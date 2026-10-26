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ARTICLE · 26 OCTOBER 2026

ESMA 2027: Vereinfachung, Vertiefte Aufsicht Und Konkrete Handlungsentscheidungen

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ESMA's 2027 work program and updated supervisory priorities establish innovation with investor protection as the new focal point of European capital market oversight, with particular emphasis on AI and tokenization. The authority deepens its supervision of cyber risks and operational resilience while planning to simplify reporting obligations. This analysis examines the implications for banks, investment firms, fund managers, crypto-asset service providers, and market infrastructures across T+1 settlement,

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Michael Huertas
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EU RegCORE Client Alert | Kapitalmarktunion + Spar- und Investitionsunion

Mit ihrem Arbeitsprogramm 2027 und den aktualisierten unionsweiten strategischen Aufsichtsprioritäten konkretisiert ESMA die nächste Phase europäischer Kapitalmarktaufsicht. Innovation mit Anlegerschutz wird zur neuen gemeinsamen Priorität – zunächst mit besonderem Augenmerk auf KI und Tokenisierung. Zugleich wird die Aufsicht über Cyberrisiken und operationelle Resilienz vertieft. Die geplante Vereinfachung von Meldepflichten eröffnet längerfristige Chancen, entlastet Unternehmen jedoch nicht von bestehenden Anforderungen.

Unser Client Alert analysiert das Arbeitsprogramm und die Aufsichtsprioritäten gemeinsam mit ESMAs Vereinfachungsbericht und Tätigkeitsübersicht. Im Mittelpunkt stehen die Folgen für Banken, Wertpapierfirmen, Fondsmanager, Kryptowerte-Dienstleister und Marktinfrastrukturen: von T+1 und digitalen Geschäftsmodellen über Auslagerung und Verwahrung bis zur Weiterentwicklung der Daten- und Meldearchitektur.

Wir unterscheiden verbindliche Pflichten von aufsichtlichen Erwartungen und geplanten Arbeitsergebnissen – und zeigen, welche Entscheidungen zu Geschäftsmodellen, Verträgen und Umsetzungskapazitäten jetzt in die Planung für 2027 gehören.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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