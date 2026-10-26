Lotería de Visas de Diversidad (Green Card) 2027: Decisión Judicial y Cómo Prepararse para una Nueva Vida en Estados Unidos

¿Está esperando participar en la lotería de Visas de Diversidad 2027? Una importante decisión judicial aclara los próximos pasos. Un tribunal federal ordenó al Gobierno abrir las inscripciones del sorteo DV-2027, que había retrasado. Según el calendario actualizado, la información para participar debe anunciarse a más tardar el 29 de octubre de 2026. Las inscripciones deben abrirse a más tardar el 1 de noviembre de 2026.

Esta decisión es importante si planea un futuro en Estados Unidos para usted y su familia. Establece un calendario concreto para una importante oportunidad de inscripción. Sin embargo, al 19 de octubre de 2026, el sitio oficial no acepta nuevas inscripciones.

Por ahora, siga las actualizaciones de fuentes confiables y prepare su información. Estos pasos pueden ayudarle a inscribirse sin demora cuando comience el período.

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¿Por Qué el Gobierno Suspendió los Trámites de Green Card?

El 13 de diciembre de 2025, un tiroteo en la Universidad Brown, en Rhode Island, dejó dos estudiantes muertos. Otras nueve personas resultaron heridas. Las autoridades vincularon a Claudio Neves Valente con el tiroteo y con el asesinato de un profesor del MIT. Valente, ciudadano portugués, obtuvo una Green Card mediante el programa de Visas de Diversidad en 2017. El Gobierno citó esta conexión como una de las razones para suspender el programa. brown.edu

El 18 de diciembre de 2025, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, anunció la suspensión de los trámites. Señaló que el presidente Trump había ordenado a USCIS detener el procesamiento de casos del programa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también suspendió la emisión de Visas de Diversidad en diciembre de 2025. Citó una revisión de los procedimientos de verificación de identidad y controles de seguridad. apnews.com

Estas medidas generaron incertidumbre entre quienes esperaban participar en la siguiente lotería de Green Card. También afectaron a personas ya seleccionadas que habían llegado a la etapa de solicitud de visa. Sin embargo, el retraso en la apertura de nuevas inscripciones comenzó antes del tiroteo.

Las Inscripciones para la Lotería de Visas de Diversidad 2027 Ya Estaban Retrasadas

El 5 de noviembre de 2025, el Departamento anunció cambios en el proceso de inscripción del DV-2027. Indicó que anunciaría la fecha de apertura más adelante.

Por lo tanto, el tiroteo de diciembre no explica por sí solo por qué las inscripciones seguían cerradas. El proceso ya se había retrasado respecto de su calendario habitual.

¿Qué Dice la Ley Sobre Su Oportunidad de Participar?

La lotería de Green Card se basa en la sección 203(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, conocida como INA. Esta disposición establece el Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad. Permite seleccionar al azar a personas elegibles para que puedan ser consideradas para una visa de inmigrante. La selección le ofrece la oportunidad de continuar el proceso para obtener una visa de inmigrante estadounidense. Sin embargo, no garantiza una visa ni una Green Card.

La disposición INA §204(a)(1)(I) asigna al secretario de Estado la responsabilidad de establecer el período de inscripción. El reglamento correspondiente, 22 CFR §42.33, exige un período de inscripción de al menos 30 días por año fiscal. También exige publicar oportunamente la información para participar. Este período mínimo de inscripción proviene del reglamento.

Para los participantes, el punto principal es claro. El Gobierno debe cumplir los requisitos legales al administrar el programa DV. Sus preferencias políticas no eliminan esas obligaciones. El Departamento debe cumplirlas cuando establece el calendario de inscripción.

¿Puede el Gobierno Posponer la Lotería de Green Card?

La ley no exige abrir las inscripciones en una fecha específica de octubre cada año. Por lo tanto, cambiar la fecha habitual de apertura no constituye automáticamente una infracción legal.

Las autoridades pueden retrasar las inscripciones por preparativos o cambios de procedimiento. La legalidad del retraso depende de sus motivos, duración y efecto sobre la oportunidad de participar. Sin embargo, la facultad de establecer el calendario tiene límites.

En conjunto, estas disposiciones no autorizan un retraso indefinido. Tampoco respaldan la eliminación, en la práctica, del sorteo de todo un año.

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¿Qué Decidió el Tribunal Federal de Distrito?

El 14 de octubre de 2026, la jueza Jinsook Ohta dictó una medida cautelar en Red Eagle Law, L.C. v. Rubio. Emitió la decisión en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de California.

La Ley de Procedimiento Administrativo permite que los tribunales intervengan ante ciertas omisiones y demoras de las agencias gubernamentales. Según 5 USC §706(1), los tribunales pueden ordenar actuaciones administrativas legalmente obligatorias cuando se cumplen las condiciones necesarias. Esto incluye actuaciones omitidas ilegalmente o retrasadas de manera irrazonable.

En este caso, el tribunal intervino mediante un calendario obligatorio de inscripción. La orden judicial exige que el Departamento anuncie y abra las inscripciones del DV-2027. También ordena aceptar inscripciones electrónicas durante 30 días.

Además, la decisión aborda la notificación a las personas seleccionadas. Las autoridades deben procesar sus solicitudes de visa conforme a los procedimientos legales habituales. Sin embargo, esta medida cautelar se aplica mientras continúa el litigio. No constituye una sentencia definitiva.

¿Cuál Es el Calendario Actualizado de Inscripción?

La orden inicial estableció el 18 de octubre como fecha límite para abrir las inscripciones. Posteriormente, las partes solicitaron conjuntamente un cambio de calendario. Una actualización publicada por el despacho demandante incluye las siguientes fechas:

Etapa Calendario judicial actualizado Anuncio del período de inscripción y de la información para participar A más tardar el 29 de octubre de 2026 Apertura de las inscripciones electrónicas A más tardar el 1 de noviembre de 2026 Notificación a las personas seleccionadas A más tardar el 3 de diciembre de 2026

Consulte el anuncio oficial del Departamento para confirmar la fecha y hora exactas de apertura y la fecha de cierre.

¿Qué Significa Esta Decisión para Usted?

La decisión establece un calendario concreto para quienes esperan participar en la lotería de Visas de Diversidad 2027. Sin embargo, una orden de apertura no significa que el sitio web ya acepte inscripciones. Consulte dvprogram.state.gov para confirmar si las inscripciones realmente han comenzado.

El retraso también hace más importante la preparación. Según la regla legal general, la elegibilidad para una Visa de Diversidad termina al finalizar el año fiscal correspondiente. Para el DV-2027, esa fecha es el 30 de septiembre de 2027.

Una inscripción y selección tardías dejan menos tiempo para los trámites restantes. Como resultado, puede ser más difícil resolver problemas evitables.

Por ejemplo, podría descubrir un problema con su historial educativo solo después de la selección. También podría necesitar corregir información familiar incorrecta dentro de un plazo limitado.

Prepararse con anticipación puede reducir estas demoras evitables. No aumenta sus probabilidades de selección.

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Dé el Primer Paso Hacia Sus Planes en Estados Unidos

La decisión sobre la lotería de Visas de Diversidad 2027 representa un avance importante para quienes desean una nueva vida en Estados Unidos. Para prepararse, siga los anuncios oficiales, revise los requisitos y organice correctamente su información personal y familiar.

Descubra qué significan los requisitos de participación para su situación. Conozca más sobre la información familiar requerida y el proceso de visa después de la selección.

Si tiene preguntas, comuníquese con Akalan Law para solicitar una evaluación legal de su situación. Dé el primer paso identificando los temas que necesita aclarar antes de enviar su inscripción.

Este artículo refleja la información disponible al 19 de octubre de 2026. Ofrece información general y no constituye asesoría legal para su situación particular. Nuevos anuncios oficiales o decisiones judiciales pueden modificar el calendario y los procedimientos de inscripción.

Conclusión

La decisión judicial sobre la Lotería de Visas de Diversidad 2027 proporciona un calendario claro para las inscripciones, ofreciendo una oportunidad renovada para quienes buscan una nueva vida en Estados Unidos. Es crucial mantenerse informado a través de fuentes oficiales y preparar toda la documentación necesaria para maximizar las posibilidades de éxito en el proceso.

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