México fija plazo para que plataformas protejan menores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un decreto presidencial que obliga a las plataformas digitales, incluidas redes sociales y servicios de streaming, a proteger a niños y adolescentes de contenido violento, sexual y nocivo. Según la asesora gubernamental Luisa María Alcalde, las plataformas tendrán 30 días naturales, contados desde la entrada en vigor del decreto, para documentar e informar las medidas adoptadas. El anuncio llega tras un ataque contra una escuela secundaria en Coahuila a comienzos de octubre, que dejó un muerto y tres heridos.

El decreto exige, entre otras medidas, verificar la edad de los usuarios, clasificar contenidos, habilitar controles parentales y establecer configuraciones de privacidad y seguridad predeterminadas.Sheinbaum advirtió que, si las empresas no cumplen, el Gobierno respaldaría un proyecto de ley para sancionarlas, pues el decreto, aunque obligatorio, no contempla un régimen sancionatorio propio.. El Gobierno ya se reunió con Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei. Meta indicó que analizará el decreto y destacó sus herramientas de control parental. La medida se suma a una tendencia global que incluye a Europa, Australia, varios estados de Estados Unidos y Brasil.

En Colombia, la discusión avanza por la vía legislativa. El Proyecto de Ley 083 de 2026 Cámara recibió ponencia positiva para primer debate en la Comisión Sexta. En su artículo 10, propone prohibir el registro y acceso de menores de 14 años a plataformas no diseñadas especialmente para su uso, con excepciones sujetas a controles parentales y autorización de sus representantes legales.. También impondría a las redes sociales informes semestrales sobre contenido retirado y la obligación de explicar sus algoritmos, mecanismos publicitarios y criterios de moderación. De aprobarse, la SIC podría imponer multas de hasta 5.000 smmlv y, ante incumplimientos reiterados, ordenar el bloqueo temporal o permanente de la plataforma en el país. Se trata de una iniciativa en trámite cuyo texto puede cambiar.

Para las empresas tecnológicas con operaciones en la región, ambos desarrollos anticipan mayores exigencias de cumplimiento en moderación de contenidos, verificación de edad y controles parentales. Aunque México exige verificar la edad de los usuarios y Colombia propone mecanismos de verificación de identidad, su implementación plantea interrogantes sobre los datos que deberán recopilarse, punto clave para evaluar la viabilidad de estas medidas. El reto común será equilibrar la protección de menores con la privacidad y la libertad de expresión.