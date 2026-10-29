Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Haklı Sebeple Şirketin Feshini Talep Hakkı Ve Son Çare İlkesi

A. Giriş

Anonim şirketler, sermaye unsurunun ön planda olduğu ve pay sahiplerinin kural olarak yalnızca taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete karşı sorumlu bulundukları sermaye şirketleridir. Anonim şirketlerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve şirketin ekonomik bütünlüğünün korunması bakımından şirketin devamlılığı ilkesi önem taşımaktadır. Bununla birlikte, şirketin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çeşitli uyuşmazlıklar, özellikle azlık pay sahipleri bakımından ortaklık ilişkisinin sürdürülmesini güçleştirebilmekte ve şirketin haklı sebeple feshi gündeme gelebilmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) 531. maddesi ile belirli bir oranda paya sahip olan azlık pay sahiplerine, haklı sebeplerin varlığı hâlinde şirketin feshini mahkemeden talep etme hakkı tanınmıştır. Söz konusu düzenleme, azlık pay sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını amaçlamakla birlikte, şirketin devamlılığının sağlanması ve diğer pay sahiplerinin menfaatlerinin gözetilmesi bakımından da önemli bir denge mekanizması öngörmektedir.

Nitekim TTK'nın 531. maddesi uyarınca mahkeme, haklı sebeplerin varlığı hâlinde dahi doğrudan şirketin feshine karar vermek zorunda olmayıp, davacı pay sahiplerinin paylarının gerçek değerlerinin ödenmesi suretiyle şirketten çıkarılmalarına veya somut olayın koşullarına uygun başka bir çözüme karar verebilmektedir. Bu yönüyle şirketin feshi, azlık pay sahiplerinin haklarının korunmasında başvurulabilecek nihai bir hukuki çare olarak düzenlenmiştir.

Bu çalışmada, anonim şirketlerde azlık pay sahiplerinin haklı sebeple fesih talep etme hakkı, haklı sebep kavramının kapsamı, fesih davasının açılmasına ilişkin koşullar ve şirketin devamlılığı ilkesi çerçevesinde feshin son çare olması ilkesi, ilgili mevzuat ve güncel Yargıtay kararları ışığında ele alınacaktır.

B. Anonim Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih Hakkı

a. Haklı Sebeple Fesih Hakkının Hukuki Dayanağı ve Dava Açma Koşulları

Anonim şirketlerde haklı sebeple fesih hakkı, TTK'nın 531. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, haklı sebeplerin varlığı hâlinde sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde ise yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini talep edebilmektedir.

Söz konusu düzenleme kapsamında, haklı sebeple fesih davası açma hakkı bütün pay sahiplerine değil, kanunda öngörülen asgari sermaye oranını temsil eden azlık pay sahiplerine tanınmıştır. Bu kapsamda, halka açık olmayan anonim şirketlerde sermayenin en az %10'unu, halka açık şirketlerde ise en az %5'ini temsil eden paylara sahip olunması gerekmektedir. Bu oranın tek bir pay sahibi tarafından sağlanması zorunlu olmayıp, birden fazla pay sahibinin birlikte hareket ederek kanunda öngörülen asgari sermaye oranına ulaşması da mümkündür.

Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 04.06.2025 tarihli, E. 2024/5956, K. 2025/4028 sayılı kararında, TTK'nın 531. maddesi kapsamında dava açılabilmesi için kanunda öngörülen asgari pay sahipliği oranının sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Anılan kararda, ayrı dava dilekçeleriyle açılmış davaların sonradan birleştirilmesinin, söz konusu davaların birlikte açıldığı anlamına gelmeyeceği ve her bir davanın dava koşullarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda Yargıtay, davacı pay sahibinin tek başına gerekli azlık oranını sağlayamadığı durumda, davasının yeterli pay oranına sahip başka bir pay sahibinin davasıyla birleştirilmesinin dava açma koşulundaki eksikliği gidermeyeceğini kabul etmiştir.

Diğer yandan, TTK'nın 531. maddesi kapsamında pay sahiplerine doğrudan şirketten çıkma hakkı tanınmamıştır. Nitekim aynı Yargıtay kararında, pay sahibinin öncelikle paylarının gerçek değerinin ödenmesi suretiyle şirketten çıkarılmasını, bunun mümkün olmaması hâlinde ise şirketin feshini talep ettiği uyuşmazlıkta, kanuni düzenlemenin esas itibarıyla haklı sebeple fesih talebine dayandığı belirtilmiştir.

Dolayısıyla TTK'nın 531. maddesi kapsamında mahkemenin, haklı sebeplerin varlığını değerlendirdikten sonra şirketin feshi yerine davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına karar vermesi mümkün olmakla birlikte, söz konusu düzenleme pay sahiplerine bağımsız ve doğrudan kullanılabilecek bir ortaklıktan çıkma hakkı sağlamamaktadır.

b. Haklı Sebep Kavramı ve Haklı Sebep Teşkil Edebilecek Hâller

TTK'nın 531. maddesinde haklı sebeple fesih hakkı düzenlenmekle birlikte, hangi durumların haklı sebep teşkil edeceğine ilişkin sınırlı bir sayım yapılmamıştır. Bu nedenle haklı sebebin varlığı, şirketin yapısı, faaliyetleri, pay sahipleri arasındaki ilişkiler ve somut olayın özellikleri dikkate alınarak mahkeme tarafından değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, özellikle çoğunluk pay sahiplerinin yönetim yetkilerini azlık aleyhine kötüye kullanmaları, şirket malvarlığının şirket menfaatlerine aykırı şekilde azaltılması, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme haklarının sistematik olarak engellenmesi veya haklı bir gerekçe bulunmaksızın sürekli olarak kâr dağıtılmaması gibi durumlar, somut olayın özelliklerine göre haklı sebep teşkil edebilmektedir.

Bununla birlikte, azlık pay sahipleri ile çoğunluk pay sahipleri arasında uyuşmazlık bulunması veya şirket yönetimine ilişkin görüş ayrılıklarının ortaya çıkması, tek başına şirketin haklı sebeple feshini gerektirmemektedir. Anonim şirketlerin sermaye şirketi niteliği gereği, pay sahipleri arasındaki kişisel anlaşmazlıkların şirket faaliyetlerine ve ortaklık ilişkisinin sürdürülebilirliğine etkisinin ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 16.04.2025 tarihli, E. 2024/4028, K. 2025/2529 sayılı kararına konu uyuşmazlıkta, davacı pay sahipleri tarafından şirketin kötü yönetildiği, şirket malvarlığının usulsüz işlemlerle azaltıldığı, taşınmazların düşük bedellerle devredildiği ve genel kurul işlemlerinde hukuka aykırılıklar bulunduğu ileri sürülmüştür.

İlk Derece Mahkemesince yapılan değerlendirmede, anonim şirketin sermaye şirketi niteliği gereği pay sahipleri arasındaki kişisel ilişkilerin tek başına haklı sebep oluşturmayacağı, bilgi alma ve inceleme hakkının ihlaline ilişkin başvuru bulunmadığı ve kâr payı ödemelerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, şirket adına kayıtlı taşınmazların satış bedelleri ile defter kayıtları arasında önemli farklılıklar bulunması nedeniyle taşınmazların düşük bedellerle satılmasının haklı sebep olarak kabul edilebileceği değerlendirilmiştir.

Ancak mahkeme, haklı sebep oluşturabilecek bu hususa rağmen şirketin devamlılığını esas almış ve şirketin malvarlığı ile mali durumunu dikkate alarak fesih yerine davacı pay sahiplerinin pay bedelleri karşılığında şirketten çıkarılmalarına karar vermiştir. Söz konusu karar, istinaf incelemesinin ardından Yargıtay tarafından da onanmıştır.

Anılan karar, haklı sebebin varlığının tek başına şirketin feshini zorunlu kılmadığını ve fesih talebinin değerlendirilmesinde şirketin ekonomik durumu ile faaliyetlerini sürdürme imkânının da dikkate alınması gerektiğini ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır.

C. Haklı Sebeple Fesihte Son Çare İlkesi ve Alternatif Çözümler

a. Şirketin Feshinin Son Çare Olması İlkesi

Anonim şirketin haklı sebeple feshi, yalnızca uyuşmazlığın tarafı olan pay sahiplerini değil, şirketin diğer pay sahiplerini, çalışanlarını, alacaklılarını ve şirketle ticari ilişki içerisinde bulunan üçüncü kişileri de etkileyebilecek nitelikte bir hukuki sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle, anonim şirketin devamlılığının korunması ve şirketin feshi yerine daha ölçülü çözümlere başvurulması önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda, TTK'nın 531. maddesinde mahkemeye, haklı sebeplerin varlığını tespit etmesi hâlinde doğrudan feshe karar vermek yerine alternatif çözümler geliştirme konusunda takdir yetkisi tanınmıştır. Söz konusu düzenleme, anonim şirketin feshinin son çare (ultima ratio) olarak değerlendirilmesi gerektiği anlayışına dayanmaktadır.

Son çare ilkesi uyarınca, şirketin feshi yoluna başvurulmadan önce somut uyuşmazlığın daha hafif hukuki tedbirlerle giderilip giderilemeyeceği değerlendirilmelidir. Bu kapsamda, azlık pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması ile şirketin tüzel kişiliğinin ve ekonomik faaliyetlerinin sürdürülmesi arasında bir denge kurulması amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte, son çare ilkesi, haklı sebeple fesih davası açılmadan önce diğer bütün hukuki yolların tüketilmesini zorunlu kılan mutlak bir dava şartı olarak değerlendirilmemelidir. Zira TTK'nın 531. maddesinde bu yönde açık bir koşul öngörülmemiştir. Ancak pay sahiplerinin karşılaştıkları uyuşmazlıkları giderebilecek diğer hukuki imkânların mevcut olması, haklı sebebin ağırlığının ve fesih yerine uygulanabilecek çözümlerin değerlendirilmesinde önem taşıyabilmektedir.

Dolayısıyla mahkemenin, haklı sebeplerin varlığını tespit etmesi hâlinde dahi, şirketin feshi sonucunu doğurmayan ve tarafların menfaatlerini koruyabilecek alternatif çözümlerin bulunup bulunmadığını değerlendirmesi gerekmektedir.

b. Payların Gerçek Değerinin Ödenmesi Suretiyle Şirketten Çıkarılma

TTK'nın 531. maddesinde şirketin feshine alternatif olarak açıkça düzenlenen hukuki imkânlardan biri, davacı pay sahiplerinin paylarının gerçek değerinin ödenmesi suretiyle şirketten çıkarılmalarıdır.

Anılan hüküm uyarınca mahkeme, şirketin feshine karar vermek yerine, davacı pay sahiplerine paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenmesine ve bu suretle şirketten çıkarılmalarına karar verebilmektedir.

Bu düzenleme ile şirketin tüzel kişiliği ve ticari faaliyetleri korunurken, ortaklık ilişkisinin devamı kendisinden beklenemeyen azlık pay sahibinin de şirketten ayrılması mümkün hâle getirilmektedir. Böylelikle azlık pay sahibinin menfaatlerinin korunması amacıyla şirketin tümüyle sona erdirilmesinin önüne geçilebilmektedir.

Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 16.04.2025 tarihli, E. 2024/4028, K. 2025/2529 sayılı kararında, şirket malvarlığındaki taşınmazların düşük bedellerle satılmasının haklı sebep teşkil edebileceği değerlendirilmesine rağmen, şirketin ekonomik varlığını sürdürebilecek durumda olması dikkate alınarak fesih yerine davacı pay sahiplerinin pay bedelleri karşılığında şirketten çıkarılmalarına ilişkin karar onanmıştır.

Bu çerçevede, payların gerçek değerinin belirlenmesi, fesih yerine şirketten çıkarılma kararı verilmesinin en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Değerleme yapılırken şirketin malvarlığı, mali durumu, faaliyetleri ve payların ekonomik değeri somut olayın özellikleri çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Bununla birlikte, payların gerçek değerinin ödenmesi suretiyle şirketten çıkarılma imkânının bulunması, mahkemenin her durumda bu yönde karar vermek zorunda olduğu anlamına gelmemektedir. Alternatif çözümün somut uyuşmazlığın giderilmesine elverişli olması ve tarafların meşru menfaatlerini gözetmesi gerekmektedir.

c. Mahkemenin Takdir Yetkisi ve Diğer Alternatif Çözümler

TTK'nın 531. maddesi, mahkemeye yalnızca şirketin feshi veya davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılması arasında seçim yapma yetkisi tanımamakta, aynı zamanda duruma uygun düşen ve kabul edilebilir başka bir çözüme karar verme imkânı da sağlamaktadır.

Bu yönüyle düzenleme, somut uyuşmazlığın niteliğine göre farklı hukuki çözümlerin değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Özellikle şirketin faaliyetlerini sürdürebildiği, uyuşmazlığın belirli yönetim uygulamalarından kaynaklandığı veya azlık pay sahiplerinin menfaatlerinin şirketin feshi dışında bir yöntemle korunabildiği durumlarda alternatif çözümlerin değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

Bu kapsamda mahkemenin, uyuşmazlığın niteliğine ve hukuken uygulanabilirliğine bağlı olarak, pay sahiplerinin haklarının korunmasını sağlayacak veya şirket içindeki uyuşmazlığın giderilmesine hizmet edecek çözümleri değerlendirmesi mümkündür. Bununla birlikte, mahkemenin takdir yetkisi sınırsız olmayıp, belirlenecek çözümün hukuken uygulanabilir, ölçülü ve somut uyuşmazlığı gidermeye elverişli olması gerekmektedir.

Diğer yandan, azlık pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakları, genel kurul kararlarının iptali veya yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin hukuki yolların mevcut olması da uyuşmazlığın değerlendirilmesinde dikkate alınabilecek hususlardır. Ancak bu hukuki yolların varlığı, her durumda haklı sebeple fesih talebinin reddedilmesini gerektirmemekte; uyuşmazlığın ağırlığı ve söz konusu yolların etkili bir çözüm sağlayıp sağlamayacağı somut olay özelinde değerlendirilmelidir.

Dolayısıyla mahkemenin takdir yetkisinin kullanılmasında belirleyici husus, azlık pay sahiplerinin haklarının korunması ile şirketin devamlılığının sağlanması arasındaki menfaat dengesinin gözetilmesidir.

D. Sonuç

Anonim şirketlerde haklı sebeple fesih hakkı, TTK'nın 531. maddesi kapsamında azlık pay sahiplerine tanınan ve özellikle çoğunluk pay sahiplerinin yönetim yetkilerini kötüye kullanmaları karşısında azlığın menfaatlerinin korunmasına hizmet eden önemli bir hukuki mekanizmadır.

Bununla birlikte, söz konusu hakkın kullanılabilmesi için kanunda öngörülen asgari pay sahipliği oranının sağlanması ve şirketin feshini haklı kılabilecek nitelikte sebeplerin bulunması gerekmektedir. Yargıtay kararlarında da vurgulandığı üzere, azlık pay sahipliği koşulu ile haklı sebeplerin varlığı ayrı ayrı değerlendirilmeli ve şirketin feshi, yalnızca pay sahipleri arasında uyuşmazlık bulunmasına dayandırılmamalıdır.

Diğer yandan, haklı sebebin varlığı, mahkemenin doğrudan şirketin feshine karar vermesini zorunlu kılmamaktadır. TTK'nın 531. maddesi uyarınca mahkeme, şirketin devamlılığını korumak amacıyla davacı pay sahiplerinin paylarının gerçek değerinin ödenmesi suretiyle şirketten çıkarılmalarına veya somut olaya uygun başka bir çözüme karar verebilmektedir.

Sonuç olarak, anonim şirketlerde haklı sebeple fesih hakkının değerlendirilmesinde, azlık pay sahiplerinin korunması ile şirketin devamlılığının sağlanması arasındaki dengenin gözetilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, şirketin feshi son çare olarak ele alınmalı; haklı sebebin niteliği, şirketin ekonomik durumu ve uyuşmazlığın alternatif hukuki yollarla giderilip giderilemeyeceği birlikte değerlendirilmelidir.