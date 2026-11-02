No cabe «reinterpretar» en suplicación el sentido y las consecuencias de una prueba testifical valorada en la sentencia recurrida

Introducir de oficio una valoración discrepante de la prue ba testifical está expresamente vedado en suplicación, in curriendo, en su caso, en una infracción procesal relevante, hasta el punto de que, sin ella, no se habría producido la estimación del recurso.

1. El recurso de suplicación laboral tiene un triple objeto, de acuerdo con lo que prevé el artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, a saber: a) reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infrac ción de normas o de garantías del proce dimiento que haya producido indefensión; b) revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, y c) examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. Pero ¿puede el tribunal juzgador introducir de oficio en suplica ción una nueva valoración de la prueba practicada en la instancia?

En el supuesto controvertido, la trabaja dora interpone una demanda por despido contra la empresa ante el Juzgado de lo Social. En ella expone que la empresa le entregó una carta de despido disciplinario, fundado en la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza en el desempeño del trabajo (art. 54.2d del Estatuto de los Trabajadores), por un su puesto uso incorrecto del código de factu ración en dos ventas de terminales telefó nicos. La práctica de la empresa consiste en reasignar a otros clientes los depó- sitos de seguro no activados por los pri- meros, constituyendo ésta una herramien- ta de trabajo conocida, consentida y pro movida por la propia empresa a través de sus mandos intermedios, sin que dicha práctica haya reportado a la trabajado ra beneficio personal alguno ni perjui cio económico o descuadre de caja a la empresa. El juzgado declara el despido improcedente.

En su relato de hechos probados, la sen tencia del juzgado hace constar que la tra bajadora había efectuado sendas ventas de terminales telefónicos a dos clientes cuyo precio incluía un depósito a cuenta de seguro del móvil de veinticinco euros cada uno, facturado mediante el código correspondiente. Consta asimismo que ninguno de los dos clientes contrató lue go el seguro y la actora destinó con pos terioridad el importe de los dos depósitos de seguro al depósito de seguro de otros dos móviles como oferta (bonificación) a los clientes que compraran estos otros móviles. La sentencia tiene por acreditado que la trabajadora actuó así siguiendo ins trucciones de la empresa (que años atrás había presionado por medio del coordi nador del centro de trabajo para que se vendieran seguros de móviles por los be neficios que deparaban dichos seguros), según las cuales el importe del depósito de los clientes que luego no querían el seguro (no lo activaban) se debía utilizar para aplicarlo a otro cliente como oferta en la venta de un móvil, de modo que así se contabilizase como otro seguro vendi do, ya que, si finalmente se activaba este seguro, la empresa obtenía con ello un be neficio. Estos hechos los considera acre ditados con base en prueba documental y testifical, valorando las distintas declara ciones de los testigos.

En sus fundamentos jurídicos, la senten cia razona que el proceder de la actora obedecía a instrucciones recibidas por la empresa, corroboradas por prueba testi fical de un compañero de trabajo, y que la empresa (según resultaba de la decla- ración testifical de la auditora a instancias de la empresa) era conocedora de la prác tica de reinvertir el dinero de los depó- sitos a cuenta del seguro no activado para otros clientes, sin que ello genera- se para aquélla un perjuicio económico ni tampoco la trabajadora obtuviese lucro alguno, por lo que el despido ha de ser declarado improcedente.

Pero, en suplicación, el Tribunal Superior de Justicia, que desestima la revisión fáctica solicitada por la empresa, aprecia, sin embargo, infracción del artículo 54.2d del Estatuto de los Trabajadores y del conve nio colectivo aplicable, razonando que los dos testigos en que se apoya la resultancia fáctica de la sentencia del Juzgado de lo Social también habían sido despedidos, por lo que sus declaraciones estaban «mediatizadas por la situación personal de los dos testigos», de manera que la Sala considera que la magistrada no debió asu mir de manera acrítica que lo declarado por ellos fuese cierto y la declaración de esas dos personas no puede ser consi- derada suficiente. Estima, pues, el recurso de la empresa, revoca el fallo de la sen tencia del Juzgado de lo Social y califica el despido de procedente.

2. En este contexto, se plantea el recurso de casación resuelto por la Sentencia del Tri bunal Supremo 689/2026, de 9 de sep tiembre, que, recordando jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, entiende que la Sala de suplicación ha de atenerse, a la hora de resolver los motivos de fondo ju- rídico amparados en la letra c del artícu- lo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdic ción Social, a los hechos declarados pro bados en la sentencia de única instancia,salvo en cuanto puedan haber sido mo- dificados por los cauces procesales le- galmente previstos para ello (los regula dos en la letra b del artículo 193 y en el artículo 197.1, ambos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) y con la excepción de los hechos que, alegados oportunamente por algu- na de las partes, no hayan sido controvertidos por las demás, de manera que puedan considerarse con formes, así como aque llos que se puedan calificar de notorios. Y sigue:

Esta Sala es consciente de que la redacción de las sentencias no es necesaria- mente perfecta y pueden producirse supuestos en los que exista un margen razo nable de duda sobre qué hechos hayan sido decla rados probados, debiendo distinguirse entre los hechos probados en sentido estricto y la mera consignación de las pruebas practicadas y de su contenido, que no tie ne tal carácter. Al respecto es importante recordar que deben considerarse como hechos probados de la ins tancia no solamente los que con tal carácter de auténtica resultancia fáctica se con signen en la parte corres pondiente de hechos de- clarados probados de esa sentencia, sino también los que con valor de hecho probado se incluyan en los fundamentos jurídicos de la sentencia. [FJ 3]

Si bien, como señalara la Sentencia del Tribunal Supremo 709/2017, de 26 de septiembre:

... con carácter general hemos sostenido que las afirmaciones fácticas que se hagan en la fundamen tación jurídica de la sen tencia, pese a su indebida ubicación procesal, han de tener tratamiento procesal de hecho probado [...], sin embargo tampoco cabe desconocer que –confor me a nuestra misma doctrina– esta excepcional «irre gularidad se aceptó siempre y cuando la afirmación fác tica fuera acompañada de la correspondiente motiva ción de la misma, de con formidad con lo que exige al respecto el artículo 97.2 de la LPL [Ley de Procedimien to Laboral] [...], pero no es aceptable porque atenta contra las garantías consti tucionales de interdicción de la indefensión el que en una sentencia aparezcan afir maciones fácticas sin la co rrespondiente motivación, pues no cabe olvidar que esta exigencia forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judi- cial efectiva del artícu- lo 24 CE [Constitución es pañola]. [FJ 6]

Por otra parte, la Sala aclara que no cabe confundir la necesaria vinculación a los hechos probados de la sentencia de ins tancia y a los motivos concretos de re curso de suplicación con una prohibición de aplicar el principio iura novit curia. Como indica la Sentencia del Tribunal Su premo 72/2023, de 25 de enero, el órgano judicial puede aplicar normas no invocadas por las partes, puesto que «el principio iura novit curia (el tribunal conoce el derecho) per mite al juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas que resulten de pertinente aplicación, aun que no hubieran sido alegadas por los litigantes, dentro del marco de debate que las mismas han establecido» (FJ 2), y tampoco se produce incongruencia cuan- do se aplica una norma de orden público dado que no se está resolviendo sobre algo distinto de lo pedido.

3. Mas, al margen de los supuestos indicados, no cabe que la Sala de suplicación incor pore, altere o suprima hechos declarados probados en la instancia para fundar así su decisión sobre el recurso y, tampoco, que para ello realice de oficio una valora ción propia de la prueba practicada en la instancia. Si la parte recurrente en supli cación considera que la fijación de hechos probados en la instancia se ha realizado con graves defectos de motivación, a par tir de una valoración absurda o irracional de la prueba practicada o vulnerando las normas sobre distribución de la carga de la prueba y piensa que no será posible co- rregir los hechos por la vía limitada de la letra b del artículo 193 de la Ley Regula dora de la Jurisdicción Social, debe ins trumentar los motivos de suplicación que procedan al amparo de la letra a de dicho precepto para que la sentencia de ins- tancia sea anulada y se motive correcta y lógicamente la valoración de la prueba, o al amparo de su letra c para que sea corre gida la inadecuada atribución de la carga probatoria. Lo que no cabe es que la Sala de suplicación, al resolver el recurso, in troduzca correcciones de los hechos pro bados por su propia iniciativa, fuera de los cauces procesales reglados para ello.

En el supuesto que se enjuicia, la Sala de suplicación desestimó expresamente la revisión de los hechos probados interesa da por la empresa recurrente al amparo del artículo 193b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, de manera que el relato de los hechos probados de la sen tencia de instancia permaneció inaltera do. Desestimó asimismo la alegación de la vulneración, entre otros, del artículo 24 de la Constitución, basada en una supues ta falta de motivación de la valoración de la prueba a la hora de declarar probada la existencia de instrucciones empresaria les en el sentido alegado por la trabaja dora despedida. Esa desestimación no ha sido recurrida, resultando así que la sen tencia del Tribunal Superior de Justicia la vino a desestimar correctamente, dado que la sentencia del Juzgado de lo Social sí razonaba el origen de esa resultancia fáctica, que procedía de su valoración de una prueba testifical concreta e identifica da, debiendo recordarse además que en el proceso social la valoración de la prueba testifical es de la competencia soberana del órgano judicial de instancia, no revisa ble por vía de recurso. «Pese a todo ello el Tribunal Superior de Justicia se separó en sus fundamentos de derecho del relato fáctico de la sentencia del Juzgado de lo Social en relación [con] la existencia de instrucciones empresariales sobre la apli cación de los descuentos en los seguros en la forma en que lo había hecho la tra bajadora despedida y para ello introdujo de oficio una valoración discrepante de la prueba testifical, lo que está expresamente vedado en suplicación. Con ello incurrió en una infracción procesal de las normas que disciplinan el recurso de suplicación, su naturaleza y límites. Esa infracción pro cesal resulta relevante en tanto en cuanto funda la estimación del propio recurso de suplicación, hasta el punto de que se pue de decir que sin la misma tal estimación no se habría producido» (STS 689/2026, de 9 de septiembre, FJ 3). Se anula, en consecuencia, una sentencia que fue dic tada rechazando la revisión de los hechos probados, pero introduciendo una nue va valoración en la fase de suplicación de la prueba practicada por el Juzga- do de lo Social.