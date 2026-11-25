Le 13 novembre 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar se sont achevés. Après des éditions organisées à Singapour, en Chine et en Argentine, le Sénégal est devenu le premier pays africain à accueillir un événement olympique. Une première historique qui pourrait aussi laisser son empreinte en matière de propriété intellectuelle.

L'organisation d'un tel événement suppose une protection solide des marques, des emblèmes et des droits des partenaires commerciaux. Si l'Accord de Bangui offre déjà un cadre juridique commun aux États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), encore faut-il faire respecter les droits qu'il protège. C'est dans ce contexte que plusieurs initiatives ont été menées, dont un atelier régional réunissant des magistrats africains autour des litiges liés aux marques, au sponsoring et à la contrefaçon.

L'élaboration d'une stratégie nationale de propriété intellectuelle dans le sport a également été initiée. Celle-ci pourrait permettre aux clubs, fédérations et entreprises locales de mieux protéger et valoriser leurs marques, tout en favorisant de nouveaux partenariats commerciaux.

Si cette dynamique se poursuit au-delà des Jeux, Dakar 2026 pourrait devenir un exemple pour d'autres pays africains, en montrant comment la propriété intellectuelle peut contribuer au développement économique d'un pays à travers le sport.