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ARTICLE · 12 NOVEMBER 2026

IA E Lavoro: Obbligatorio L’intervento Umano Nelle Decisioni Datoriali

DL-Law Avvocati Giuslavoristi
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Il decreto legislativo n. 179/2026 introduce nell'ordinamento italiano nuove regole sull'uso dell'intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro, imponendo ai datori di lavoro l'obbligo di intervento umano nelle decisioni che riguardano assunzioni, modifiche contrattuali, licenziamenti e provvedimenti disciplinari. Le decisioni basate esclusivamente su sistemi automatizzati saranno considerate nulle, garantendo ai lavoratori il diritto a una motivazione intelligibile e trasparente.

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Il D. Lgs. n. 179 del 7 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre 2026, completa l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, introducendo specifiche disposizioni anche in materia di lavoro.

La principale novità è contenuta nell’art. 41, che stabilisce che, qualora il datore di lavoro si avvalga di sistemi di intelligenza artificiale, le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, comprese quelle in materia disciplinare e di valutazione delle prestazioni, non potranno essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. Tali decisioni dovranno essere assunte da una persona fisica dotata di un potere effettivo e autonomo, senza possibilità di derogare a tale principio neppure con il consenso del lavoratore.

Restano invece escluse da tale previsione le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione.

Il lavoratore avrà inoltre il diritto di ottenere, su richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione, comprensiva dell’eventuale incidenza del sistema di IA e dei principali parametri considerati.

Quanto alle conseguenze, le decisioni datoriali assunte in violazione dell’obbligo di intervento umano, compreso il licenziamento, saranno nulle.

Sul versante della salute e sicurezza, il decreto prevede infine che l’utilizzo di sistemi di IA che incidano sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza sia considerato nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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