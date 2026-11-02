Şirket Alım-Satımlarında En Çok Müzakere Edilen 6 Madde

Şirket satın alma veya pay satış süreçlerinde taraflar genellikle fiyat üzerinde anlaşmanın en zor kısım olduğunu düşünür. Oysa uygulamada işlemin başarısını belirleyen asıl konu, risklerin ve sorumlulukların sözleşmede nasıl paylaştırıldığıdır. Bu nedenle pay devir sözleşmeleri yalnızca satış bedelini değil; işlemin hangi şartlarda tamamlanacağını, tarafların hangi güvenceleri vereceğini ve olası risklerin nasıl yönetileceğini de düzenler.

Pratikte M&A işlemlerinde sözleşme kapsamında en çok müzakereye konu olan 6 madde aşağıdaki şekilde listelenebilir:

1. Satış Bedeli

Pay alım satım sözleşmesinin imza tarihi ile işlemin sonuçlanacağı tarih olan kapanış tarihi arasında payları satışa konu şirketin günlük faaliyetleri devam edeceği için, bu süreçte nakit miktarı, borç seviyesi veya işletme sermayesi değişebilir. Dolayısıyla, tarafların üzerinde anlaştığı şirket değeri de etkilenebilir. Bu nedenle pay alım satım sözleşmelerinde satış bedelinin nasıl hesaplanacağı ve gerekirse nasıl uyarlanacağı ayrıntılı şekilde belirlenebilir.

Örneğin,

"Kapanış Hesapları” yöntemi seçildiğinde, pay alım satım sözleşmesinin imzası aşamasında tahmini bir bedel belirlenebilir. Nihai bedel ise işlemin tamamlanacağı kapanış tarihindeki nakit, borç, işletme sermayesi ve kararlaştırılan diğer kalemlere göre hesaplanır; veya

“ Kilitli Kutu (Locked Box)” yöntemi seçildiğinde, alım satım bedeli, kapanıştan önceki belirli bir bilanço tarihine göre sabitlenir. Bu tarih ile kapanış arasında satıcıya veya ilişkili kişilere herhangi bir değer aktarımı yapılmaz; veya

(Locked Box)” yöntemi seçildiğinde, alım satım bedeli, kapanıştan önceki belirli bir bilanço tarihine göre sabitlenir. Bu tarih ile kapanış arasında satıcıya veya ilişkili kişilere herhangi bir değer aktarımı yapılmaz; veya “Earn-Out” yöntemi belirlenir ise, alım satım bedelinin bir kısmı, şirketin kapanış sonrası belirli hedeflere ulaşmasına bağlanabilir.

2. Kapanış Ön Koşulları

Pay alım satım süreçlerinde, genellikle, pay devrinin gerçekleşebilmesi için belirli koşulların önceden yerine getirilmesi gerekir. Yani pay alım satım sözleşmesinin imzalandığı gün, alım satım bedelinin transfer edilmesi ve payların devri gerçekleşmeyebilir, aşağıda, örnek olarak listelediğimiz şartların yerine getirilmesi ile kapanış denilen, bedelin transferi ve payların devri süreci gerçekleştir.

Bunlar genellikle;

rekabet ve diğer düzenleyici kurum izinlerinin alınması;

gerekli üçüncü kişi onaylarının temin edilmesi;

önemli olumsuz değişiklik meydana gelmemesi;

beyan ve garantilerin kapanış tarihinde yeniden teyit edilmesidir.

Müzakerelerde her koşulun yerine getirilmesinden hangi tarafın sorumlu olacağı, tarafların göstereceği çabanın ölçüsü (örneğin “en iyi gayret”), koşulun gerçekleştirilmesi için son tarih ve koşulun gerçekleşmemesinin sonuçları (örneğin, kapanışın yerine getirilmemesi) açıkça belirlenmelidir.

3. Beyan ve Garantiler

Alıcı, hedef şirket hakkında kendisine sunulan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak ister. Bu nedenle satıcı; şirketin hukuki durumu, finansal kayıtları, önemli sözleşmeleri, çalışanları, fikri mülkiyet hakları, izin ve lisansları ile vergi yükümlülükleri gibi konularda çeşitli beyan ve garantiler verir.

Pratikte, müzakereler çoğunlukla sözleşme yapma ve payları devretme yetkisi, paylar üzerinde takyidat bulunmaması, gerekli izinlerin alınması ve işlemin mevzuata veya önemli sözleşmelere aykırı olmaması gibi satıcının beyan ve garantileri çerçevesinde gerçekleşir.

Satıcıların, beyan ve garantilerden doğabilecek sorumluluklarını sınırlandırmak için ise bazı mekanizmalar kullanabilir. Örneğin, sözleşmede bir ifşa mekanizması oluşturulabilir. Satıcının sözleşmede kararlaştırılan usule uygun olarak açıkladığı hususlar “ifşa edilmiş” sayılır ve alıcı, kural olarak, bu hususların ilgili beyan veya garantiyi ihlal ettiği gerekçesiyle tazminat talep edemez. Açıklamalar ifşa eki veya ifşa mektubunda yer alır.

4. Taahhütler

Taraflar, işlem öncesinde veya sonrasında belirli davranışlarda bulunmayı ya da belirli davranışlardan kaçınmayı taahhüt edebilir. Satıcının belirli bir süre rekabet etmemesi, kilit çalışanların korunması veya belirli bilgilerin paylaşılmaması gibi yükümlülükler bu kapsamda düzenlenebilir.

5. Tazminat

Satıcının verdiği beyan ve garantilerden birinin gerçeği yansıtmadığının işlem sonrasında ortaya çıkması veya sözleşmesel yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde alıcının uğradığı zararın nasıl karşılanacağı tazminat hükümleri ile belirlenir.

Uygulamada en sık kullanılan mekanizmalar; satıcının toplam tazminat sorumluluğu için belirlenen ve tazminata üst sınır getiren “Üst Sınır (Cap)” mekanizması, belirli bir eşiğin altındaki talepleri devre dışı bırakan ve alıcının, her bir zarar kalemi için önceden mutabık kalınan belirli bir eşiği aşmadıkça tazminat talep edemeyeceğini öngören “Asgari Eşik (De-Minimis)” ve yine belirli bir eşiğin altındaki talepleri devre dışı bırakan ancak biriken tüm zararlar için toplam bir eşik oluşturan ve bu eşik geçilmedikçe tazminat talep edemeyeceğini öngören “Sepet (Basket)” mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra, sözleşme müzakeresi sırasında tespit edilen somut riskler veya potansiyel sorumluluklar, genel beyan ve garanti rejimi içinde bırakılmak istenmez ise “Özel Tazmin Yükümlülükleri (Specific Indemnities)” olarak adlandırılan ayrı tazminat hükümleri düzenlenebilir.

6. Sözleşmenin Sona Ermesi

Sözleşme, sözleşmede belirtilen karşılıklı anlaşma, kapanış koşullarının sağlanmaması, önemli yükümlülük ihlali, önemli olumsuz değişiklik gibi sebeplerden dolayı kapanış aşamasından önce sona erebilir ve kapanış gerçekleşmeyebilir. Sona erme sebeplerinin yanı sıra bildirimin şekli ve hüküm doğuracağı tarih, varsa ihlalin giderilmesi için tanınacak süre ve sona erme sonrasında yürürlükte kalacak gizlilik, masraf, uyuşmazlık çözümü ve sorumluluk hükümlerinin açıkça düzenlenmesi önemlidir. Uygulamada, belirli sona erme hallerinde bir fesih tazminatı (break-up fee) ödenmesi de kararlaştırılabildiği görülmektedir

Sonuç

Dolayısıyla pay alım satım süreci sadece fiyat konusunda anlaşma sağlanması değil, kapanış koşulları, beyan ve garantiler, taahhütler, tazminat hükümleri ve sona erme mekanizmaları ile birlikte değerlendirilerek işlem risklerinin dengeli şekilde paylaşılmasından oluşmaktadır. Bu hükümlerin işlem özelinde net ve uygulanabilir şekilde kurgulanması, taraflar arasındaki olası uyuşmazlıkların önlenmesinde kritik rol oynar.