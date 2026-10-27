Gemeinsame EU-Aufsichtsprioritäten Für 2027 – Was Finanzunternehmen Jetzt Vorbereiten Sollten

EU RegCORE Client Alert | Bankenunion, Kapitalmarktunion + Spar-und Investitionsunion und Versicherungsunion

Das Arbeitsprogramm 2027 des Gemeinsamen Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) konkretisiert die nächsten Schritte bei digitaler Resilienz, Anleger- und Verbraucherschutz, nachhaltigen Finanzierungen, Verbriefungen und der Beaufsichtigung von Finanzkonglomeraten. Hinzu kommt ein ausdrücklicher Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und Tokenisierung.

Für Finanzunternehmen sind insbesondere die Nachverfolgung von Feststellungen bei kritischen Technologiedienstleistern, die geplante Konsultation zur Kapitalberichterstattung von Finanzkonglomeraten und die Vorbereitung veränderter Produktinformationen und Verbriefungsmeldungen relevant. Entscheidend bleibt die Unterscheidung zwischen bestehenden Pflichten, aufsichtlichen Arbeitsschritten und Reformen, deren Inhalt und Anwendungszeitpunkt noch vom Gesetzgebungsverfahren abhängen.

Unser neuer Client Alert vergleicht das Programm mit der Agenda für 2026 und erläutert die praktischen Konsequenzen für Geschäftsleitung, Rechtsabteilung und Kontrollfunktionen. Im Mittelpunkt steht, wie Unternehmen ihre Verträge, Daten und Verantwortlichkeiten über Rechtseinheiten und Geschäftsbereiche hinweg konsistent ausgestalten und ihre Umsetzungsvorhaben gezielt priorisieren können.

Vollständigen Alert herunterladen

Englische version