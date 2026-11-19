A. Giriş

Ticari hayatta sıklıkla karşılaşılan yanılgılardan biri, tek taraflı olarak düzenlenen bir faturanın karşı tarafa gönderilmesi ve sekiz gün boyunca itiraz görmemesi halinde, faturanın altına eklenen her türlü vade farkı, gecikme faizi veya kur farkı notunun kendiliğinden bağlayıcı bir sözleşme kuralına dönüştüğünün düşünülmesidir.

Oysa hukuki niteliği itibarıyla fatura, taraflar arasında yeni bir sözleşme kuran veya mevcut anlaşmanın şartlarını tek taraflı olarak değiştiren bir belge değildir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”) madde 229 hükmünde açıklandığı üzere

"Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır."



Dolayısıyla fatura, tarafların daha önce uzlaştıkları bir ticari ilişkinin uygulanması (ifa) aşamasına ait bir hesap ve ispat belgesidir.

İşbu yazıda, ticari alacak ve borç yönetiminde kritik öneme sahip olan fatura kayıtlarının bağlayıcılığı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde 21/2 hükmü ile güncel Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi (“BAM”) içtihatları ışığında üç temel başlık altında incelenmektedir.

B. Faturaya Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Edilmemesinin Hukuki Sonuçları ve Kabul Karinesinin Sınırları

TTK madde 21/2 uyarınca;

"Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır."

Uygulamada bu kural çoğu kez mutlak bir borç doğurma aracı gibi yorumlansa da yargı kararları bu kabul karinesinin sınırlarını net biçimde çizmiştir:

Hak Düşürücü Süre Değil, Aksi İspat Edilebilir Bir Karinedir: Sekiz günlük sürenin kaçırılması hak düşürücü bir sonuç doğurmaz; faturayı alan muhatabın savunma hakkını yok etmeyip yalnızca ispat yükünün yer değiştirmesine neden olur. Yargıtay ve BAM kararlarında vurgulandığı üzere, itiraza uğramayan fatura aksi her zaman ispat edilebilir nitelikte bir ticari belgedir1.

Akdi İlişkinin ve Teslimin Kanıtı Değildir: Faturanın tebliği ve itirazsız kalması, taraflar arasında akdi ilişkinin kurulduğunu veya mal/hizmetin fiilen teslim edildiğini tek başına kanıtlamaz. Nitekim BAM kararlarında açıklandığı üzere fatura sözleşmenin ifasına ilişkin bir belge olup teslimin çekişmeli olduğu hallerde başkaca delillerle desteklenmedikçe alacağı tek başına ispatlamaya yetmez2.

Kabul Varsayımı Yalnızca "Olağan İçerik" İle Sınırlıdır: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları uyarınca, faturaya sekiz gün içinde itiraz edilmemesi faturanın olağan içeriği dışındaki kayıtlar yönünden ispat yükünün yer değiştirmesine yol açmaz3.

C. Vade Farkı ve Kur Farkı Kayıtlarının Faturanın Olağan İçeriği Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Faturaya sekiz gün içinde itiraz edilmemesi halinde TTK madde 21/2 uyarınca doğan kabul karinesi yalnızca faturanın olağan içeriği için geçerli olduğundan, hangi hususların bu kapsama girdiği uyuşmazlıkların çözümünde belirleyicidir.

VUK madde 230/4 uyarınca faturada yer alması zorunlu asgari unsurlar malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı olarak sayılmıştır. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun 27.06.2003 tarihli 2001/1 E., 2003/1 K. sayılı kararı uyarınca; faturaya süresinde itiraz edilmemekle kabul edilmiş sayılan içerik, yalnızca sözleşmenin ifa safhasıyla ilgili olup faturada bulunması olağan sayılan malın cinsi, yapılan işin adedi, türü ve bedeli gibi zorunlu unsurlarla sınırlıdır. Sözleşmeyi değiştiren veya muhatabın borç yükünü ağırlaştıran şerhler olağan içerikten sayılmaz.

D. Vade Farkı, Temerrüt Faizi ve TTK Madde 1530 Ayrımı

Satıcının temel sözleşmede kararlaştırılmamış olmasına rağmen faturanın alt kısmına tek taraflı olarak eklediği gecikme halinde vade farkı uygulanacağı veya belirli bir vade tarihi içeren şerhler faturanın zorunlu içeriğine dahil değildir:

Zımni Kabul Oluşturmaz: YİBHGK'nın 27.06.2003 tarihli ve Yargıtay HGK'nın 28.04.2004 tarihli 2004/205 E. 2004/246 K. sayılı kararları gereğince faturanın olağan içeriğinin kabul edilmiş sayılması, faturada yazılı bulunan vade farkı kaydının da kabul edildiği anlamına gelmemektedir.

Vade Farkı ile Temerrüt Faizinin Farklı Hukuki Yolları: Vade farkı semenin (satış bedelinin) bir unsuru olup sözleşmesel mutabakata veya yerleşmiş teamüle dayanır. Faturadaki tek taraflı vade farkı şerhinin geçersiz olması, borçlunun gecikmesinden doğan temerrüt faizi talep hakkını kendiliğinden ortadan kaldırmaz. Genel kural olarak temerrüt için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 117 ve TTK madde 18/3 uyarınca usulüne uygun ihtar veya sözleşmede kesin vade kararlaştırılmış olması aranır.

TTK Madde 1530'un Özel Düzenlemesi: Ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde TTK madde 1530/2 uyarınca sözleşmede ödeme süresi öngörülmüşse sürenin bitimiyle ihtara gerek kalmaksızın temerrüt gerçekleşir. Sözleşmede ödeme günü veya süresinin belirlenmediği hallerde de TTK madde 1530/4’te öngörülen koşullar ve süre başlangıçları çerçevesinde ihtarsız temerrüt gündeme gelebilir. Ancak İstanbul BAM 13. Hukuk Dairesinin 15.05.2025 tarihli, 2022/2062 E., 2025/800 K. sayılı kararında belirtildiği üzere, TTK madde 1530 hükmü vade farkına değil; yalnızca muacceliyet, temerrüt koşulları ve ticari temerrüt faizine ilişkindir.

E. Kur Farkı Kayıtları ve Dövizli Borç İlişkisi

Faturaya tek taraflı olarak ödeme tarihindeki döviz kurunun esas alınacağı yönünde şerh düşülmesi faturanın olağan içeriği dışındadır. Ancak kur farkı talebinde belirleyici olan, faturanın şekli gösterimi değil, temel borcun hangi para birimiyle kararlaştırıldığıdır:

Döviz Cinsinden Kurulan İlişkilerde Kur Farkı: Taraflar arasındaki temel sözleşmede, fiyat teklifinde veya onaylı sipariş formlarında mal/hizmet bedeli yabancı para üzerinden belirlenmişse; VUK madde 215/2-a gereği faturada Türk parası karşılığı gösterilmiş olsa dahi, temel borç döviz cinsinden kararlaştırılmışsa alacaklının TBK madde 99/3 çerçevesinde fiili ödeme tarihindeki kur farkını talep hakkı sözleşmedeki ödeme esasları ve somut olayın koşulları uyarınca değerlendirilmektedir4.

Türk Lirası Olarak Kurulan İlişkiler: Temel alım-satım sözleşmesinde bedel Türk Lirası olarak kararlaştırılmışsa, sonradan faturaya tek taraflı olarak kur farkı kaydı düşülmesi ve faturaya sekiz gün içinde itiraz edilmemesi kur farkı talep hakkı doğurmamaktadır.

Önceden Yapılmış Bir Anlaşma veya Yerleşmiş Ticari Uygulama Bulunmasının Alacak ve İspat Yükü Üzerindeki Etkileri

Faturaya sekiz gün içinde itiraz edilmemesi tek başına vade veya kur farkı alacağı yaratmadığından, bu alacakların tahsil edilebilmesi ve davada ispat yükü doğrudan taraflar arasındaki sözleşmesel altyapıya ve geçmiş ticari işleyişe bağlıdır.

1. Sözleşme veya Yerleşik Uygulama (Teamül) Şartı ve İspat Yükü

Vade veya kur farkı talep eden alacaklı taraf, bu talebinin dayanağını kanıtlamakla yükümlüdür; borçlu tarafın faturaya sessiz kalması bu ispat yükünü borçluya geçirmez. Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 07.05.2013 tarihli, 2013/2696 E., 2013/8353 K. sayılı kararında temel kural şu şekilde belirtilmiştir:

"vade farkı istenebilmesi için taraflar arasında bu konuda yazılı bir sözleşme ya da teamül halini almış fiili bir uygulamanın mevcudiyetinin kanıtlanması gerekmektedir."

Eğer taraflar arasında imzalı bir çerçeve sözleşme, protokol, teyit mektubu veya onaylı sipariş formu mevcutsa ve burada vade/kur farkı açıkça kararlaştırılmışsa, düzenlenen fatura bir hesap bildirimi işlevi görür ve talebin hukuki dayanağını oluşturur.



Vade farkı bakımından, yazılı bir sözleşme hükmünün bulunmadığı durumlarda ise Yargıtay yerleşik içtihatları doğrultusunda taraflar arasında yerleşmiş bir ticari uygulama (fiili teamül) oluşup oluşmadığı incelenir:

Geçmiş Vade Farkı Ödemelerinin Önemi: Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 07.05.2013 tarihli, 2013/2696 E., 2013/8353 K. sayılı kararında belirtildiği üzere, fiili teamülün varlığının değerlendirilmesinde taraflar arasında daha önce en az iki veya daha fazla vade farkı faturasının itirazsız ödenmiş olması önemli bir yargısal değerlendirme ölçütüdür.

Sektör Uygulaması Değil, Taraflar Arası Geçmiş Önemlidir: İstanbul BAM 12. Hukuk Dairesinin 16.07.2024 tarihli, 2024/1156 E., 2024/1124 K. sayılı kararında açıklandığı üzere, teamül sektör genelindeki uygulamaya göre değil, tarafların kendi aralarındaki ticari ilişki ve ödeme geçmişine göre belirlenir.

2. Ödemelerin Çekincesiz Kabulü ve Ticari Defter Kayıtları

Sözleşme veya geçmiş uygulama bulunsa dahi tahsilat ve muhasebeleştirme adımları uyuşmazlığın sonucunu belirler:

Ödemelerin İhtirazi Kayıtsız Tahsili: İhtirazi kayıt tek başına yoktan bir alacak hakkı yaratmaz; ancak mevcut fer'i hakları ve kur farkı taleplerini koruma işlevi görür. TBK madde 131 uyarınca asıl borç ifa ile sona erdiğinde faiz hakkı saklı tutulmamışsa veya durum ve koşullardan anlaşılamıyorsa temerrüt faizi talep hakkı düşer.

Ticari Defter Kayıtları ve HMK Madde 222: Faturanın ticari defterlere kaydedilmesi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) madde 222 uyarınca tacirin aleyhine delil oluşturabilir. Ancak faturadaki hesaplama denetlenemez nitelikteyse, faturanın deftere işlenmesi sözleşmenin zımnen tadil edildiği anlamına gelmemektedir5.

F. onuç ve Şirketler İçin Uygulama Rehberi

Ticari alacak ve borç yönetiminde hak kayıplarını önlemek adına tarafların şu aşamalı kontrol adımlarını izlemesi önerilmektedir:

Sözleşme ve Sipariş Aşaması (Alacaklı & Borçlu): Vadeli veya dövizli satışlarda fatura altı şerhlerle yetinilmemeli; uygulanacak vade tarihi, vade farkı oranı ve döviz kuru esasları imzalı sözleşmelere, teyit mektuplarına veya karşılıklı onaylı sipariş formlarına açıkça yazılmalıdır. Fatura Tebellüğ ve İtiraz Aşaması (Borçlu Şirketler): Sözleşmede kararlaştırılmamış vade veya kur farkı içeren faturalar alındığında, TTK madde 21/2 uyarınca sekiz gün içinde itirazın içeriği, tarihi ve karşı tarafa ulaştığı açıkça belgelenebilecek vasıtalarla (noter, KEP veya teyitli yazılı bildirimler) itiraz karşı tarafa yöneltilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Bu yaklaşım, tarafların uyuşmazlık konusundaki tutumunu erken aşamada açıklığa kavuşturmak ve ispat belirsizliğini azaltmak bakımından önerilmektedir. Tahsilat ve Ödeme Kabul Aşaması (Alacaklı Şirketler): Vadesinden geç yapılan ödemeler veya dövizli borca karşılık TL çekler teslim alınırken, tahsilat makbuzlarına ve teslim tutanaklarına faiz ve kur farkı talep haklarının saklı tutulduğuna dair ihtirazi kayıt düşülmelidir. Uyuşmazlık Öncesi Delil Yönetimi: Olası bir davada ispat külfetini karşılamak adına sipariş onayları, teslim irsaliyeleri, cari hesap mutabakatları ve geçmiş dönem vade farkı faturası ödeme kayıtları eksiksiz dosyalanmalıdır.

Footnotes

1 Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 01.06.2015 tarihli 2014/7976 E. 2015/4126 K. sayılı kararı ile İstanbul BAM 43. Hukuk Dairesinin 07.05.2026 tarihli 2022/1645 E. 2026/928 K. sayılı kararları.

2 İzmir BAM 17. Hukuk Dairesinin 08.01.2026 tarihli, 2022/694 E., 2026/22 K. ile İstanbul BAM 43. Hukuk Dairesinin 22.05.2025 tarihli, 2022/64 E., 2025/693 K. sayılı kararı.

3 Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 06.03.2024 tarihli 2023/793 E., 2024/149 K. ve 28.04.2004 tarihli 2004/205 E., 2004/246 K. sayılı kararları.

4 Yargıtay 19. HD, 06.02.2012, E. 2011/5891, K. 2012/1600; 05.03.2012, E. 2011/10616, K. 2012/3453; 08.04.2015, E. 2014/18157, K. 2015/4973; 11.09.2018, E. 2017/3549, K. 2018/4033; İzmir BAM 17. HD, 08.01.2026, E. 2022/694, K. 2026/22

5 Yargıtay HGK, 06.03.2024, E. 2023/793, K. 2024/149