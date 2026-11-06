Anonim Şirketlerde Kamu Borçlarının Yönetim Kurulu Üyelerine Sirayeti

Anonim şirketlerin bağımsız tüzel kişiliğe sahip olması ve borçlarından kural olarak yalnızca kendi malvarlıklarıyla sorumlu tutulması, şirketler hukukunun temel ilkelerinden biridir. Bununla birlikte, tüzel kişiliğin bağımsızlığı, yönetim kurulu üyelerinin şirket borçlarından hiçbir koşulda şahsen sorumlu tutulamayacağı anlamına gelmez. Özellikle kamu alacaklarının tahsilini güvence altına almak amacıyla öngörülen kanuni düzenlemeler, belirli şartların gerçekleşmesi hâlinde şirketin kamu borçları nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin şahsi sorumluluğunun doğmasına ve sorumlu tutulan üyelerin şahsi malvarlıklarına başvurulmasına imkân tanımaktadır.

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin kamu borçlarından sorumluluğu, borcun niteliğine göre farklı hukuki düzenlemelere tabidir. Bu kapsamda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”), 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”) ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (“5510 sayılı Kanun”), sorumluluğun doğumu ve kapsamı bakımından farklı esaslar öngörmektedir. Yönetim kurulu üyeliği ile kanuni temsilcilik sıfatı arasındaki ayrım, temsil yetkisinin devri, üyelerin görev süreleri ve kamu alacağının niteliği, şahsi sorumluluğun belirlenmesinde önem taşımaktadır.

I. 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35. maddesi uyarınca, tüzel kişilerin malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacakları, kanuni temsilcilerin şahsi malvarlıklarından tahsil edilebilmektedir. Bu kapsamda anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin şahsi sorumluluğunun belirlenmesinde, ilgili üyenin kamu borcuyla bağlantılı dönemde şirketin kanuni temsilcisi sıfatını taşıyıp taşımadığı ile kamu alacağının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi ya da tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması yönünden kanuni şartların gerçekleşip gerçekleşmediği önem taşımaktadır. Alacağın şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi ile tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması, kanunda öngörülen alternatif koşullardır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) 365. maddesi uyarınca anonim şirket, kural olarak yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Bununla birlikte, TTK'nın 370. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye ya da müdür sıfatıyla üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu nedenle, yönetim kurulu üyeliği ile kanuni temsilcilik sıfatı her durumda aynı anlama gelmez.

Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 30.10.2014 tarihli, 2014/8501 E. ve 2014/16502 K. sayılı kararında, anonim şirketin temsil yetkisinin esas sözleşme uyarınca belirli yönetim kurulu üyelerine bırakılması hâlinde, kamu borçlarından kanuni temsilci sıfatıyla yalnızca temsil yetkisini haiz yönetim kurulu üyelerinin sorumlu tutulabileceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda, temsil yetkisinin usulüne uygun biçimde devredilmesi, kamu borçlarından şahsi sorumluluğun kapsamının belirlenmesinde önem taşımaktadır.

Öte yandan, 6183 sayılı Kanun kapsamında kanuni temsilcilerin sorumluluğu ikincil niteliktedir. Diğer bir ifadeyle, öncelikle asıl borçlu şirket hakkında takip yürütülmesi ve kamu alacağının şirketin malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemediğinin ya da tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekir. Tahsil edilemeyeceğinin kanuni koşullara uygun olarak anlaşıldığı hâllerde, tüm satış işlemlerinin tamamlanması beklenmeden kanuni temsilciye başvurulabilir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 12.12.2012 tarihli, 2011/9982 E. ve 2012/20507 K. sayılı kararında da kanuni temsilcilerin kamu borçlarından sorumluluğunun ikincil nitelikte olduğu ve kamu idaresinin öncelikle şirket tüzel kişiliğini takip etmesi gerektiği vurgulanmıştır.

II. Vergi Usul Kanunu Kapsamında Sorumluluk

VUK'un 10. maddesi uyarınca tüzel kişilerin vergi ödevleri kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilmektedir. Söz konusu ödevlerin yerine getirilmemesi nedeniyle tüzel kişinin malvarlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların, bu ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin şahsi malvarlıklarından tahsil edilmesi mümkündür.

Bu kapsamda, kanuni temsilcinin şahsi sorumluluğunun belirlenmesinde yalnızca şirketin vergi borcunun bulunması yeterli değildir. İlgili vergi ödevinin niteliği, bu ödevin yerine getirilmemesi, alacağın şirketten tahsil edilememesi, ödevin yerine getirilmemesi ile tahsil edilememe arasındaki nedensellik bağı ve kişinin ilgili dönemdeki temsil yetkisi birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin, vergi beyannamelerinin verilmemesi, vergiye ilişkin kayıt ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya diğer vergi ödevlerinin ihlali, belirtilen koşulların gerçekleşmesi hâlinde ve somut olayın özelliklerine göre kanuni temsilcinin şahsi sorumluluğunu gündeme getirebilir.

Bununla birlikte, vergi idaresinin kanuni temsilciye karşı kamu hukuku hükümlerine dayanarak yöneltebileceği takip ile şirketin yönetim kurulu üyesine karşı TTK'nın 553. maddesi kapsamında ileri sürebileceği tazminat talebi birbirinden ayrılmalıdır. İlkinde kamu alacağının tahsiline ilişkin özel düzenlemeler uygulanırken ikincisinde yönetim kurulu üyesinin kanundan veya esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusuruyla ihlal edip etmediği ve bu ihlal nedeniyle şirketin zarara uğrayıp uğramadığı incelenmektedir.

III. SGK Prim Borçlarından Doğan Müşterek ve Müteselsilen Sorumluluk

Yönetim kurulu üyelerinin kamu borçlarından sorumluluğu bakımından özellik gösteren düzenlemelerden biri, 5510 sayılı Kanun'un 88. maddesinin yirminci fıkrasında yer almaktadır. Anılan hüküm uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumunun (“SGK” veya “Kurum”) sigorta primleri ve diğer alacaklarının haklı bir sebep olmaksızın kanuni sürelerinde ödenmemesi hâlinde, tüzel kişiliği bulunan işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzey yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri, Kurum’a karşı işverenleriyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu düzenleme, 6183 sayılı Kanun ve VUK kapsamında kanuni temsilcilik sıfatına dayanan sorumluluktan farklı olarak yönetim kurulu üyelerini açıkça sorumluluk kapsamına dâhil etmektedir. Bu sorumluluğa başvurulması için alacağın öncelikle işveren şirketten tahsil edilemediğinin veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması şart değildir.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 11.03.2021 tarihli, 2017/2195 E. ve 2021/256 K. sayılı kararında, sosyal güvenlik prim alacakları bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Kanun'da öngörülen sorumluluk hükümlerinin özel düzenleme niteliğinde olduğu ve öncelikle uygulanması gerektiği ifade edilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.10.2025 tarihli, 2024/404 E. ve 2025/632 K. sayılı kararında ise 5510 sayılı Kanun dönemindeki prim borçlarından sorumlu tutulabilecek kişiler arasında yer almak bakımından yönetim kurulu üyesi olmanın yeterli görüldüğü, ayrıca üst düzey yönetici unvanı veya temsil yetkisinin aranmadığı belirtilmiştir.

Bu yaklaşım, yönetim kurulu üyelerinin kamu borçlarından sorumluluğunun tabi olduğu kanuni düzenlemeye göre farklılaşabildiğini ortaya koymaktadır. Nitekim 6183 sayılı Kanun kapsamında kanuni temsilcilik sıfatının belirleyici olduğu durumların aksine, SGK prim borçları bakımından şirketi temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerinin de şahsi sorumluluğu gündeme gelebilmektedir.

Bununla birlikte, 5510 sayılı Kanun kapsamında öngörülen sorumluluk mutlak nitelikte değildir. Primlerin kanuni süresinde ödenmemesinin haklı bir sebebe dayanması hâlinde, anılan hüküm uyarınca şahsi sorumluluk doğmaz. Bu nedenle, primlerin ödenmemesine yol açan nedenlerin ve ileri sürülen sebebin haklı olup olmadığının somut olayın özellikleri çerçevesinde incelenmesi gerekir.

Ayrıca, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 49. maddesinde 5510 sayılı Kanun'un 88. maddesine yapılan atıf nedeniyle, kanuni şartların gerçekleşmesi hâlinde işsizlik sigortası prim borçları bakımından da söz konusu sorumluluk rejimi uygulanır.

IV. Sonuç

Anonim şirketlerin bağımsız tüzel kişiliğe sahip olması ve borçlarından kural olarak yalnızca kendi malvarlıklarıyla sorumlu tutulması, yönetim kurulu üyelerinin şirketin kamu borçlarından hiçbir koşulda şahsen sorumlu olmayacağı anlamına gelmez. Kamu alacaklarının tahsilini güvence altına almak amacıyla öngörülen özel kanuni düzenlemeler uyarınca, belirli şartların gerçekleşmesi hâlinde yönetim kurulu üyeleri de şirketin kamu borçlarından şahsen sorumlu tutulabilir.

Bununla birlikte, yönetim kurulu üyelerinin şahsi sorumluluğunun kapsamı, ilgili kamu alacağının tabi olduğu kanuni düzenlemeye göre farklılık göstermektedir. 6183 sayılı Kanun ve VUK kapsamında kanuni temsilcilik sıfatı önem taşırken 5510 sayılı Kanun kapsamında diğer kanuni koşullar saklı kalmak üzere, temsil yetkisi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin de sorumluluk kapsamına girebilmesi, özellikle SGK prim borçları bakımından daha geniş bir sorumluluk alanı ortaya çıkarmaktadır.