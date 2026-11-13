2027 Çeşitlilik Vizesi (Green Card) Çekilişi: Mahkeme Kararı Ve ABD’de Yeni Bir Hayata Hazırlık

2027 Çeşitlilik Vizesi çekilişi hakkında önemli bilgiler ve mahkeme kararı. ABD'de yeni bir hayata hazırlık için rehber.

Yönetici Özeti

2027 Çeşitlilik Vizesi çekilişi, önemli bir mahkeme kararı ile yeniden gündemde. Federal mahkeme, DV-2027 çekilişi için kayıtların açılmasını emretti. Bu karar, ABD'de yeni bir hayat planlayanlar için somut bir takvim sunuyor. Ancak, kayıtların açılması için resmi duyuruları takip etmek önemlidir.

Bu Makalede

2027 Çeşitlilik Vizesi çekilişine katılmayı mı bekliyorsunuz? Önemli bir mahkeme kararı, önünüzdeki süreci netleştiriyor. Bir federal mahkeme, yönetimin geciktirdiği DV-2027 çekilişi için kayıtların açılmasını emretti. Güncellenen takvime göre katılım bilgileri 29 Ekim 2026’ya kadar duyurulmalı. Kayıtlar ise en geç 1 Kasım 2026’da açılmalı.

Kendiniz ve aileniz için ABD’de bir gelecek planlıyorsanız, bu karar sizi yakından ilgilendiriyor. Karar, önemli bir başvuru fırsatı için somut bir takvim oluşturuyor. Ancak 19 Ekim 2026 itibarıyla resmî internet sitesi yeni başvuruları kabul etmiyor.

Şimdilik güvenilir kaynaklardaki gelişmeleri takip edin ve bilgilerinizi hazırlayın. Bu adımlar, kayıtlar açıldığında zaman kaybetmeden başvurmanıza yardımcı olabilir.

Yönetim Green Card İşlemlerini Neden Durdurdu?

13 Aralık 2025’te Rhode Island’daki Brown Üniversitesinde gerçekleşen silahlı saldırıda iki öğrenci öldü, dokuz kişi yaralandı. Yetkililer, Claudio Neves Valente’yi hem bu saldırıyla hem de bir MIT profesörünün öldürülmesiyle ilişkilendirdi. Portekiz vatandaşı Valente, 2017’de Çeşitlilik Vizesi programı üzerinden Green Card almıştı. Yönetim, programı askıya alma gerekçeleri arasında bu bağlantıyı da gösterdi. brown.edu

18 Aralık 2025’te İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, işlemlerin durdurulacağını açıkladı. Noem, Başkan Trump’ın USCIS’e program kapsamındaki dosyaların işleme alınmasını durdurma talimatı verdiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Aralık 2025’te Çeşitlilik Vizelerinin verilmesini askıya aldı. Bakanlık, kimlik doğrulama ve güvenlik taraması süreçlerinin incelenmesini gerekçe gösterdi. apnews.com

Bu adımlar, yeni Green Card çekilişine katılmayı bekleyen kişiler için belirsizlik yarattı. Daha önce seçilen ve vize başvurusu aşamasına ulaşan kişiler de bu gelişmelerden etkilendi. Ancak yeni kayıtların açılmasındaki gecikme, saldırıdan önce başlamıştı.

2027 Çeşitlilik Vizesi Çekilişinin Kayıtları Zaten Gecikmişti

Bakanlık, 5 Kasım 2025’te DV-2027 katılım sürecinde değişiklikler yapıldığını duyurdu. Açılış tarihinin daha sonra açıklanacağını belirtti.

Dolayısıyla kayıtların kapalı kalmasını yalnızca Aralık ayındaki saldırıyla açıklamak yeterli değildir. Katılım süreci, alışılmış takvimin zaten gerisinde kalmıştı.

Kanun Başvuru Fırsatınız Hakkında Ne Diyor?

Green Card çekilişi, INA olarak bilinen Göçmenlik ve Vatandaşlık Kanunu’nun 203(c) maddesine dayanır. Bu hüküm, Çeşitlilik Göçmen Vizesi Programını düzenler. Uygun kişilerin göçmen vizesi için değerlendirilmek üzere rastgele seçilmesini öngörür. Seçilmek, ABD göçmen vizesi almak için sürece devam etme fırsatı verir. Ancak vize veya Green Card garantisi sağlamaz.

INA §204(a)(1)(I), kayıt dönemini belirleme sorumluluğunu Dışişleri Bakanına verir. İlgili yönetmelik 22 CFR §42.33, her mali yıl için en az 30 günlük kayıt dönemi öngörür. Ayrıca katılım bilgilerinin zamanında yayımlanmasını gerektirir. Bu asgari kayıt süresini yönetmelik belirler.

Başvuru sahipleri açısından temel nokta açıktır. Yönetim, DV programını yürütürken hukuki gerekliliklere uymalıdır. Siyasi tercihleri bu yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. Bakanlık, kayıt takvimini belirlerken bu yükümlülükleri yerine getirmelidir.

Yönetim Green Card Çekilişini Erteleyebilir mi?

Kanun, kayıtların her yıl ekim ayının belirli bir gününde açılmasını zorunlu tutmaz. Bu nedenle alışılmış açılış tarihinin değişmesi, kendiliğinden hukuka aykırılık oluşturmaz.

Yetkililer, hazırlık veya usul değişiklikleri nedeniyle kayıtları erteleyebilir. Ertelemenin hukuka uygunluğu; gerekçesine, süresine ve başvuru fırsatı üzerindeki etkisine bağlıdır. Ancak takvim belirleme yetkisinin sınırları vardır.

Birlikte değerlendirildiğinde bu hükümler, belirsiz süreli bir ertelemeye izin vermez. Bir yılın çekilişinin fiilen ortadan kaldırılmasını da desteklemez.

Federal Bölge Mahkemesi Ne Karar Verdi?

Yargıç Jinsook Ohta, 14 Ekim 2026’da Red Eagle Law, L.C. v. Rubio davasında ihtiyati tedbir kararı verdi. Kararı, Kaliforniya Güney Bölgesi Federal Bölge Mahkemesinde verdi.

İdari Usul Kanunu, mahkemelerin idarenin belirli eylemsizliklerine ve gecikmelerine müdahale etmesine olanak tanır. 5 USC §706(1) uyarınca mahkemeler, gerekli koşullar oluştuğunda hukuken zorunlu idari işlemlerin yapılmasını emredebilir. Bu kapsam, hukuka aykırı biçimde yapılmayan veya makul olmayan ölçüde geciktirilen işlemleri içerir.

Mahkeme bu davada, bağlayıcı bir kayıt takvimi belirleyerek müdahale etti. Karar, Bakanlığın DV-2027 kayıtlarını duyurmasını ve açmasını gerektiriyor. Ayrıca yetkililerin 30 gün boyunca elektronik başvuru kabul etmesini emrediyor.

Bunun yanında karar, seçilen kişilerin bilgilendirilmesini de kapsıyor. Yetkililer, bu kişilerin vize başvurularını olağan yasal usullerle işleme almalı. Ancak bu ihtiyati tedbir, dava devam ederken uygulanır. Nihai hüküm değildir.

Güncellenen Kayıt Takvimi Nedir?

İlk karar, kayıtların açılması için 18 Ekim’i son tarih olarak belirlemişti. Taraflar daha sonra birlikte takvim değişikliği talep etti. Davacı hukuk bürosunun yayımladığı güncelleme, şu yeni tarihleri içeriyor:

Aşama Güncellenen mahkeme takvimi Kayıt döneminin ve katılım bilgilerinin duyurulması En geç 29 Ekim 2026 Elektronik kayıtların açılması En geç 1 Kasım 2026 Seçilen kişilerin bilgilendirilmesi En geç 3 Aralık 2026

Kesin açılış tarihi, açılış saati ve kapanış tarihi için Bakanlığın resmî duyurusunu kontrol edin.

Bu Karar Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Karar, 2027 Çeşitlilik Vizesi çekilişine katılmayı bekleyen kişiler için somut bir takvim oluşturuyor. Ancak kayıtların açılmasını emreden karar, internet sitesinin başvuru kabul etmeye başladığı anlamına gelmez. Kayıtların gerçekten açılıp açılmadığını doğrulamak için dvprogram.state.gov adresini kontrol edin.

Gecikme, hazırlığı daha önemli hâle getiriyor. Genel yasal kurala göre seçilen kişilerin Çeşitlilik Vizesi uygunluğu, ilgili mali yıl sona erdiğinde biter. DV-2027 için bu tarih 30 Eylül 2027’dir.

Kayıtların ve seçimin geç yapılması, kalan vize işlemleri için daha az zaman bırakır. Bunun sonucunda önlenebilir sorunları çözmek zorlaşabilir.

Örneğin eğitim geçmişinizdeki bir sorunu ancak seçildikten sonra fark edebilirsiniz. Hatalı aile bilgilerini de sınırlı süre içinde ele almanız gerekebilir.

Erken hazırlık yapmak, önlenebilir gecikmeleri azaltabilir. Çekilişte seçilme şansınızı artırmaz.

Green Card Çekilişi 2027 Kayıtlarına Nasıl Hazırlanabilirsiniz?

1. Resmî Açılış Duyurusunu Takip Edin

ABD Dışişleri Bakanlığının vize duyurularını ve resmî çekiliş sitesini takip edin. Mahkemenin belirlediği son tarih, tek başına kayıtların açıldığını doğrulamaz. Resmî talimatları bekleyin ve sistemin başvuru kabul edip etmediğini kontrol edin.

2. Yeni Katılım Döneminin Şartlarını İnceleyin

Ülke uygunluğunu, eğitim veya iş deneyimi koşullarını güncel DV-2027 talimatlarına göre kontrol edin. Ülke uygunluğu genellikle doğduğunuz ülkeye bağlıdır. Uygunluğunuzu yalnızca vatandaşlığınıza veya şu anda yaşadığınız ülkeye göre değerlendirmeyin. Bazı durumlarda farklı kurallar uygulanabilir. www.ecfr.gov

3. Kişisel Bilgilerinizi ve Aile Bilgilerinizi Doğru Hazırlayın

Adınızı, doğum bilgilerinizi ve medeni durumunuzu dikkatle kontrol edin. Ayrıca eşiniz ve çocuklarınız hakkında bildirilmesi gereken bilgileri doğrulayın. Fotoğraf ve pasaport gerekliliklerini yeni dönemin resmî talimatlarından inceleyin. Yalnızca geçmiş yıllardaki kontrol listelerine güvenmeyin. www.ecfr.gov

4. Tek Kayıt Kuralına Uyun

Aynı kayıt döneminde birden fazla başvuru göndermek, diskalifiye olmanıza neden olabilir. Başvurunuzu başka biri yapıyorsa, adınıza daha önce kayıt gönderilip gönderilmediğini kontrol edin. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra onay sayfanızı ve onay numaranızı saklayın. www.govinfo.gov

5. Seçilirseniz Zaman Kaybetmeden İlerleyin

Seçilmek, vize sürecini tamamlamaz. Yetkililer; belgelerinizi, uygunluğunuzu ve diğer yasal koşulları karşılayıp karşılamadığınızı ayrıca incelemelidir. Sonuçlarınızı öğrendiğinizde güncel talimatları takip edin. Bir sonraki aşamaya zaman kaybetmeden geçin. travel.state.gov

ABD Planlarınız İçin İlk Adımı Atın

2027 Çeşitlilik Vizesi çekilişi kararı, Amerika’da yeni bir hayat kurmayı hedefleyen kişiler için önemli bir gelişmedir. Hazırlanmak için resmî duyuruları takip edin, katılım koşullarını inceleyin ve kişisel bilgilerinizi ve aile bilgilerinizi doğru hazırlayın.

Katılım koşullarının sizin durumunuz açısından ne anlama geldiğini keşfedin. Aile bilgilerinin bildirilmesi ve seçimden sonraki vize süreci hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sorularınız varsa, durumunuzun hukuki değerlendirmesi için Akalan Law ile iletişime geçin. Başvurunuzu göndermeden önce netleştirmeniz gereken konuları belirleyerek ilk adımı atın.

Bu makale, 19 Ekim 2026 itibarıyla erişilebilen bilgileri yansıtır. Genel bilgilendirme amaçlıdır ve kişisel durumunuza yönelik hukuki danışmanlık sunmaz. Yeni resmî duyurular veya mahkeme kararları, başvuru takvimini ve işlemleri değiştirebilir.

Sonuç

2027 Çeşitlilik Vizesi çekilişi, önemli bir mahkeme kararı ile yeniden gündeme gelmiştir. Bu karar, ABD'de yeni bir hayat planlayanlar için somut bir takvim sunmaktadır. Ancak, kayıtların açılması için resmi duyuruları takip etmek ve hazırlıklı olmak önemlidir. Erken hazırlık, başvuru sürecinde avantaj sağlayabilir.