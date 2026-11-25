I. Giriş

Rekabetin korunması amacıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile Rekabet Kurumu kurulmuş ve Kuruma rekabet ihlallerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik geniş kapsamlı inceleme yetkileri tanınmıştır.

Rekabet Kurumu, görevlerini yerine getirirken teşebbüslerden bilgi ve belge talep edebilmekte, ticari defter ve kayıtları inceleyebilmekte ve yerinde inceleme gerçekleştirebilmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte ticari faaliyetlere ilişkin verilerin dijital ortama taşınması ile beraber artık incelemeler yalnızca fiziki belgelerle sınırlı olmayıp kurumsal e-posta hesapları, bilgisayarlar, cep telefonları ve çeşitli mesajlaşma uygulamalarındaki verileri de kapsamaktadır.

Bununla birlikte, Kuruma tanınan geniş inceleme yetkileri sınırsız değildir. İnceleme faaliyetleri sırasında teşebbüslerin savunma hakkı, özel hayatın gizliliği ve avukat-müvekkil yazışmalarının gizliliği gibi hukuki güvencelerin de korunması gerekmektedir. Bu çalışmada Rekabet Kurumu’nun inceleme yetkisinin kapsamı, uygulamadaki görünümü ve hukuki sınırları ilgili mevzuat ile Rekabet Kurulu ve Danıştay kararları ışığında değerlendirilecektir.

II. Rekabet Kurumu'nun İnceleme Yetkisinin Hukuki Dayanağı ve Kapsamı

i. İncelemenin başlatılması

Kanun'un 27. ve 40. maddeleri uyarınca Rekabet Kurulu, rekabet ihlallerine ilişkin inceleme ve soruşturmaları başvuru üzerine veya resen başlatabilmektedir. Dolayısıyla Kurumun inceleme faaliyetleri yalnızca teşebbüsler veya üçüncü kişiler tarafından yapılan şikâyetlerle sınırlı değildir. Kurul, piyasa faaliyetleri sırasında veya başka bir dosyada yürütülen incelemeler sonucunda elde ettiği bilgiler doğrultusunda da yeni bir inceleme başlatabilir.

Şikâyet üzerine başlatılan incelemelerde de Kurum, yalnızca şikâyetçinin ileri sürdüğü iddia ve delillerle bağlı değildir. İnceleme sırasında ortaya çıkan diğer bilgi ve bulguların değerlendirilmesi de mümkündür. Bu durum, rekabet ihlallerinin tespitinde Kurumun resen araştırma yetkisinin önemini ortaya koymaktadır.

ii. Bilgi ve belge talep etme yetkisi

Kanun'un 14. maddesi uyarınca Kurul, görevlerini yerine getirirken kamu kurum ve kuruluşlarından, teşebbüslerden ve teşebbüs birliklerinden gerekli gördüğü her türlü bilgiyi talep edebilir. Bu yetki incelemenin herhangi bir aşamasında kullanılabilmektedir.

Teşebbüsler, talep edilen bilgi ve belgeleri Kurum tarafından belirlenen süre içerisinde sunmakla yükümlüdür. Bilgi verilmemesi veya yanlış, eksik ya da yanıltıcı bilgi sunulması hâlinde Kanun'un 16. maddesi kapsamında idari para cezası uygulanabilmektedir. Bu nedenle bilgi ve belge taleplerinin karşılanması, teşebbüslerin inceleme sürecindeki temel yükümlülüklerinden biridir.

III. Yerinde İnceleme Yetkisi ve Uygulamadaki Görünümü

i. Yerinde incelemenin kapsamı ve usulü

Kanun'un 15. maddesi uyarınca Rekabet Kurumu, gerekli gördüğü hâllerde teşebbüs ve teşebbüs birliklerinde yerinde inceleme gerçekleştirebilmektedir. Bu kapsamda ticari defterler, fiziki belgeler, elektronik kayıtlar ve bilişim sistemlerinde tutulan veriler incelenebilmekte; bunların kopyaları alınabilmekte ve belirli konularda yazılı veya sözlü açıklama istenebilmektedir.

Yerinde incelemeler, Kurum meslek personeli tarafından ve incelemenin konusunu ve amacını gösteren yetki belgesi çerçevesinde yürütülür. Teşebbüsün incelemeye izin vermemesi veya incelemenin engellenmesi ihtimalinin bulunması hâlinde sulh ceza hâkimi kararıyla inceleme yapılabilmektedir.

Uygulamada teşebbüslerin inceleme sırasında meslek personeline gerekli kolaylığı sağlaması beklenmektedir. Teşebbüs avukatlarının incelemede hazır bulunması mümkün olmakla birlikte, avukatın gelmesinin beklenmesi incelemenin başlatılması için zorunlu bir koşul değildir. Bu yaklaşım, Kurumun incelemeyi gecikmeksizin ve kesintisiz yürütme amacına dayanmaktadır.

ii. Dijital verilerin incelenmesi

Teşebbüslerin ticari faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri büyük ölçüde dijital ortamda saklaması, yerinde incelemelerin önemli bir bölümünü dijital veri incelemelerinin oluşturmasına neden olmuştur. Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz çerçevesinde Kurum uzmanları; bilgisayarlar, sunucular, taşınabilir cihazlar, kurumsal e-posta hesapları, USB bellekler, harici diskler, yedekleme kayıtları ve bulut sistemlerinde inceleme yapabilmektedir.

Bu süreçte teşebbüslerden kullanılan bilişim sistemlerine ilişkin gerekli bilgileri sağlamaları, kurumsal hesaplara erişim imkânı tanımaları ve incelemenin yürütülmesi için gerekli teknik desteği sunmaları beklenmektedir. Gerektiğinde dijital verilerin incelenmesine Kurumun adli bilişim laboratuvarlarında devam edilebilmektedir.

Dijital incelemelerin kapsamı bakımından en önemli hususlardan biri, teşebbüsün ticari faaliyetleriyle ilgili veriler ile çalışanların tamamen kişisel kullanımına özgü verilerin birbirinden ayrılmasıdır. Nitekim uygulamada çalışanların şahsi cihazları veya e-posta hesapları, teşebbüsle ilgili bilgi içermeleri hâlinde incelemeye konu olabilmektedir. Ancak bu yetki, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin sınırsız biçimde incelenebileceği anlamına gelmemektedir.

IV. Rekabet Kurumu'nun İnceleme Yetkisinin Sınırları: Rekabet Kurulu ve Danıştay Kararları Işığında Değerlendirme

i. Avukat-müvekkil yazışmalarının gizliliği

Yerinde incelemelerde karşılaşılan önemli hukuki sorunlardan biri, teşebbüslerin avukatlarıyla gerçekleştirdiği yazışmaların inceleme kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. Avukat-müvekkil yazışmalarının gizliliği, teşebbüslerin savunma haklarını etkin biçimde kullanabilmeleri bakımından önemli bir güvence oluşturmaktadır.

Rekabet Kurulu uygulamasında bu değerlendirme yapılırken bağımsız avukatlar ile teşebbüs bünyesinde çalışan hukuk müşavirleri arasında ayrım gözetilmektedir. Bağımsız avukatlarla yapılan yazışmaların gizlilik korumasından yararlanabilmesi için yazışmanın savunma hakkının kullanılmasıyla doğrudan bağlantılı olması aranmaktadır. Dolayısıyla bir avukatın yalnızca e-posta yazışmasında yer alması, ilgili belgenin gizlilik kapsamında değerlendirilmesi için yeterli görülmemektedir.

Kurulun çeşitli kararlarında, bağımsız avukatla yapılan yazışma niteliği taşımayan veya savunma hakkıyla doğrudan bağlantısı bulunmayan belgelerin iade talepleri reddedilmiştir. Bu yaklaşım, avukat-müvekkil gizliliğinin her türlü hukuki yazışmayı kapsamadığını, özellikle savunma hakkıyla bağlantının belirleyici olduğunu göstermektedir.

ii. Kişisel cihazlar ve dijital verilerin silinmesi

Kişisel cihazların incelenmesi, Rekabet Kurumu'nun dijital inceleme yetkisinin sınırları bakımından önemli bir tartışma alanıdır. Uygulamada çalışanların şahsi telefonlarında bulunan teşebbüs faaliyetleriyle ilgili yazışmaların incelenmesi mümkün olmakla birlikte, tamamen kişisel kullanıma özgü verilerin inceleme dışında tutulması gerekmektedir.

Özellikle WhatsApp yazışmalarının silinmesi, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılması bakımından Kurul kararlarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Kurul, yerinde inceleme başladıktan sonra iş gruplarındaki mesajların silinmesini veya çalışanların gruplardan ayrılmasını, inceleme kapsamında elde edilmesi muhtemel delillere erişimin engellenmesi olarak değerlendirebilmektedir. Silinen verilerin sonradan geri getirilebilmesi de Kurulun yaklaşımına göre ihlali kendiliğinden ortadan kaldırmamaktadır.

Bununla birlikte, kişisel cihazlarda gerçekleştirilen veri silme işlemlerinin her durumda yaptırım gerektirip gerektirmeyeceği ayrıca değerlendirilmelidir. Danıştay 13. Dairesinin 2026 tarihli kararında, kişisel telefondaki yazışmaların silinmesi nedeniyle verilen idari para cezası incelenmiş; silinen verilerin teşebbüse ait olduğunun somut biçimde ortaya konulmaması dikkate alınarak yaptırımın hukuka uygunluğu kabul edilmemiştir. Bu yaklaşım, inceleme başladıktan sonra veri silinmesinin tek başına yeterli olmayabileceğini, silinen verilerin teşebbüsün ticari faaliyetleriyle bağlantısının da ortaya konulması gerektiğini göstermektedir. Böylece Kurumun inceleme yetkisi ile çalışanların özel hayatının gizliliği arasındaki sınırın somut olayın özelliklerine göre belirlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

iii. Yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılması

Yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılması yalnızca uzmanların işyerine alınmaması şeklinde ortaya çıkmamaktadır. Dijital verilere erişimin geciktirilmesi, gerekli belgelerin sunulmaması veya incelemenin yürütülmesini güçleştiren davranışlar da bu kapsamda değerlendirilebilmektedir.

Uygulamada Kurum, teşebbüslerden inceleme süresince gerekli teknik desteği sağlamalarını, kurumsal verilere erişimi mümkün kılmalarını ve inceleme için gerekli çalışanları hazır bulundurmalarını beklemektedir. Nitekim bir teşebbüsün ofise girişe izin vermemesi, organizasyon şemasını sunmaması veya inceleme sırasında muhatap bir çalışan görevlendirmemesi de incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması olarak değerlendirilebilmektedir.

Danıştay kararlarında da incelemenin geciktirilmesi ve dijital verilere erişimin şirket içi izin süreçlerine bağlanması, incelemenin kesintisiz yürütülmesini engelleyen davranışlar olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, şirketin kendi iç yetki ve onay mekanizmaları, Kurumun inceleme faaliyetlerinin geciktirilmesi için haklı bir gerekçe oluşturmamaktadır. Dolayısıyla teşebbüslerin yükümlülüğü yalnızca incelemeye fiziksel olarak izin vermekle sınırlı olmayıp, incelemenin etkin ve kesintisiz biçimde yürütülmesi için gerekli iş birliğini sağlamayı da kapsamaktadır.

V. Sonuç

Rekabet Kurumu'na Kanun kapsamında tanınan inceleme yetkileri, rekabet ihlallerinin etkin biçimde tespit edilmesi bakımından önemli bir işleve sahiptir. Özellikle dijital verilerin incelenmesine yönelik uygulamalar, Kurumun denetim kapasitesini artırırken teşebbüslerin ve çalışanların hukuki güvenceleri bakımından yeni tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

Rekabet Kurulu ve Danıştay kararları birlikte değerlendirildiğinde, Kurulun inceleme faaliyetlerinin etkinliğini ve kesintisiz yürütülmesini önceleyen bir yaklaşım benimsediği; Danıştayın ise özellikle kişisel cihazlar ve dijital veriler bakımından somut olayın özelliklerini ve verilerin teşebbüsle bağlantısını dikkate aldığı görülmektedir. Sonuç olarak, rekabet denetiminin etkinliği kadar inceleme yetkisinin kanuni sınırlar ve temel hukuki güvenceler çerçevesinde kullanılması da önem taşımaktadır.