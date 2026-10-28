[Blog] L’OMPI révèle les principaux pôles d’innovation mondiaux en 2026

L’Indice mondial de l’innovation de l’OMPI évalue chaque année les performances des économies en matière d’innovation. Il comporte également un classement des 100 principaux « pôles d’innovation », qui s’intéresse cette fois à des territoires plus restreints que les États et vise à identifier les zones où se concentrent les activités innovantes. Ce classement repose sur trois catégories de données : les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT et la localisation de leurs inventeurs, les publications scientifiques et la localisation de leurs auteurs, ainsi que les opérations de financement par capital-risque. Cette méthode permet à l’OMPI d’identifier des écosystèmes d’innovation qui peuvent s’étendre au-delà des frontières administratives d’un État.

L’édition 2026 confirme notamment le poids de la Chine et des États-Unis, qui comptent respectivement 25 et 20 pôles parmi les 100 premiers. L’Europe en compte 30, dont sept en Allemagne et quatre au Royaume-Uni. Plusieurs économies à revenu intermédiaire figurent également dans le classement, avec notamment São Paulo (49e), Mexico (82e) et Le Caire (86e). En France, Paris se classe au 11e rang mondial.

En tête du classement figurent Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, Tokyo-Yokohama, San José-San Francisco, Beijing et Séoul. Le classement met ainsi en lumière les territoires où se concentrent, à l’échelle mondiale, inventeurs, chercheurs, entreprises et investisseurs.

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