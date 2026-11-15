Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) Sanciona Prácticas Monopólicas Absolutas en Licitaciones Públicas de Tecnologías de la Información

El 27 de octubre de 2026, la CNA anunció que acreditó la realización de prácticas monopólicas absolutas (bid rigging o colusión en compras gubernamentales) en procedimientos de contratación pública para la adquisición y arrendamiento de bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Puntos Clave

Esquema de colusión: Nueve empresas proveedoras de equipo de cómputo, telecomunicaciones e impresión acordaron posturas y fijaron precios en procedimientos convocados por el gobierno federal entre 2012 y 2022, simulando competir de manera independiente.

Nueve empresas proveedoras de equipo de cómputo, telecomunicaciones e impresión acordaron posturas y fijaron precios en procedimientos convocados por el gobierno federal entre 2012 y 2022, simulando competir de manera independiente. Sobreprecio al erario: La autoridad determinó que la concertación de precios provocó que las dependencias pagaran más del 40% de sobreprecio respecto de las condiciones que habrían imperado en un entorno de competencia efectiva.

La autoridad determinó que la concertación de precios provocó que las dependencias pagaran más del respecto de las condiciones que habrían imperado en un entorno de competencia efectiva. Riesgo sancionatorio elevado: Las prácticas monopólicas absolutas representan la infracción de mayor gravedad bajo la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE); tras las reformas al marco normativo, las multas pueden ascender hasta el 15% de los ingresos acumulables de los agentes económicos involucrados.

Las prácticas monopólicas absolutas representan la infracción de mayor gravedad bajo la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE); tras las reformas al marco normativo, las multas pueden ascender hasta el de los agentes económicos involucrados. Vistas a dependencias y nueva autoridad administrativa: Se ordenó dar vista a las instituciones convocantes afectadas y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para determinar eventuales inhabilitaciones y responsabilidades administrativas.

Se ordenó dar vista a las instituciones convocantes afectadas y a la para determinar eventuales inhabilitaciones y responsabilidades administrativas. Vía judicial disponible: Las empresas sancionadas pueden controvertir la resolución mediante juicio de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Antecedentes y Agentes Económicos Sancionados

De acuerdo con las indagatorias de la autoridad antimonopolio, entre 2012 y 2022 se articuló un mecanismo de coordinación previa en el cual las empresas definieron posturas, precios de oferta y la asignación concertada de las contrataciones, manteniendo la apariencia de ofertas independientes y concurrentes.

Las empresas señaladas en la resolución son:

Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A. de C.V. Ofi Store, S.A. de C.V. Factoría de TI, S.A.P.I. de C.V. Altum Tecnologic, S.A. de C.V. Distribuidora y Comercializadora Bossanova, S.A. de C.V. Ofiequipos P.C., S.A. de C.V. Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, S.A. de C.V. DSTI México, S.A. de C.V. Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones, S.A. de C.V.

Entidades Gubernamentales Afectadas

Las adquisiciones y arrendamientos investigados correspondieron a equipo de cómputo personal, servidores, servicios administrados de impresión, telecomunicaciones y herramientas de seguridad informática, licitados por dependencias clave:

Sector Salud y Seguridad Social: Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ), Instituto Nacional de Medicina Genómica ( INMEGEN ) e Instituto Nacional de Perinatología.

Instituto Mexicano del Seguro Social ( ), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ), Instituto Nacional de Medicina Genómica ( ) e Instituto Nacional de Perinatología. Empresas Públicas y Energía: Petróleos Mexicanos ( Pemex ) y Comisión Nacional del Agua ( Conagua ).

Petróleos Mexicanos ( ) y Comisión Nacional del Agua ( ). Dependencias Centralizadas y Órganos Autónomos/Desconcentrados: Secretaría de Economía, Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Financiera para el Bienestar (antes Telecomunicaciones de México) y el Fideicomiso para la Cineteca Nacional.

Implicaciones Legales y Consecuencias

1. Responsabilidades Administrativas e Inhabilitación

La notificación ordenada a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno implica que las dependencias y la secretaría podrán iniciar procedimientos conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual puede derivar en la inhabilitación de las personas morales e individuos para participar en licitaciones públicas federales.

2. Acciones Civiles por Daños y Perjuicios

Al acreditarse formalmente un sobreprecio superior al 40%, las dependencias afectadas cuentan con elementos para demandar por la vía judicial la restitución y resarcimiento de los daños ocasionados a la hacienda pública.

3. Medios de Impugnación

Al tratarse de una resolución definitiva emitida en materia de competencia económica, la única vía jurisdiccional procedente para los agentes económicos es el juicio de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, sin que proceda la suspensión del acto reclamado respecto a la imposición de multas salvo las excepciones de ley.

Consideraciones Prácticas para Agentes Económicos