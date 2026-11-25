Türk hukukunda özel bir kanuni düzenlemeye konu olmamakla birlikte, ticari hayatın ihtiyaçları doğrultusunda uygulamada sıklıkla başvurulan niyet mektupları, tarafların ileride kurmayı amaçladıkları sözleşmesel ilişkinin temel esaslarını ve asıl sözleşmenin kurulabilmesi için üzerinde mutabakata varılması gereken hususları ortaya koyan irade beyanlarını içeren belgeler olarak tanımlanabilir. Niyet mektupları, kural olarak hukuken bağlayıcı nitelikte kabul edilmemekte ve taraflara asıl sözleşmeyi akdetme yükümlülüğü yüklememektedir. Bununla birlikte, tarafların niyet mektubu kapsamında hukuken bağlayıcı hükümler kararlaştırmaları da mümkündür. İşbu bilgi notunda, niyet mektuplarının hukuki niteliği, bağlayıcılığı ve doğurabileceği hukuki sonuçlar genel bir çerçevede ele alınmaktadır.

Although letters of intent are not specifically regulated under Turkish law, they are frequently used in commercial practice to address the needs of business transactions. Letters of intent may be defined as documents containing statements of intent that outline the fundamental terms of a contractual relationship the parties intend to establish and identify the matters on which agreement must be reached before entering into the definitive agreement. As a general rule, letters of intent are not considered binding and do not impose an obligation on the parties to enter into the agreement. Nevertheless, the parties may agree to include binding provisions in a letter of intent. This legal brief provides a overview of the legal nature, binding effect, and potential legal consequences of letters of intent under Turkish law.

“Niyet Mektubu” Kavramı, Hukuki Niteliği ve Şekli

Niyet mektubu (Letter Of Intent), kurulması planlanan bir sözleşmesel ilişki öncesinde tarafların söz konusu ilişkiye yönelik beklentilerini ve anlaşmaya dair ilk görüşlerini yazılı olarak ifade ettikleri bir belge olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle niyet mektubu; tarafların ileride kurmayı amaçladıkları hukuki ilişkinin genel çerçevesini belirleyen, yazılı ancak genellikle bağlayıcı olmayan ve daha çok müzakerelerin temelini atmak amacıyla kullanılan bir araçtır. Bağlayıcı olmama unsurundan kast edilen bu mektubun asıl sözleşmenin kurulması yönünde bir zorunluluk yaratmamasıdır1. Ancak işbu bilgi notu kapsamında detaylıca izah edileceği üzere, niyet mektuplar, içeriklerine ve tarafların iradelerine bağlı olarak hukuken bağlayıcı hükümler de içerebilmektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 12’nci maddesi uyarınca, sözleşmenin geçerliliği kanunda aksi öngörülmediği sürece bir şekil şartına tabi değildir. Bu doğrultuda, niyet mektupları bakımından da kural olarak kanuni bir şekil zorunluluğu bulunmamaktadır. Her ne kadar tarafların iradelerini farklı şekillerde ortaya koymaları mümkün olsa da niyet mektuplarının niteliği ve kullanım amacı gereği yazılı olarak düzenlenmesi beklenmektedir.Öte yandan, asıl sözleşmenin kanunen belirli bir geçerlilik şekline tabi olduğu durumlarda dahi, yalnızca sözleşme müzakerelerinin çerçevesini belirleyen ve taraflara asıl sözleşmeyi akdetme yükümlülüğü yüklemeyen niyet mektuplarının aynı şekil şartına tabi olması kural olarak gerekmemektedir. Ayrıca, niyet mektubu bir mektup niteliğinde olduğu için, genel itibarıyla tek bir tarafça hazırlanacağı düşünülse de uygulamada iki tarafın da müdahil olduğu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır 2.

Niyet Mektubun Bağlayıcılığı

Niyet mektuplarının düzenlenmesindeki temel amaç, tarafların anlaşma sürecindeki niyetlerini açıklığa kavuşturmak ve bir sözleşmeye veya daha detaylı bir anlaşmaya geçmeden önce temel çerçeveyi belirlemektir. Taraflar böylelikle yapılacak anlaşmanın temel şartlarına dair ortak bir anlayış geliştirir. Taraflar, niyet mektubu düzenlemelerinin akabinde müzakerelere devam edebilir, koşullarında değişiklik yapabilir veya mektubu tamamen geçersiz kılabilirler. Bu doğrultuda, niyet mektupları genel olarak taraflar üzerin bağlayıcı bir hukuki yükümlülük doğurmamakla birlikte taraflar iradeleriyle birtakım hususlara bağlayıcı bir nitelik kazandırabilir. Bu tür hükümler arasında özellikle, müzakerelerin gizliliğine ilişkin yükümlülükler, münhasırlık kayıtları, uygulanacak hukukun belirlenmesi, sözleşme öncesinde gerçekleştirilecek hazırlık çalışmaları ve görüşme sürecinde ortaya çıkan masraflara kimin katlanacağı gibi kayıtlardır3.

Niyet Mektubunun Benzer Hukuki Kavramlardan Farkları

3.1. Niyet Mektubunun İcap ve İcaba Davetten Farkı

Niyet mektubu ile sözleşmenin kurulması için gerekli olan irade beyanlarından icap (öneri) ve icaba davet kavramlarıyla arasındaki ayrımın değerlendirilmesi gerekir. İcap, bir sözleşmenin esaslı unsurlarını içeren ve muhatabın kabulüyle sözleşmenin kurulmasını sağlayan bağlayıcı bir irade beyanıdır. İcaba davet ise karşı tarafı sözleşme yapmaya yönelik öneride bulunmaya veya müzakerelere katılmaya davet eden, tek başına sözleşmenin kurulmasını sağlamayan bir açıklamadır. Niyet mektupları niteliği ve amacı itibarıyla icaptan ziyade icaba davete yakınlık göstermektedir. Zira niyet mektubunu hazırlayan taraf, esasen kesin bir sözleşme kurma iradesi ortaya koymamakta, yalnızca ileride kurulabilecek hukuki ilişkiye yönelik niyetini ve beklentilerini açıklamaktadır.

Bununla birlikte, bir belgenin niyet mektubu olarak adlandırılması, onun her durumda icaba davet niteliğinde olduğu anlamına gelmez. Niyet mektubunun, taraflardan biri tarafından sözleşme konusunu oluşturan edimi ve karşılığını bağlayıcı şekilde belirleyen bir sözleşme kurma teklifi olarak düzenlenmesi halinde bir icap söz konusu olacaktır4. Dolayısıyla belgenin içeriği ve tarafların iradeleri, sözleşmenin esaslı unsurları üzerinde bağlayıcı bir anlaşmaya varıldığını ortaya koyuyorsa somut olayın özelliklerine göre niyet mektubunun icap veya kurulmuş bir sözleşme olarak nitelendirilmesi de mümkündür.

3.2. Niyet Mektubunun Ön Sözleşmeden Farkı

TBK’nın 29. maddesine göre taraflar bir sözleşmenin ileride kurulması yönünde bir ön sözleşme yapabilirler. Ön sözleşme, genellikle belirli bir hukuki ilişkinin koşullarını belirlemek ve tarafların bu konuda taahhütlerde bulunmalarını sağlamak amacıyla yapılır5. Ön sözleşmeyi niyet mektubundan ayıran en önemli unsur tarafların ön sözleşmeye konu olan sözleşmenin kurulmasını talep etme hakkına sahip olmasıdır.

Nitekim öğretide de niyet mektuplarının kural olarak ön sözleşme niteliğinde olmadığı ancak somut olayın özelliklerine göre bir ön sözleşme yapılmasına ilişkin öneri teşkil edebileceği ifade edilmektedir.

Niyet Mektuplarının Hukuki Sonuçları

Niyet mektubu aracılığıyla tarafların sözleşme yapma niyetlerini açıklamaları neticesinde aralarındaki ilişkiden sorumluluk doğması olasıdır. Aralarındaki bu ilişkinin hukuki sonuçları, durumun hal ve şartlarına göre vekâletsiz iş görme, culpa in contrahendo, sebepsiz zenginleşme kavramları ile ilişkilendirilebilir6.

4.1. Vekâletsiz İş Görmeden Kaynaklanan

Niyet mektubuna dayanılarak yürütülen sözleşme görüşmeleri sırasında, taraflardan birinin aralarında bu yönde bir anlaşma bulunmamasına rağmen karşı tarafın menfaatine ve onun gerçek veya varsayılan iradesine uygun olarak belirli işler yapması söz konusu olabilir. Niyet mektubunun muhatabı, niyet mektubunu düzenleyenin lehine ve onun muhtemel iradesine uygun önlemler alır ya da araştırmalarda bulunursa karşı taraftan yaptığı zorunlu ve yararlı masrafları vekâletsiz iş görme hükümleri uyarınca talep edebilecektir.

4.1. Culpa In Contrahendo Kaynaklanan

Culpa in contrahendo, esas olarak taraflar arasında henüz bir sözleşme kurulmadan önce sözleşme müzakereleri veya hazırlık sırasında taraflardan birinin dürüstlük kuralından kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle diğer tarafın zarara uğramasından doğan sorumluluktur. Bu sorumluluk, her sona eren sözleşme müzakeresi akabinde doğmayacak olup niyet mektubundan kaynaklanan bir sorumluluktan söz edilebilmesi için niyet mektubunu gönderen tarafın karşı tarafı oyalaması, üçüncü bir kişiyle görüşmeler yapmasını engellemesi gibi sonuçların gerçekleşmesi gerekir 7.

Niyet mektubunda yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgiler vermesi, sözleşme kurma iradesi bulunmadığı halde karşı tarafta bu yönde haklı bir güven oluşturması veya karşı tarafın başka kişilerle sözleşme görüşmeleri yürütmesini engelleyerek müzakereleri haksız şekilde sürüncemede bırakması, somut olayın koşullarına göre sözleşme öncesi sorumluluğa yol açabilecektir.

4.1. Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan

Niyet mektupları kural olarak taraflara asıl sözleşmeyi akdetme yükümlülüğü yüklememekle birlikte tarafların ileride kurulmasını öngördükleri hukuki ilişkiye duydukları güven doğrultusunda birbirlerine çeşitli kazandırmalarda bulunmaları mümkündür. Bu kapsamda, henüz geçerli bir borç ilişkisi kurulmamış olmasına rağmen, ileride akdedilmesi planlanan sözleşme kapsamında belirli edimlerin yerine getirilmesi söz konusu olabilir. Ancak söz konusu kazandırmaların dayanağını oluşturan hukuki ilişkinin kurulmaması ve kazandırmayla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmemesi halinde, bu kazandırmaların hukuki sebebinin gerçekleşmediği kabul edilebilecektir. Böyle bir durumda, koşulların oluşması kaydıyla, kazandırmada bulunan tarafın sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca iade talebinde bulunması gündeme gelebilecektir8.

Sonuç Olarak

Niyet mektupları, tarafların ileride kurmayı planladıkları sözleşmesel ilişkinin temel esaslarını belirlemek ve müzakere sürecine zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen, kural olarak bağlayıcı olmayan belgelerdir. Niyet mektupları, esas olarak taraflara asıl sözleşmeyi akdetme yükümlülüğü yüklememekle birlikte, tarafların iradeleri doğrultusunda gizlilik, münhasırlık ve masrafların paylaşılması gibi konularda hukuken bağlayıcı hükümler içerebilmektedir. Niyet mektuplarının kural olarak bağlayıcı olmaması, tarafların müzakere sürecindeki davranışlarından kaynaklanan hukuki sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Somut olayın koşullarına göre vekâletsiz iş görme, sözleşme öncesi sorumluluk (culpa in contrahendo) veya sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında hukuki sonuçlar doğabilecektir.

Footnotes

1 Zeynep Damla Taşkın; Sözleşmenin Kurulması, 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, 2020, s. 110

2 Elvan Zeynep Bilal, Mutlu Öztürk Yurdakul, Ezgi Korkmaz,Demet Özkahraman, Kardelen Demet Atay; Türk Hukukunda Niyet Mektuplarının Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı, Articleletter Winter 2016, s. 4

3 Taşkın; a.g.e , s. 113

4 Mehmet Mülazımoğlu, Pay Satış Sözleşmesi, 2. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, 2026, s. 23

5 Oğuzman, M.Kemal/ Barlas, Nami; Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, İstanbul 2013. s.180, 181

6 Bilal, Yurdakul, Korkmaz, Özkahraman, Atay, a.g.e. s. 10

7 Taşkın; a.g.e , s. 113-114.