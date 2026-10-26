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ARTICLE · 26 OCTOBER 2026

Capital Markets Union und europäische Finanzaufsicht im Wandel

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Die Europäische Union steht vor grundlegenden Entscheidungen zur Neugestaltung ihrer Kapitalmarktaufsicht.

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Michael Huertas
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Wie sollte die Aufsicht über Europas Kapitalmärkte künftig ausgestaltet werden? In seinem Beitrag für das Journal of Financial Services analysiert Michael Huertas die aktuellen Reformbestrebungen im Rahmen der Savings and Investments Union (SIU) und des Market Integration and Supervision Package (MISP). Im Fokus steht das Spannungsfeld zwischen nationaler Aufsicht, stärkerer europäischer Integration und möglichen neuen Aufsichtsmodellen für grenzüberschreitende Kapitalmärkte. Der Beitrag beleuchtet die Auswirkungen auf Marktteilnehmer und zeigt auf, welche Rolle eine effizientere und stärker harmonisierte Aufsicht für die Wettbewerbsfähigkeit Europas spielen kann. 

Quelle: Journal of Financial Services, Edition 3 (2026), Seiten 154–172.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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