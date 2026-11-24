La Competition and Markets Authority (CMA) del Reino Unido abrió una consulta pública sobre una propuesta que obligaría a Apple a ampliar el acceso a la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) de los iPhone, utilizada para pagos sin contacto y otros servicios digitales. La autoridad advirtió que las tarifas y las condiciones impuestas por Apple podrían estar frenando la innovación y el crecimiento de las fintech británicas, un sector que genera cerca de £214.000 millones en facturación y emplea a más de 360.000 personas. Los pagos sin contacto representan hoy el 39 % de todas las transacciones en el Reino Unido, frente a apenas el 3 % hace una década, y más del 60 % de los adultos ya utiliza una billetera digital, siendo Apple Wallet la más popular. Sin embargo, a diferencia de la Unión Europea, donde, meses después de que Apple habilitara el acceso NFC para pagos, surgieron alternativas como Vipps, PayPal, Klarna, Curve y BBVA, en el Reino Unido ningún competidor ha logrado lanzar una billetera digital que le haga sombra a Apple Wallet.

La propuesta de la CMA aborda dos barreras. Por un lado, exigiría a Apple ofrecer acceso a través de los dos principales estándares tecnológicos usados internacionalmente para pagos sin contacto, secure element (SE) y host-based card emulation (HCE), de modo que las empresas puedan elegir la tecnología que mejor se adapte a sus modelos de negocio; actualmente Apple solo permite el estándar SE en el Reino Unido. Por otro lado, busca que el acceso sea comercialmente viable mediante principios de fijación de precios orientados a tarifas sustancialmente más bajas que las actuales, sin desconocer una remuneración razonable para Apple. Según la autoridad, esto podría impulsar productos como billeteras digitales, identificaciones digitales, llaves para vehículos, hoteles y oficinas, pases de viaje y programas de fidelización.

Sarah Cardell, directora ejecutiva de la CMA, señaló que las restricciones técnicas y comerciales de Apple han dificultado que empresas retadoras innoven y compitan, y que eliminarlas puede abrir la puerta a nuevos productos desarrollados en el Reino Unido. Por su parte, David Geale, de la Financial Conduct Authority (FCA), destacó que un mejor acceso y tarifas más bajas favorecerían la competencia, la elección de los consumidores y la expansión de la banca abierta. La consulta, enmarcada en la Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024 tras la designación de Apple como proveedor con estatus de mercado estratégico, estará abierta hasta el martes 17 de noviembre de 2026, tras lo cual la CMA adoptará una decisión definitiva. El caso se suma a la tendencia regulatoria global que busca limitar el control de las grandes plataformas tecnológicas sobre infraestructuras clave para la innovación digital.