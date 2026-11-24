A. Giriş

Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, kural olarak tasfiye sürecinin tamamlanması ve şirketin ticaret sicilinden terkin edilmesiyle gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, şirketin ticaret sicilinden terkin edilmesinden sonra tamamlanmamış tasfiye işlemlerinin, şirket adına kayıtlı malvarlığı unsurlarının veya taraf olduğu hukuki uyuşmazlıkların bulunduğunun anlaşılması mümkündür. Bu gibi durumlarda, şirketin tüzel kişiliğinin belirli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yeniden kazanılması, diğer bir ifadeyle şirketin ihyası gündeme gelmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) 547. maddesinde düzenlenen ek tasfiye kurumu, tasfiye süreci tamamlanarak ticaret sicilinden terkin edilen şirketlerin, sonradan ortaya çıkan hukuki veya mali işlemlerin tamamlanabilmesi amacıyla yeniden tesciline imkân tanımaktadır. Söz konusu düzenleme, şirketlerin tasfiye sürecinin eksiksiz tamamlanmasını sağlamanın yanı sıra şirket alacaklılarının, pay sahiplerinin ve şirketle hukuki ilişkisi bulunan üçüncü kişilerin menfaatlerinin korunması bakımından da önem taşımaktadır.

Ticaret sicilinden terkin edilen şirketlerin ihyasına ilişkin hukuki düzenlemeler, ihya davasının açılabilmesi için gerekli koşullar ve ihya kararının hukuki sonuçları, ilgili mevzuat ve Yargıtay kararları çerçevesinde ele alınacaktır.

B. Ticaret Sicilinden Terkin Edilen Şirketlerin İhyasının Hukuki Çerçevesi

a. Şirketin İhyası Kavramı ve Hukuki Dayanağı

Türk hukukunda şirketlerin ihyası, ticaret sicilinden terkin edilerek tüzel kişiliği sona eren şirketlerin, belirli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yeniden ticaret siciline tescil edilmesini ifade etmektedir. Bununla birlikte, ihyanın hukuki niteliği ve sonuçları, şirketin hangi hukuki sebeple ticaret sicilinden terkin edildiğine göre farklılık göstermektedir.

Tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihya, TTK'nın 547. maddesinde ek tasfiye başlığı altında düzenlenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğunun anlaşılması hâlinde, şirketin söz konusu işlemler sonuçlandırılıncaya kadar yeniden tescili talep edilebilmektedir.

Bu kapsamda ek tasfiye, şirketin yeniden ticari faaliyetlerine başlamasını amaçlamamakta; tasfiye sürecinde tamamlanmamış veya sonradan ortaya çıkmış işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla TTK'nın 547. maddesi kapsamında gerçekleştirilen ihya, kural olarak şirketin tüzel kişiliğinin belirli bir amaçla ve sınırlı olarak yeniden kazanılması sonucunu doğurmaktadır.

Diğer yandan, tasfiye süreci tamamlanmaksızın ticaret sicili müdürlüğü tarafından resen terkin edilen şirketlerin ihyası bakımından TTK'nın geçici 7. maddesinde ayrı bir düzenleme bulunmaktadır. Bu kapsamda, resen terkin işleminin hukuka aykırılığına dayanan ihya talepleri ile TTK'nın 547. maddesi uyarınca ek tasfiye amacıyla yapılan ihya taleplerinin birbirinden ayrılması gerekmektedir.

b. İhya Davasının Açılma Koşulları ve Hukuki Yarar

TTK'nın 547. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğunun anlaşılması hâlinde son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin yeniden tescilini talep edebilmektedir.

Bu doğrultuda, ihya davasının açılabilmesi için şirketin tasfiye sürecinin tamamlanarak ticaret sicilinden terkin edilmiş olması ve terkin sonrasında ek tasfiye işlemlerinin yapılmasını gerektiren bir durumun ortaya çıkması gerekmektedir.

Uygulamada, şirket adına kayıtlı taşınmazların veya diğer malvarlığı unsurlarının tasfiye edilmemiş olması, şirketin tahsil edilmemiş alacaklarının bulunması, ödenmemiş borçlarının tespit edilmesi veya şirketin taraf olması gereken bir hukuki uyuşmazlığın mevcut olması ek tasfiyeyi gerektirebilecek durumlar arasında yer almaktadır.

Bununla birlikte, şirketin ticaret sicilinden terkin edilmiş olması tek başına ihya kararı verilmesi için yeterli değildir. İhya talebinde bulunan kişinin, şirketin yeniden tescil edilmesini gerektiren somut bir hukuki yararının bulunması ve ek tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesinin gerekli olduğunu ortaya koyması gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 21.03.2022 tarihli, E. 2021/8639, K. 2022/2148 sayılı kararında, tasfiye sonrasında şirket aleyhine açılmış bir itirazın iptali davasının yürütülmesi amacıyla şirketin ihyasının hukuken gerekli olduğu kabul edilmiştir.

Anılan kararda, tasfiye işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte usulüne uygun şekilde tamamlanmış olmasının, sonradan açılan davanın yürütülmesi için şirketin ihyasına karar verilmesine engel oluşturmadığı belirtilmiştir. Ayrıca davacının gerçekten alacaklı olup olmadığının, ihya davasında değil, itirazın iptali davasında yapılacak yargılama sonucunda belirlenebileceği vurgulanmıştır.

Söz konusu karar, ihya davasında alacağın varlığının kesin olarak ispatlanmasının değil, şirketin yeniden tescilini gerektiren hukuki ilişkinin ve ek tasfiye ihtiyacının ortaya konulmasının önem taşıdığını göstermektedir.

c. İhya Kararının Kapsamı ve Tasfiye Memuru Atanması

TTK'nın 547. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mahkeme, ihya talebini yerinde görmesi hâlinde şirketin ek tasfiye amacıyla yeniden tesciline karar vermekte ve ek tasfiye işlemlerini gerçekleştirmeleri için son tasfiye memurlarını veya yeni bir ya da birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak bunların tescil ve ilanını sağlamaktadır.

Dolayısıyla ek tasfiye amacıyla verilen ihya kararında, yalnızca şirketin tüzel kişiliğinin yeniden tesciline karar verilmesi yeterli olmayıp, ek tasfiye işlemlerini yürütecek tasfiye memurunun da belirlenmesi gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14.12.2016 tarihli, E. 2015/12021, K. 2016/9558 sayılı kararında, tasfiye sonucunda ticaret sicilinden terkin edilen şirketin ihyasına karar verilmesine rağmen tasfiye memuru atanmamış olması hukuka aykırı bulunmuştur. Yargıtay, TTK'nın 547/2. maddesi uyarınca ihya kararının yanı sıra tasfiye memurunun atanması ve bu hususun tescil ve ilan edilmesi gerektiğini belirterek ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.

Bu çerçevede, ihya kararının kapsamının belirlenmesi ve ek tasfiye işlemlerinin kim tarafından yürütüleceğinin açıklığa kavuşturulması, ihya kararının hukuki sonuç doğurabilmesi bakımından önem taşımaktadır.

C. İhya Davalarında Yargı Uygulaması ve Hukuki Sonuçlar

a. Devam Eden Hukuki Uyuşmazlıklar Bakımından İhyanın Önemi

Ticaret sicilinden terkin edilen şirketlerin taraf olduğu veya taraf olması gereken davaların bulunması, uygulamada ihya taleplerinin önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Zira şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesi, kural olarak taraf ehliyetinin de sona ermesi sonucunu doğurmakta ve şirket hakkında yürütülecek yargılamalar bakımından hukuki sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Bu kapsamda, şirketin ticaret sicilinden terkin edilmesinden sonra açılması gereken veya devam eden davaların sonuçlandırılması amacıyla şirketin ihyasının talep edilmesi mümkün olabilmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 21.03.2022 tarihli, E. 2021/8639, K. 2022/2148 sayılı kararında da tasfiye işlemlerinin usulüne uygun gerçekleştirilmiş olması ve gerekli ilanların yapılması, sonradan ortaya çıkan yargılama ihtiyacı nedeniyle şirketin ihyasına karar verilmesine engel olarak değerlendirilmemiştir.

Bu doğrultuda, şirketin ihyası davasında esas uyuşmazlığın çözümlenmesi değil, uyuşmazlığın tarafı olması gereken şirketin hukuki varlığının gerekli işlemlerle sınırlı olarak yeniden sağlanması amaçlanmaktadır.

b. İhya Davasında Taraflar ve Yargılama Giderleri

İhya davalarında önem taşıyan diğer bir husus, ticaret sicili müdürlüğünün davadaki hukuki konumu ve yargılama giderlerinden sorumluluğudur.

Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14.12.2016 tarihli, E. 2015/12021, K. 2016/9558 sayılı kararında, davalı ticaret sicili müdürlüğünün ihya davasında yasal hasım konumunda bulunduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, mahkemece ticaret sicili müdürlüğünün yargılama giderleri ve vekâlet ücretinden sorumlu tutulması hukuka aykırı bulunmuştur.

Söz konusu karar, ticaret sicili müdürlüğünün yalnızca yasal hasım sıfatıyla davada yer aldığı durumlarda, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinden sorumlu tutulmaması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Diğer yandan, TTK'nın geçici 7. maddesi kapsamında gerçekleştirilen resen terkin işlemlerinin hukuka aykırılığına dayanan ihya davalarında, terkin işleminin niteliği ve davalıların hukuki konumu ayrıca değerlendirilmelidir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 24.11.2022 tarihli, E. 2021/956, K. 2022/1538 sayılı kararında, hukuka aykırı resen terkin işleminin iptali niteliğindeki ihya kararının ek tasfiye kapsamında olmadığı ve bu nedenle tasfiye memuru atanmasının gerekmediği kabul edilmiştir.

D. Sonuç

Ticaret sicilinden terkin edilen şirketlerin ihyası, tasfiye sürecinin tamamlanmasından sonra ortaya çıkan hukuki ve mali işlemlerin sonuçlandırılması ve şirketle hukuki ilişkisi bulunan kişilerin menfaatlerinin korunması bakımından önemli bir hukuki mekanizmadır.

TTK'nın 547. maddesi kapsamında ek tasfiye amacıyla ihya kararı verilebilmesi için şirketin yeniden tescilini gerektiren somut bir hukuki ihtiyacın bulunması gerekmektedir. Yargıtay kararlarında da vurgulandığı üzere, tasfiye işlemlerinin usulüne uygun tamamlanmış olması, sonradan ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle şirketin ihyasına karar verilmesine engel teşkil etmemektedir.

Diğer yandan, ek tasfiye amacıyla verilen ihya kararlarında şirketin yeniden tescilinin yanı sıra tasfiye memurunun atanması ve bu hususun tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, resen terkin işleminin hukuka aykırılığına dayanan ihya taleplerinin ek tasfiye kapsamında gerçekleştirilen ihyadan ayrılması önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, ticaret sicilinden terkin edilen şirketlerin ihyasına ilişkin talepler değerlendirilirken, terkin işleminin hukuki niteliği, ihya talebinde bulunan kişinin hukuki yararı ve yeniden tescilin hangi işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla talep edildiği birlikte dikkate alınmalıdır.