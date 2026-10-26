ESMA 2027: Vereinfachung, Vertiefte Aufsicht Und Konkrete Handlungsentscheidungen

EU RegCORE Client Alert | Kapitalmarktunion + Spar- und Investitionsunion

Mit ihrem Arbeitsprogramm 2027 und den aktualisierten unionsweiten strategischen Aufsichtsprioritäten konkretisiert ESMA die nächste Phase europäischer Kapitalmarktaufsicht. Innovation mit Anlegerschutz wird zur neuen gemeinsamen Priorität – zunächst mit besonderem Augenmerk auf KI und Tokenisierung. Zugleich wird die Aufsicht über Cyberrisiken und operationelle Resilienz vertieft. Die geplante Vereinfachung von Meldepflichten eröffnet längerfristige Chancen, entlastet Unternehmen jedoch nicht von bestehenden Anforderungen.

Unser Client Alert analysiert das Arbeitsprogramm und die Aufsichtsprioritäten gemeinsam mit ESMAs Vereinfachungsbericht und Tätigkeitsübersicht. Im Mittelpunkt stehen die Folgen für Banken, Wertpapierfirmen, Fondsmanager, Kryptowerte-Dienstleister und Marktinfrastrukturen: von T+1 und digitalen Geschäftsmodellen über Auslagerung und Verwahrung bis zur Weiterentwicklung der Daten- und Meldearchitektur.

Wir unterscheiden verbindliche Pflichten von aufsichtlichen Erwartungen und geplanten Arbeitsergebnissen – und zeigen, welche Entscheidungen zu Geschäftsmodellen, Verträgen und Umsetzungskapazitäten jetzt in die Planung für 2027 gehören.

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