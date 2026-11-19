Sağlık Sektöründe İç Soruşturmalar Serisi’nin ilk makalesinde, iç soruşturmaların hukuki çerçevesi ve kurumsal yönetim boyutu ele alınmaktadır. Sağlık, ilaç ve tıbbi cihaz şirketlerinde karşılaşılan hukuki ve etik riskler; hasta güvenliği, sektörel düzenlemeler ve kurumsal sorumluluklar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Makalede, bağımsız ve delile dayalı soruşturma süreçlerinin önemi vurgulanarak etkili bir iç soruşturma mekanizmasının temel unsurları ve kurumsal uyuma katkısı incelenmektedir.

Giriş

Sağlık, ilaç ve tıbbi cihaz şirketlerinde iç soruşturmanın başarısı, ticari işlemin görünümü ile hasta güvenliğine ve karar süreçlerine etkisini birlikte değerlendirmeye bağlıdır. Türkiye açısından etkili yaklaşım; ceza hukuku, sektörel düzenlemeler ve kurumsal yönetim sorumluluklarını ayrı ayrı inceleyen, buna karşılık delilleri ortak bir olay örgüsü içinde değerlendiren bağımsız bir süreç kurmaktır.

Sağlık Sektörünü Farklılaştıran Sorumluluk

Bir ilaç şirketinin kongre desteği, bir cihaz üreticisinin eğitim programı veya bir hastanenin satın alma tercihi meşru bir ihtiyaca dayanabilir. Bununla birlikte, aynı işlemler reçete davranışını etkilemek, belirli bir tedarikçiyi kayırmak veya kişisel menfaat sağlamak için de kullanılabilir. İncelemenin konusu, işlemin görünürdeki niteliği kadar gerçek amacının, yararlanıcısının ve sonuçlarının belirlenmesidir. Ticari gerekçenin bulunması, işlemin bütün unsurlarını kendiliğinden hukuka uygun hâle getirmez.

Sektörel riskin belirgin özelliği, hizmetten yararlanan kişi ile ödemeyi yapanın çoğu zaman farklı olmasıdır. Hasta ürünü seçmeyebilir; hekim karar verir, hastane satın alır, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya sigortacı maliyeti karşılar. Bu çok taraflı yapı, karar vericilere yönelen teşvikleri ve kamu kaynaklarının kullanımını incelemenin merkezine taşır. Gereksiz işlem, yanlış ürün seçimi veya geciken güvenlilik bildirimi, finansal kayıp hesaplarına sığmayan sonuçlar yaratabilir.

Bu nedenle soruşturmanın başlangıcında hasta güvenliği ayrıca değerlendirilmelidir. Şüpheli ürünün karantinaya alınması, belirli tanıtım materyallerinin kullanımının durdurulması ya da kalite birimine acil bildirim yapılması için disiplin sürecinin sonucunun beklenmesi gerekmeyebilir. Geçici tedbirler, riskle orantılı olmalı ve hakkında iddia bulunan kişinin suçluluğunun peşinen kabulü şeklinde sunulmamalıdır.

Kamu Görevlisi Niteliği ve Menfaat İlişkisinin İncelenmesi

Türk Ceza Kanunu ("TCK") madde 6/1-c, kamu görevlisini işlevsel bir ölçütle tanımlar. Değerlendirmede kişinin unvanından veya çalıştığı binanın adından önce, kamusal faaliyete hangi sıfatla katıldığı araştırılır. Kamu hastanesindeki hekim ile şehir hastanesinin özel işletmecisine bağlı teknik personeli aynı kategoriye otomatik olarak yerleştirmek doğru değildir. Üniversite türü, istihdam ilişkisi, görev ve somut işlem üzerindeki yetki ayrıca incelenmelidir.

TCK madde 252 bakımından kritik bağ, sağlanan menfaat ile görevin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması arasındadır. Menfaatin aracı üzerinden veya gösterilen başka kişiye sağlanması da düzenlemenin kapsamındadır. Ancak her sponsorluk, bağış ya da danışmanlık ödemesi rüşvet değildir. Görev bağlantısı, anlaşma, amaç ve diğer suç unsurları somut delillerle değerlendirilir. Bir derneğe ödeme yapılması da tek başına suçun varlığını veya yokluğunu göstermez.

Örneğin, bir cihaz ihalesi öncesinde komisyon üyesinin yönlendirdiği kuruluşa yapılan eğitim ödemesinde; eğitim ihtiyacının ne zaman belirlendiği, hizmetin gerçekten verilip verilmediği, bedelin makullüğü ve seçim kararlarıyla ilgili iletişimlerin zamanlaması birlikte incelenmelidir. Yalnızca faturanın varlığı yeterli güvence oluşturmaz. Buna karşılık zamansal yakınlık da tek başına rüşvet anlaşmasını kanıtlamaz.

İrtikap ile rüşvet arasındaki ayrım da soruşturmanın yönünü değiştirir. Kamu görevlisinin baskısı veya nüfuzunu kötüye kullanması iddiası varsa TCK madde 250 açısından ayrıca değerlendirme gerekir. Satın alma sürecinde rekabeti daraltan teknik kriterler görüldüğünde ise klinik ihtiyacın objektif gerekçesi araştırılmalı; her dar kapsamlı şartname doğrudan TCK madde 235 kapsamında suç olarak nitelenmemelidir. Ceza hukuku değerlendirmesi, uygulanabilir ihale rejimi ve kanuni unsurlar üzerinden yapılmalıdır.

Sektörel Kuralların Birlikte Uygulanması

Beşerî tıbbi ürünlerin tanıtımı ile tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtımı farklı düzenlemelere tabidir. İlaçlara ilişkin bir toplantı veya numune kuralının cihazlara aynen uygulanması hatalı sonuç doğurabilir. İnceleme ekibi önce ürün sınıfını ve faaliyetin niteliğini belirlemeli; ardından olay tarihinde yürürlükteki yönetmelikleri ve ilgili Kurum kılavuzlarını esas almalıdır.

Bilimsel toplantı desteğinde katılımcı uygunluğu, toplantı içeriği, konaklama ve ulaşım kapsamı, bildirim süreçleri ve destek kayıtları önemlidir. Bir faaliyete eğitim adı verilmesi, tanıtım veya destek kurallarını ortadan kaldırmaz. Tersine, her bilimsel etkileşimin ön izin gerektirdiği şeklindeki genelleme de doğru değildir. Bildirim ile izin ayrımı ve varsa istisnalar faaliyet özelinde ele alınmalıdır.

Sektör derneklerinin etik kodları ve şirket politikaları, mevzuatın yanında daha sıkı kurallar içerebilir. Bunlara aykırılık ile kanuna aykırılık raporda ayrı gösterilmelidir. Kurumsal onay alınmış bir ödeme de kamu görevlisinin tabi olduğu hediye, meslek veya kurum kurallarını kendiliğinden bertaraf etmez. Sınır ötesi bağlantı varsa yabancı rüşvet mevzuatının yetki koşulları ayrıca incelenmelidir.

Klinik Araştırmalar ve Güvenlilik Kayıtları

Klinik araştırmalarda katılımcı uygunluğunun gerçeğe aykırı gösterilmesi, yapılmayan ziyaretlerin kaydedilmesi, araştırma verisinin değiştirilmesi veya güvenlilik bilgisinin geciktirilmesi, ticari ödemelerden farklı bir uzmanlık gerektirir. Araştırmacı ödemesi ile kaydedilen hasta sayısı arasındaki ilişki incelenirken, katılımcı hakları ve araştırmanın bilimsel bütünlüğü öncelikle korunmalıdır. Klinik araştırma kuralları ile etik kurul ve yetkili makam süreçleri, somut protokol üzerinden ayrıca değerlendirilir.

Bir yan etki kaydının eksikliği, ilk aşamada veri giriş hatası, eğitim eksikliği veya bilinçli gizleme ihtimallerinden herhangi birine işaret edebilir. Tıbbi değerlendirme yapılmadan kusur sonucuna varılması kadar, ticari baskı ihtimalinin yalnızca teknik hata açıklamasıyla göz ardı edilmesi de sakıncalıdır. Araştırma ve farmakovijilans sorumluları gerekli güvenlilik adımlarını yürütürken, soruşturma ekibi bilginin kim tarafından ve ne zaman öğrenildiğini araştırmalıdır.

Bağımsızlık ve Görev Dağılımı

Uyum yöneticisinin sorumluluğu, ticari ekipten gelen açıklamaları toplamakla sınırlı tutulmamalıdır. İddianın kapsamını belirleyebilmesi, ilgili kayıtlara hukuka uygun erişim talep edebilmesi ve üst yönetime çıkar çatışmasından bağımsız raporlama yapabilmesi gerekir. Bir yönetici hakkında iddia varsa aynı yöneticinin soruşturma bütçesini ve sonucunu kontrol etmesi sürecin güvenilirliğini zedeler.

Hukuk, medikal, kalite, finans ve bilgi teknolojileri birimlerinin rolleri başlangıçta yazılı olarak belirlenmelidir. Medikal ekip klinik gerekçeyi, finans para hareketlerini, kalite ekibi ürün güvenliğini değerlendirir. Delil toplama ve görüşmeler ise ortak bir plan içinde yürütülür. Dış uzman kullanımı özellikle yönetim düzeyindeki iddialarda, teknik veri analizinde veya birden fazla ülkeyi ilgilendiren dosyalarda anlamlıdır; dış kaynak kullanımı şirket yönetiminin gözetim sorumluluğunu sona erdirmez.

Soruşturma yetkilendirmesinde hangi iddiaların inceleneceği, hangi dönem ve tüzel kişilerin kapsamda olduğu, kime raporlama yapılacağı ve kapsam değişikliğini kimin onaylayacağı açıklanmalıdır. Bildirim sahibinin kimliğine erişim dar tutulmalı, ilgili delillerin silinmesini önlemeye yönelik talimat verilmelidir. Soruşturma özel bir kurumsal süreçtir; şirkete adli arama veya kişisel hesaplara zorla erişim yetkisi vermez.

Delilden Kurumsal Karara

Her iddia için ihlal edildiği ileri sürülen kural, bunu destekleyen ve çürüten deliller, alternatif açıklamalar ve erişilemeyen kayıtlar ayrı değerlendirilmelidir. Şüpheli bir ödeme ile etik olmayan satış baskısı aynı dosyada bulunabilir; bunların aynı kişi tarafından veya aynı amaçla gerçekleştirildiği ayrıca gösterilmelidir. İnceleme ekibi, iddiaların doğrulanması kadar bunları çürütebilecek delillerin araştırılmasına da önem vermelidir.

Sonuç raporu, bir politika ihlalinin tespitini ceza mahkemesince verilebilecek mahkûmiyet kararıyla eşitlememelidir. Kurum içi değerlendirme ölçütü açıkça belirtilmeli, hukuki nitelendirme ile olgusal bulgu ayrılmalıdır. İddia doğrulanmadığında da onay zincirindeki belirsizlikler veya çıkar çatışması kaydının eksikliği gibi kontrol sorunları bulunabilir. Bu sorunların giderilmesi, ilgili kişinin suistimal işlediği anlamına gelmez.

Sonuç

Sağlık şirketleri için iç soruşturmaların kalıcı kazanımı, soruşturma sonuçlarının hasta güvenliği ve kurumsal yönetim kararlarıyla ilişkilendirilmesidir. Hangi ürünün ve hangi kararın etkilendiğini ortaya koyabilen, ticari gerekçeleri sorgularken ilgili kişilerin haklarını koruyan bir süreç, hem somut olayın adil biçimde değerlendirilmesini hem de benzer risklerin erken aşamada tespit edilmesini sağlar.

Serimizin bir sonraki makalesinde sağlık sektöründe tedarik zinciri ve ticari suistimallerin soruşturulmasını, bu süreçlerde karşılaşılan hukuki ve kurumsal riskler çerçevesinde ele alacağız.