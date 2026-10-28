GES EPC Sözleşmelerinde Performans (PR) Uyuşmazlıkları Ve Yatırımcı Hakları

1. Giriş

Küresel enerji krizinin getirdiği maliyet artışları ve karbon nötr hedeflerine ulaşma gayesi, ülkemizde özellikle "Lisanssız Elektrik Üretimi" alanında büyük bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırım dalgasına yol açmıştır. Sanayicilerin kendi enerjilerini üretme motivasyonu, çatı ve arazi tipi GES projelerini devasa bir pazar konumuna getirmiştir. Ne var ki bu hızlı sektörel büyüme; mühendislik etiğinden uzak, yalnızca montajı ve fiziksel kurulumu bitirmeye odaklanan, teknik yeterlilikten yoksun projelerin sayısını da ciddi oranda artırmıştır.

Güneş enerjisi yatırımları, tabiatı gereği üst düzey teknik uzmanlık gerektiren ve uzun vadeli verimlilik esasına dayanan projelerdir. Bu nedenle sistemin sadece sahaya kurulmuş olması yeterli kabul edilemez; aynı zamanda sürdürülebilir, güvenli ve projenin ekonomik beklentilerine uygun seviyede enerji üretmesi şarttır. Uygulamada karşılaşılan uyuşmazlıkların temelinde de genellikle yüklenici firmanın "sistemi çalışır vaziyette teslim ettim" şeklindeki savunması ile yatırımcının "tesis beklenen enerjiyi ve finansal getiriyi sağlamıyor" şeklindeki haklı itirazı çarpışmaktadır.

İşte milyonlarca dolarlık bu yatırımların kalbini ve hukuki zırhını Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC - Engineering, Procurement and Construction) sözleşmeleri oluşturmaktadır. Enerji, ulaşım ve sulama gibi karmaşık sektörlerdeki devasa projelerde EPC modeli giderek daha popüler ve tercih edilen bir seçenek haline gelmiştir. Bu sözleşme yapısında; tesisin tasarım, mühendislik, malzeme tedariki, inşaat ve devreye alınmasına ilişkin tüm sorumluluklar tek bir elde, yani yüklenicide toplanmaktadır. EPC modelinde işveren (yatırımcı) temel olarak sözleşme bedelini ödemeyi taahhüt edip muhtemel kusurlar yönünden işin kalitesini denetleme rolünü üstlenirken; yüklenici taraf ise zaman, maliyet ve kaliteye dair tüm riskleri kendi üzerine almaktadır.

Bu hukuki mimari bağlamında EPC yüklenicisi, tesise sadece panel veya inverter tedarik eden bir satıcı değil, projenin başından sonuna kadar her detayından sorumlu bir "sistem mimarı" statüsündedir. EPC sözleşmelerinde yükleniciler, teslim ettikleri tesisin belirli performans standartlarını sağlayacağını da açıkça garanti ederler. Eğer vaat edilen bu üretim kapasitesi sağlanamazsa, yatırımcının milyonlarca dolarlık kredi yükü altında "ekonomik mahvına" yol açabilecek zincirleme ticari felaketler başlar.

Bu makalede; GES yatırımlarının can damarı olan Performans Oranının (PR) tutturulamaması (eksik üretim) halinde, yatırımcının sahip olduğu ayıbı giderme hakları, mahrum kalınan kârın tazmini ve EPC sözleşmelerindeki en keskin kılıç olan maktu "Üretim Açığı Cezai Şartı (Liquidated Damages)" mekanizması hukuki ve ticari boyutlarıyla incelenecektir.

2. Üretim Miktarı (MWh) ile Performans Oranı (PR) Arasındaki Hayati Fark ve Sorumluluk Sınırları

Uygulamada, GES yatırımcıları ile yüklenici (EPC) firmalar arasındaki en büyük çatışma, tesisin beklenen enerjiyi üretmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Yüklenicilerin bu noktada en sık başvurduğu savunma mekanizması; "O yıl bölgede hava sürekli bulutluydu, yağışlıydı, meteorolojik şartlar nedeniyle üretim düştü" şeklindeki bahanelerdir. Hukuken ve teknik olarak bu argümanın arkasına saklanılmasını engellemenin yegâne yolu, sözleşmede "Üretim Miktarı" ile "Performans Oranı (PR)" kavramlarını birbirinden kesin çizgilerle ayırmaktır.

Üretim miktarı, santralin şebekeye verdiği toplam elektrik miktarıdır ve doğası gereği doğrudan o yılki meteorolojik şartlara, yani havanın ne kadar güneşli olduğuna bağlıdır. Öte yandan Performans Oranı (PR), santralin kendi iç mühendislik verimliliğinin bir karnesidir. PR, meteorolojik koşullardan bağımsız olarak, tesise vuran mevcut güneş ışığının yüzde kaçının kayıpsız bir şekilde elektriğe çevrilebildiğini gösteren matematiksel bir orandır.

Bir başka deyişle; üretim miktarı gökyüzünün durumunu gösterirken, PR yeryüzündeki tesisin kalitesini ve EPC firmasının mühendislik başarısını gösterir. Eğer yıl boyunca hava kapalı geçerse, panele vuran güneş ışığı azalacağı için toplam üretim doğal olarak düşecektir ve yüklenici bu meteorolojik düşüşten sorumlu tutulamaz. Ancak hava ne kadar kapalı olursa olsun, panele vuran o az miktardaki ışığın dahi (örneğin %82'sinin) şebekeye başarıyla aktarılması gerekir. Eğer sözleşmede %82 PR garantisi verilmişken bu oran testler sonucunda %70'e düşüyorsa; bunun sebebi bulutlar veya yağmur değil; ucuz kabloların enerjiyi ısıya dönüştürerek tüketmesi, yanlış dizi (string) tasarımı, arızalı inverterler veya panellerin hatalı açıyla dizilip birbirini gölgelemesidir. Yargıtay'ın da yerleşik içtihatlarında kabul ettiği görüşe göre, tacir konumundaki profesyonel bir yüklenicinin, projelendirme aşamasında öngörmesi gereken (ve simülasyon programlarıyla önceden hesaplanabilen) gölgelenme, tozlanma veya zemin koşulları gibi teknik unsurları sonradan "beklenmeyen hal" veya "meteorolojik durum" gibi soyut gerekçelerle savunması, ayıplı ifa sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. PR taahhüdünün altında kalınması, Türk Borçlar Hukuku kapsamında açık bir "fonksiyonel ayıp" (kusurlu iş teslimi) niteliğindedir.

3.Performans Sağlanamazsa İlk Aşama: İhbar, Ayıbı Giderme (Right to Cure) ve Gelir Kaybı

Performans (PR) testinin başarısız çıkması durumunda yatırımcının derhal ödemeleri durdurup sözleşmeyi feshetmesi, ticari hayatın olağan akışına ve büyük yatırımların doğasına uygun düşmeyebilir. Bu nedenle nitelikli EPC sözleşmelerinde, Türk Borçlar Kanunu'nun 475. maddesinde yer alan "eseri ücretsiz onarma isteme hakkı" özel bir prosedüre bağlanır.

Sözleşmede yükleniciye, performans düşüklüğünün kaynağını bulması ve bu kusuru gidermesi (örneğin arızalı panelleri veya inverterleri değiştirmesi) için "Onarım/Kusuru Giderme Hakkı (Right to Cure)" kapsamında kesin bir süre (örneğin 30 gün) tanınır. Ancak yüklenici arızayı bulup gidermeye çalışırken geçen bu sürede santral ya tamamen duracak ya da eksik üretim yapmaya devam edecektir. Yatırımcının (iş sahibinin) korunması adına sözleşmeye konulması gereken en kritik hükümlerden biri; yüklenicinin onarım süresince fabrikanın veya yatırımcının mahrum kaldığı elektrik üretim gelirini (Loss of Revenue / Gelir Kaybı) karşılayacağına dair şerhtir.

4. Nihai Yaptırım Olarak Götürü Tazminat (Liquidated Damages) ve Hesaplanması

Yüklenici, kendisine verilen onarım süresi içinde tesisin PR değerini sözleşmede taahhüt edilen orana çıkaramazsa, yatırımcının nihai ve en güçlü hukuki silahı olan "Üretim Açığı Götürü Tazminatı (Production Shortfall Liquidated Damages)" devreye girer.

Götürü tazminat kavramı, zararın gerçek miktarı henüz tam olarak belirmeden önce, taraflarca önceden kabul edilmiş ve belirli bir olayın (örneğin hedeflenen performansın tutturulamamasının) gerçekleşmesi durumunda ödenecek olan maktu bir bedelin belirlenmesi amacına hizmet eder. Büyük projelerde gelecekte ortaya çıkabilecek kayıpların ispatlanması ve hesaplanması zor olacağından, olası anlaşmazlıkları önlemek için hemen hemen her uluslararası EPC sözleşmesinde yüklenicilerden götürü tazminat talep edilmektedir. Anglosakson hukuk sistemlerinde de kabul edildiği üzere, bu tazminatın amacı yükleniciyi fahiş şekilde cezalandırmak değil, işverenin uğradığı hasar ve kayıpları hızlı ve kolay bir yolla telafi etmektir.

Bu mekanizmanın sözleşmedeki kurgusu oldukça nettir. Eğer sözleşmedeki Garanti Edilen PR (örneğin %82), performans testi sonucunda fiili PR'ın (örneğin %78) altında kalırsa; aradaki fark MWh (Megavatsaat) cinsinden "Üretim Açığı" olarak hesaplanır. Sözleşmeye yazılan formül gereği; eksik üretilen MWh miktarı, sözleşmede baştan belirlenen maktu bir birim fiyat ile (örneğin MWh başına 100 USD) çarpılır. Tesis o yıl vaat edilenden 500 MWh daha az ürettiyse, hesaplanan 50.000 USD tutarındaki meblağ, EPC firmasından anında tahsil edilebilir hale gelir.

Ancak burada hukukçuların gözden kaçırmaması gereken teknik bir "ölçüm toleransı (measurement uncertainty)" detayı vardır. Güneş ışınımını ölçen piranometre (sensör) cihazları teknolojik olarak %2 ila %3 arasında bir hata payı barındırır. Eğer sözleşmede bu yönde bir "tolerans marjı" belirlenmişse ve PR %82'den %80.5'e düşmüşse, EPC firması bu %1.5'lik sapmanın cihazın ölçüm yanılması içinde kaldığını ileri sürerek tazminattan kurtulabilir. Yatırımcı vekili olarak sözleşme müzakereleri yürütülürken, bu tolerans payının asgari seviyede (%2-3'ü geçmeyecek şekilde) tutulmasına veya sıfır kabul edilmesine dikkat edilmelidir. Tolerans payı aşıldığı an (örneğin sonuç %77 çıktığında), eksik üretilen her MWh için belirlenen cezai şart kesintisiz olarak işlemeye başlar.

5. Tacirler Arası Serbesti, "Ekonomik Mahv" Riski ve Sorumluluk Tavanı (Liability Cap)

Götürü tazminat (cezai şart) miktarının serbestçe belirlenip belirlenemeyeceği hususu, EPC sözleşmelerinin en tartışmalı hukuki sınırlarından biridir. Türk Ticaret Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca; yatırımcı (iş sahibi) ve yüklenici (EPC firması) tacir sıfatını haiz oldukları için, kural olarak mahkemeden "cezai şartın aşırı olduğu gerekçesiyle indirim" talep edemezler. Taraflar rakamı belirlemekte serbesttir.

Ne var ki, TTK m. 22'deki bu katı kurala rağmen Yargıtay'ın istikrar kazanmış içtihatlarında son derece önemli bir "Ekonomik Mahv" kriteri bulunmaktadır. Eğer sözleşmede belirlenen cezai tutar, yüklenici şirketin iflasına veya ticari hayatının tamamen sona ermesine sebep olacak kadar orantısız ve yüksekse; hakim, Türk Borçlar Kanunu'nun 27. maddesi (ahlaka aykırılık) kapsamında bu cezada indirime gidebilir veya cezayı tamamen iptal edebilir.

İşte bu hukuki riskten kaçınmak ve cezanın mahkemeden dönmeksizin anında tahsil edilebilir (enforceable) kalmasını sağlamak için, uluslararası EPC sözleşme standartlarında üretim açığı tazminatına mutlaka bir "Sorumluluk Tavanı (Liability Cap)" konulması zorunludur. Örneğin sözleşmeye "Ödenecek maksimum PR cezası, toplam EPC sözleşme bedelinin %10'unu (veya %15'ini) geçemez" şeklinde rasyonel bir üst sınır belirlenmesi, hakimin bu cezanın yükleniciyi batıracağına kanaat getirmesini engeller ve tazminatı güvence altına alır. Aksi takdirde, yükleniciler sınırsız bir sorumluluk (unlimited liability) altına imza atmaktan kaçınacakları gibi; bankalar veya sigorta şirketleri de firmanın riskinin sözleşmede sınırlandırıldığını (Cap edildiğini) görmeden projeye "Teminat Mektubu" sağlamayarak (bankability sorunu yaratarak) projenin finansmanını kilitleyebilirler. EPC sözleşmeleri, yürürlükteki yasalar izin verdiği ölçüde yüklenicilerin sorumluluğunu bu şekilde sınırlandırır ve genel uygulamada toplam sorumluluk limiti sözleşme bedelinin %100'ünü geçmez.

6. "Kabul Ederek Satın Alma" (Buy-Down) Mekanizması ve Mutlak Ret Sınırı (Right of Rejection)

Uygulamada tazminat tavanı (Liability Cap) ile bağlantılı olan en kritik konsept "Buy-Down" mantığıdır. EPC firması, sözleşmedeki tavan sınıra kadar olan PR üretim açığı cezasını (örneğin 50.000 USD) ödediğinde, tesis o düşük performans haliyle yatırımcı tarafından "kabul edilmiş" sayılır. Yani yatırımcı, tesisin 25 yıllık uzun ekonomik ömrü boyunca yaşayacağı (örneğin %4'lük) üretim kaybını, peşin bir cezai şart bedeli tahsil ederek sineye çekmiş ve tesisi kusurlu haliyle satın almış (buy-down) olur.

Ancak bu mekanizma şu hayati soruyu doğurur: Sistem %82 PR ile garanti edilmişken felaket bir kurulum yapılmış ve oran %65 çıkmışsa, alıcı bu işlevsiz tesisi sadece bir miktar cezai şart alarak ömür boyu kabul etmek zorunda mıdır? Cevap kesinlikle hayırdır.

Bu gibi yıkıcı senaryolara karşı yatırımcıyı korumak için EPC sözleşmelerine mutlaka bir "Minimum Kabul Sınırı (Minimum Acceptance Threshold)" eklenmelidir. Örneğin sözleşmede bu alt sınır %75 olarak belirlenmişse ve PR testleri bu mutlak oranın da altına düşerse, sözleşme alıcıya doğrudan "Tesisi Tamamen Reddetme (Right of Rejection)" hakkı verir. Bu aşamada yatırımcı artık cezai şart hesaplamasıyla uğraşmaz; tesisi hiçbir şekilde kabul etmediğini bildirerek sözleşmeyi haklı nedenle fesheder, bugüne kadar ödediği tüm bedellerin iadesini talep eder ve EPC firmasına sahadaki panelleri/demirleri sökerek alanı eski haline getirmesini (Make good / Clean the site) emreder.

7. Sorumluluk Tavanını Delen İstisnalar (Carve-Outs)

Yüklenicinin sorumluluklarını sınırlandıran Cap mekanizması ticari hayatın bir gerekliliği olsa da, yatırımcıyı korumak adına bu tavanın delindiği ve yüklenicinin "sınırsız sorumlu" tutulmaya devam edeceği istisnai haller (Carve-outs) sözleşmede açıkça kaleme alınmalıdır. EPC firmasının kasıt veya ağır kusuru (gross negligence), hilesi (fraud), hatalı kurulum nedeniyle üçüncü kişilere verilen bedensel zararlar ve fikri mülkiyet ihlalleri; konulan tavan sınırının kesinlikle dışında tutulmalı ve yüklenici bu hallerde limitsiz olarak sorumlu kılınmalıdır.

8.Sonuç

Güneş enerjisi santralleri, sadece basit bir inşaat montaj projesi değil; arkasında uzun vadeli krediler barındıran yepyeni bir finansal projeksiyondur. İş sahibinin devasa bir bütçe ayırarak yaptığı bu yatırım neticesinde, yüklenicinin sorumluluğu sahada son vidayı sıkmasıyla sona ermemekte; aksine, sistemin vaat edilen teknik standartlarda enerji üretmesiyle gerçek anlamda başlamaktadır.

İş sahiplerinin, tesisin geçici veya kesin kabul tutanaklarını imzalamadan önce mutlaka bağımsız teknik denetim (Third Party Audit) yaptırmaları ve EPC sözleşmelerine PR garantisi, sorumluluk tavanı ve mutlak ret sınırı gibi spesifik performans kriterlerini kurgulamaları hayati önem taşır.

Sonuç olarak; milyon dolarlık teknik uyuşmazlıklar Asliye Ticaret Mahkemelerine taşındığında, yatırımcıyı uzun ve yıpratıcı ispat süreçlerinden koruyacak tek zırh, detayları incelikle düşünülmüş bir EPC sözleşmesidir. Unutulmamalıdır ki bu tür kompleks enerji yatırımlarında uyuşmazlığın kaderini maddi hakikatin ispatındaki zorluklar değil; sözleşmeye en baştan yazılmış olan "şekli hakikatin" sarsılmaz gücü belirler.