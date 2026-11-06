Log in or register
Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 06 NOVEMBER 2026

Anayasa Mahkemesinden Önalım Hakkının Kullanılmasında Rayiç Bedel Esasına İlişkin İptal Kararı

Fidanci & Esin Partners
Explore more from Fidanci & Esin Partners

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”), 16 Temmuz 2026 tarihli ve E. 2026/23, K. 2026/162 sayılı kararı (“Karar”), 6 Kasım 2026 tarihli ve 33422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. AYM, Karar ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) önalım hakkının kullanılmasında rayiç bedelin esas alınmasını öngören 734. maddesinin ikinci fıkrasını ve bu düzenlemenin daha önce açılmış davalara da uygulanmasına ilişkin geçici 1. maddesinin ikinci fıkrasını iptal etmiştir.

TurkeyGovernment, Public Sector
Şevval Bahar Esin
Şevval Bahar Esin
Kemal Fidanci
Kemal Fidanci
Author LinkedIn connections

Yeni Gelişme

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”), 16 Temmuz 2026 tarihli ve E. 2026/23, K. 2026/162 sayılı kararı (“Karar”), 6 Kasım 2026 tarihli ve 33422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. AYM, Karar ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) önalım hakkının kullanılmasında rayiç bedelin esas alınmasını öngören 734. maddesinin ikinci fıkrasını ve bu düzenlemenin daha önce açılmış davalara da uygulanmasına ilişkin geçici 1. maddesinin ikinci fıkrasını iptal etmiştir.

Karar Öncesi Durum

TMK uyarınca, paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde diğer paydaşlar önalım haklarını kullanabilmektedir. Alıcıya karşı dava açılarak kullanılan bu hak kapsamında, 24 Aralık 2025 tarihli ve 7571 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesinde, önalım hakkı sahibinin satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini yatırması gerekmekteydi.

7571 sayılı Kanun ile TMK’nın 734. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek satış bedeli yerine hâkim tarafından gecikmeksizin belirlenecek rayiç bedelin esas alınması öngörülmüştür. Düzenleme uyarınca, önalım hakkı sahibinin rayiç bedel ile alıcıya düşen tapu giderlerini nemalandırılmak üzere belirlenen yere kesin süre içinde nakden yatırması gerekmektedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde payın hak sahibi adına tesciline karar verilememektedir. Yatırılan bedel hükmün kesinleşmesi üzerine nemalarıyla birlikte ilgilisine ödenmektedir. TMK’ya eklenen geçici 1. maddenin ikinci fıkrası ile bu değişikliklerin yürürlük tarihinden önce açılmış davalara da uygulanması düzenlenmiştir.

Karar Ne Diyor

AYM, önalım hakkının, satış sözleşmesinin koşulları korunarak önalım hakkı sahibinin üçüncü kişi alıcının yerine geçmesi esasına dayandığını belirtmiştir. Bu kapsamda AYM, tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırdıkları satış bedeli yerine mahkemece belirlenecek rayiç bedelin esas alınmasının satış ilişkisinin koşullarını değiştirdiğini ve tarafların iradelerini ortadan kaldırdığını değerlendirmiştir. AYM ayrıca, satış bedelinin esas alınmasını Anayasa’ya uygun bulduğu 8 Kasım 2023 tarihli ve E. 2023/77, K. 2023/190 sayılı kararına atıfta bulunmuştur.

AYM’ye göre, alıcının ödediği satış bedelinden farklı bir bedelin kendisine ödenmesi, alıcının haksız kazanç elde etmesine veya zarara uğramasına yol açabilmektedir. Önalım hakkı sahibi de ödeyeceği bedelin ne olacağı hususunda hukuken belirsiz bir konuma sokulmaktadır. AYM, bu nedenle tarafların menfaatleri arasında adil bir denge kurulamadığını ve düzenlemenin devletin mülkiyet hakkından kaynaklanan pozitif yükümlülükleriyle bağdaşmadığını belirtmiştir.

Bu gerekçelerle AYM, TMK’nın 734. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “rayiç bedeli” ibaresini Anayasa’nın 5. ve 35. maddelerine aykırı bularak oyçokluğuyla iptal etmiştir. Söz konusu iptal nedeniyle uygulanma imkânı kalmayan ikinci fıkranın kalan kısmı ile geçici 1. maddenin ikinci fıkrası da 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca oybirliğiyle iptal edilmiştir.

Sonuç

Karar ile önalım hakkının kullanılmasında rayiç bedelin esas alınmasına ilişkin düzenlemenin yanı sıra bedelin yatırılması, nemalandırılması ve değişikliklerin daha önce açılmış davalara uygulanmasına ilişkin hükümler de iptal edilmiştir. AYM, iptal nedeniyle doğacak hukuki boşluğu kamu yararını ihlal edici nitelikte görerek iptal hükümlerinin Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren dokuz ay sonra, 6 Ağustos 2027 tarihinde yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Yürürlüğün durdurulması talepleri ise reddedilmiştir.

Bu kapsamda, rayiç bedel esası ve bu esasın daha önce açılmış davalara uygulanmasına ilişkin hüküm 6 Ağustos 2027 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir. Bu tarihe kadar yeni bir kanuni düzenleme yapılmaması hâlinde 734. maddenin ikinci fıkrası bütünüyle yürürlükten kalkacak; önceki satış bedeli düzenlemesi ise kendiliğinden yeniden yürürlüğe girmeyecektir. İptal, önalım hakkının kendisini ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle, önalım davalarında bedelin belirlenmesi ve yatırılması bakımından söz konusu süre içinde yapılacak kanuni düzenlemenin takip edilmesi önem arz etmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

View source

Related Articles

Legal Intelligence Newsletters: sign up for the latest legal and regulatory news on your chosen topics

Read more about

See more popular content from

Article

New MASAK Rules Require Urgent Reporting For UN-Listed Persons And Raise Simplified Due Diligence Thresholds

The two changes pull in opposite directions within the same know-your-customer framework: one tightens controls for specific persons, the other widens the room for lighter checks in low-risk transactions. Banks, payment and e-money institutions, insurers, pension companies and other obliged parties under Law No. 5549 on the Prevention of Laundering Proceeds of Crime will need to address both at once.
TurkeyGovernment, Public Sector
ASY Legal
ASY Legal
Article

Foreign Investment And Legal Due Diligence In Türkiye 2026

This article considers the legal due diligence required for a foreign investment in Türkiye, from the choice of corporate structure to ongoing operations and exit. It examines foreign ownership, capital requirements, corporate documentation, incentives, property acquisition, employment authorisation, investment reporting and dispute resolution. The statutory framework and the judicial authorities discussed in the manuscript are considered alongside the practical allocation of responsibilities between advisers.
TurkeyGovernment, Public Sector
ONGUR & PARTNERS
ONGUR & PARTNERS
Article

Kanuni Faiz Oranı Değiştirildi!

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen gecikme zammı oranı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tecil faiz oranları bakımından Merkez Bankası tarafından belirlenen reeskont işlemlerinde için geçerli iskonto oranı ile avans işlemleri için geçerli olan faiz oranının dikkate alınmamasını daha önce eleştirmiştim. Bence tüm mevzuatlar gereğince uygulanan faiz oranlarının birbiriyle uyumlu olması gerekir!
TurkeyGovernment, Public Sector
BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)
BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)
Article

The Turkish Data Protection Board Issued A Principle Decision On The Monitoring Of Corporate Email And Workplace Communication Channels

The Turkish Data Protection Board’s (“Board”) Principle Decision dated 16 September 2026 and numbered 2026/2035 (“Principle Decision”) was published in the Official Gazette dated 8 October 2026 and numbered 33394. The Principle Decision sets out the procedures and principles applicable to personal data processing activities carried out through the monitoring of communication channels used for work purposes, particularly corporate email accounts assigned to employees by their employers.
TurkeyPrivacy
Fidanci & Esin Partners
Fidanci & Esin Partners
Article

Contractual Protection Of Trade Secrets And Confidential Information: Non-Disclosure Agreements (NDAs) In Light Of Turkish Law Of Obligations And Court Of Cassation Jurisprudence

In the global economic order, as information has become a more strategic form of capital than tangible assets, the legal mechanisms designed to protect it have necessarily evolved. Non-Disclosure Agreements ("NDAs") function as the legal safeguard of trust at every level of the commercial ecosystem, from a simple business meeting to multi-billion-dollar mergers and acquisitions ("M&A") transactions.
TurkeyIntellectual Property
Fidanci & Esin Partners
Fidanci & Esin Partners
Article

Kurumsal E-Posta Ve İş Yeri İletişim Kanallarının Denetlenmesine İlişkin KVKK İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”), 16.09.2026 tarihli ve 2026/2035 sayılı İlke Kararı (“İlke Kararı”), 8 Ekim 2026 tarihli ve 33394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlke Kararı, işverenlerin çalışanlara tahsis ettiği kurumsal e-posta hesapları başta olmak üzere, işin yürütülmesi amacıyla kullanılan iletişim kanallarının denetlenmesi suretiyle gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinde uyulması gereken usul ve esasları ortaya koymaktadır.
TurkeyPrivacy
Fidanci & Esin Partners
Fidanci & Esin Partners
Article

Anayasa Mahkemesi’nden Önemli Karar: İstinaf Başvurusunun Kabulü Hâlinde Temyiz Yolunu Kapatan Hüküm İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM“) 2026/49 esas ve 2026/48 karar sayılı kararı (“Karar“), 21 Mayıs 2026 tarihli ve 33260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Karar’da AYM, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK“) 362. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendini, “istinaf başvurusunun kısmen veya tümden kabulü hali” yönünden Anayasa’nın 13. ve 36. maddelerine aykırı bularak oybirliğiyle iptal etmiştir.
TurkeyGovernment, Public Sector
Fidanci & Esin Partners
Fidanci & Esin Partners
Article

Term Sheets In Turkish Venture Capital Transactions: Legal Enforceability And Two Common Pitfalls

A term sheet is the first substantive document exchanged in a venture capital transaction. It records the commercial and legal parameters that the parties have agreed in principle (e.g., valuation, investment amount, governance rights, exit mechanics) and signals that serious negotiations have begun. In the United States, where the global VC standard was established, the term sheet is a largely standardized instrument governed by well-developed transactional practice and a deep body of Delaware case law.
TurkeyCorporate/Commercial Law
Fidanci & Esin Partners
Fidanci & Esin Partners