Contrattazione Collettiva: Intesa Raggiunta Su Rappresentanza E Rinnovi

Il 12 novembre 2026, dopo mesi di trattative, CGIL, CISL e UIL e tredici associazioni datoriali – tra cui Confindustria e Confesercenti – hanno raggiunto un accordo interconfederale volto a individuare i contratti collettivi di riferimento e contrastare il dumping contrattuale.

L’intesa conferma la contrattazione articolata su due livelli: il CCNL, chiamato a garantire i trattamenti economici e normativi del settore su tutto il territorio nazionale, e la contrattazione aziendale o territoriale, destinata a valorizzare produttività, organizzazione del lavoro, partecipazione, formazione e sicurezza.

Sul versante della rappresentanza, per le organizzazioni sindacali resta centrale la combinazione tra iscritti e voti ottenuti durante le elezioni delle rappresentanze dei lavoratori. Per le associazioni datoriali sono previsti criteri qualitativi, tra cui storicità, presenza europea e welfare contrattuale, e un criterio quantitativo basato sulla copertura dei lavoratori, rilevata attraverso i dati INPS e CNEL.

In materia retributiva, i CCNL dovranno indicare per ciascun livello professionale il trattamento economico minimo (TEM), comprendente i minimi e le ulteriori componenti previste, e il trattamento economico complessivo (TEC), che include anche le voci fisse e continuative e il valore del welfare contrattuale.

Quanto ai rinnovi dei CCNL in scadenza dopo il 1° luglio 2027, le proposte dovranno essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza, con riscontro entro 30 giorni e avvio delle trattative entro due mesi dalla ricezione. In assenza di rinnovo entro nove mesi dalla scadenza, salvo diversa disciplina contrattuale, è previsto un adeguamento pari al 50% della variazione dell’IPCA.

L’accordo è destinato alla firma formale il 14 dicembre, dopo le consultazioni interne, e le parti intendono chiederne il recepimento al Governo.