Geçerli bir süre uzatımının, uygulanabilir bir otomatik uzatmanın veya başka bir çalışma izni türünün bulunup bulunmadığı ayrıca değerlendirilmelidir. Sonuç: PERM süreci ile çalışanın mevcut kalış ve çalışma hakkı, ayrı hukuki dayanaklara sahiptir. PERM’in askıya alınması, tek başına mevcut bir izni sona erdirmediği gibi, o iznin sona erme tarihini de ileriye taşımaz. ecfr.gov

Sıklıkla Sorulan Sorular

PERM başvurusunun askıya alınması, başvurunun reddedildiği anlamına mı gelir?

Hayır. Askıya alma, işlemlerin beklemeye alınmasıdır; ret kararı değildir. Ayrıca tek başına sizin veya işvereninizin bir ihlalde bulunduğu anlamına da gelmez. Kapsamının anlaşılması için başvurunuzu etkileyen bildirim incelenmelidir.

PERM başvurusunun askıya alınması ne kadar sürebilir?

Bu makalede ele alınan soruşturmaya bağlı askıya alma kuralı kapsamında, ilk askıya alma süresi 180 güne kadar olabilir. Ancak bu süre uzatılabilir veya işlemler daha erken yeniden başlayabilir. 180 günün sonunda bir karar verileceğinin garantisi yoktur.

PERM başvurum askıdayken çalışmaya devam edebilir miyim?

Bu, mevcut çalışma izninize bağlıdır. Bekleyen veya onaylanmış bir PERM başvurusu, tek başına çalışma hakkı vermez. Askıya alma, mevcut çalışma izninizi otomatik olarak iptal etmez veya uzatmaz. Bu nedenle izninizin sona erme tarihini ayrıca takip etmelisiniz.

Askıya alma nedeniyle işverenimin işe alım faaliyetlerini tekrarlaması gerekir mi?

Bu, başvurunun daha önce sunulup sunulmadığına bağlıdır. Başvuru süresinde sunulmuş ve gerekli koşulları karşılamışsa, sonradan 180 günün geçmesi tek başına yeni ilanlar yayımlanmasını gerektirmez. Başvuru henüz sunulmamışsa, işe alım faaliyetlerine ilişkin süreler bazı adımların tekrarlanmasını gerektirebilir.

Bekleme sırasında geçerli ücret tespitinin süresi dolarsa ne olur?

Geçerlilik süresinin dolması, ücret tespitini mutlaka kullanılamaz hâle getirmez. Genel olarak işverenin, ücret tespitinin geçerlilik süresi içinde ya PERM başvurusunu sunması ya da gerekli işe alım faaliyetlerini başlatması gerekir. İşe alım faaliyetlerinin tarihleri ve başvuruya ilişkin diğer gereklilikler birlikte incelenmelidir.

Askıya alma, PERM onayından sonra I-140 dilekçesi sunma süresini uzatır mı?

Otomatik olarak uzatmaz. Onaylanmış bir PERM sertifikasyonu, genel olarak onay tarihinden itibaren 180 gün içinde I-140 dilekçesini desteklemek üzere sunulmalıdır. Özel bir hüküm uygulanmadıkça işveren, askıya almanın bu süreyi durdurduğunu veya yeniden başlattığını varsaymamalıdır.

İşlemler askıdayken işverenimin denetim yazısına yanıt vermesi gerekir mi?

Evet. İlgili kurum yanıt süresini açıkça durdurmadıkça veya uzatmadıkça yanıt verilmelidir. PERM denetim yazılarına genel olarak yazının tarihinden itibaren 30 gün içinde yanıt verilmesi gerekir. Sertifikasyon yetkilisi, bir defaya mahsus olmak üzere 30 güne kadar ek süre verebilir; ancak süre uzatımı talep edilmesi, talebin onaylandığı anlamına gelmez.

Bekleyen PERM başvurumu başka bir işverene aktarabilir miyim?

Bunu yapabileceğinizi varsaymamalısınız. PERM; belirli bir iş fırsatına, işverene, çalışana ve çalışılması planlanan bölgeye bağlıdır. Yeni işverenin ayrı bir süreç başlatması gerekebilir. Görevlerde veya çalışma yerinde önemli değişiklikler yapılması da inceleme gerektirir.

İşten çıkarmalar, işverenin PERM başvurusu sunmasını otomatik olarak engeller mi?

Hayır. Ancak başvurunun sunulmasından önceki altı ay içinde gerçekleşen bazı işten çıkarmalar ek yükümlülükler doğurabilir. İşten çıkarmalar, çalışılması planlanan bölgede aynı veya ilgili bir meslekte gerçekleşmişse işverenin, gerekli nitelikleri karşılayabilecek işten çıkarılmış ABD’li işçileri bilgilendirmesi, onları pozisyon için değerlendirmesi ve sonuçları belgelemesi gerekebilir.

Sonuç

Çalışanlar için en yararlı adım; başvurunun sunulduğu tarihi, mevcut durumunu ve kendileri için hangi bildirimlerin geçerli olduğunu öğrenmektir. İşverenler açısından ise hazırlık aşamasındaki son tarihleri, kurum taleplerini ve pozisyondaki değişiklikleri başvuruya ait tek bir zaman çizelgesinde takip etmek önemlidir. İşlemlerin ne zaman yeniden başlayacağı belirsiz olsa bile, hangi yükümlülüklerin devam ettiğini belirlemek mümkündür.

Akalan Law; PERM başvurularının bulunduğu aşamayı, askıya alma bildirimlerinin kapsamını ve geçerli süreleri inceleyerek çalışanların ve işverenlerin sonraki adımlarını planlamalarına yardımcı olabilir.