Betrug wird durch GenAI und einer zunehmenden Professionalisierung gezielter und gefährlicher

Die Bedrohungslage durch Betrug im digitalen Zahlungsverkehr hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Professionalisierte Täternetzwerke, der Aufstieg von Fraud-as-a-Service und der Einsatz von GenAI und künstlicher Intelligenz durch Kriminelle setzen Finanzdienstleister massiv unter Druck. Die PwC Payment Fraud Studie 2025 zeigte bereits: Jeder dritte Endkunde war bereits Opfer eines Betrugsversuchs, und 95 % der Verbraucher:innen fordern Echtzeit-Betrugserkennung von ihren Finanzdienstleistern.

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen richtet die PwC Payment Fraud Studie 2026 den Blick auf die Unternehmensseite: Wie gut sind deutsche Banken, Zahlungsdienstleister und Finanzinstitute tatsächlich aufgestellt?

Key Takeaways

Professionelle Betrüger adaptieren Technologien wie z.B. KI deutlich schneller , als Finanzdienstleister darauf reagieren können.

wie z.B. KI deutlich , als Finanzdienstleister darauf reagieren können. Finanzdienstleister haben retrospektiv stark in Betrugsprävention investiert und sind heute deutlich besser aufgestellt als vor zwei bis drei Jahren. Auf künftige, insbesondere KI-getriebene Angriffsszenarien sind sie jedoch nur unzureichend vorbereitet .

und sind heute deutlich besser aufgestellt als vor zwei bis drei Jahren. Auf künftige, insbesondere KI-getriebene Angriffsszenarien sind sie jedoch . Die girocard wird im Vergleich zu internationalen Zahlverfahren als deutlich sicherer eingeschätzt.

wird im Vergleich zu internationalen Zahlverfahren als eingeschätzt. Bei der Betrugsprävention bestehen deutliche Qualitätsunterschiede zwischen den Finanzdienstleistern. Für Kunden wird die Wahl ihrer Bank damit zu einer entscheidenden Sicherheitsfrage .

zwischen den Finanzdienstleistern. Für Kunden wird die Wahl ihrer Bank damit zu einer . Finanzdienstleister orientieren sich an bekannten Mustern und handeln oft erst, nachdem hohe Kosten durch Schäden entstanden sind. Vorsorge für kommende Bedrohungen bleibt die Ausnahme.

Im Rahmen qualitativer und repräsentativer Experteninterviews mit führenden Organisationen aus dem digitalen Zahlungsverkehr, darunter Banken, Zahlungsdienstleister, Verbände und Schemes, hat PwC den aktuellen Reifegrad der Betrugsprävention analysiert, Lücken identifiziert und konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt, um aktuelle und neu aufkommende Betrugsszenarien händelbar zu machen und zu bekämpfen.

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