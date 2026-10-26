ARTICLE · 26 OCTOBER 2026
Vom Forderungspool Bis Zur Auszahlung: Wie Weit Kann Verbriefung On-Chain Gehen?
Die Tokenisierung von Anleihen markiert nur den Beginn einer umfassenderen digitalen Transformation im Verbriefungsprozess. Während technische Lösungen bereits existieren, bleiben fundamentale rechtliche Fragen zu Forderungsübertragung, Insolvenzfestigkeit und Anlegerrechten ungeklärt. Wie greifen das deutsche eWpG, Pontes und die vorgeschlagenen EU-Reformen ineinander, und welche Schritte können Originatoren, Arrangeure und Investoren bereits heute digital umsetzen?
EU RegCORE Client Alert | Digitaler Binnenmarkt der EU, Finanzdienstleistungen und Krypto-Assets
Die Tokenisierung einer Anleihe ist erst der Anfang. Das größere Potenzial liegt darin, den gesamten Verbriefungsprozess digital zu verbinden: von der Auswahl und Übertragung der Forderungen über Emission und Abwicklung bis zu Servicing, Zahlungswasserfall und Reporting.
Doch technische Ausführung allein schafft keine rechtliche Wirksamkeit. Forderungsübertragung, Insolvenzfestigkeit, Anlegerrechte und die Verantwortung für Daten und Entscheidungen bleiben entscheidende Prüfsteine.
Unser neuer Client Alert untersucht, wie das deutsche eWpG, Pontes und die vorgeschlagenen EU-Reformen ineinandergreifen. Er zeigt, welche Schritte sich bereits digitalisieren lassen, wo rechtliche und operative Abhängigkeiten bleiben und welche Fragen Originatoren, Arrangeure, Investoren und Infrastrukturbetreiber vor einer Umsetzung klären sollten.
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