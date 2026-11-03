ARTICLE · 03 NOVEMBER 2026
PE-Buy-and-Build bei Wertpapierinstituten: die unterschätzte EU-HoldCo-Frage
When Private Equity investors acquire European investment firms, the prudential architecture of the entire group can become decisive. While an EU holding company is not automatically required, supervisory authorities can mandate such structures under Art. 55 IFD and § 69 WpIG in Germany, creating potential 'regulatory architecture debt' that compounds with each successive acquisition.
EU RegCORE Client Alert | Kapitalmarktunion + Spar- und Investitionsunion, Deutsche regulatorische Entwicklungen
Bei der Übernahme europäischer Wertpapierinstitute durch Private-Equity-Investoren wird häufig auf die einzelne Lizenz und das jeweilige Inhaberkontrollverfahren geschaut. Entscheidend kann aber die prudenzielle Architektur der gesamten Gruppe sein. Eine EU-Holding ist zwar nicht automatisch vorgeschrieben – Art. 55 IFD und in Deutschland § 69 WpIG können Aufsichtsbehörden jedoch ermöglichen, genau eine solche Struktur zu verlangen.
Besonders bei Buy-and-Build-Strategien entsteht damit das Risiko einer „regulatory architecture debt“: Was bei Erwerb Nr. 1 noch funktioniert, kann bei Erwerb Nr. 6 kapital-, governance- und strukturrelevant werden. IFR-Konsolidierung, Group Capital Test, Drittstaaten-HoldCos, Goodwill und die Frage nach dem richtigen EU-Prudential Parent gehören deshalb vor den nächsten Deal – nicht erst vor den Exit.
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