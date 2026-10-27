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ARTICLE · 27 OCTOBER 2026

Gemeinsame EU-Aufsichtsprioritäten Für 2027 – Was Finanzunternehmen Jetzt Vorbereiten Sollten

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The Joint Committee of European Supervisory Authorities has released its 2027 work programme, outlining concrete steps for digital resilience, investor protection, sustainable finance, and supervision of financial conglomerates. Financial institutions must now prepare for enhanced oversight of critical technology service providers, revised capital reporting requirements, and updated product information standards, while distinguishing between existing obligations and reforms still pending legislative approva

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Michael Huertas
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EU RegCORE Client Alert | Bankenunion, Kapitalmarktunion + Spar-und Investitionsunion und Versicherungsunion

Das Arbeitsprogramm 2027 des Gemeinsamen Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) konkretisiert die nächsten Schritte bei digitaler Resilienz, Anleger- und Verbraucherschutz, nachhaltigen Finanzierungen, Verbriefungen und der Beaufsichtigung von Finanzkonglomeraten. Hinzu kommt ein ausdrücklicher Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und Tokenisierung.

Für Finanzunternehmen sind insbesondere die Nachverfolgung von Feststellungen bei kritischen Technologiedienstleistern, die geplante Konsultation zur Kapitalberichterstattung von Finanzkonglomeraten und die Vorbereitung veränderter Produktinformationen und Verbriefungsmeldungen relevant. Entscheidend bleibt die Unterscheidung zwischen bestehenden Pflichten, aufsichtlichen Arbeitsschritten und Reformen, deren Inhalt und Anwendungszeitpunkt noch vom Gesetzgebungsverfahren abhängen.

Unser neuer Client Alert vergleicht das Programm mit der Agenda für 2026 und erläutert die praktischen Konsequenzen für Geschäftsleitung, Rechtsabteilung und Kontrollfunktionen. Im Mittelpunkt steht, wie Unternehmen ihre Verträge, Daten und Verantwortlichkeiten über Rechtseinheiten und Geschäftsbereiche hinweg konsistent ausgestalten und ihre Umsetzungsvorhaben gezielt priorisieren können.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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