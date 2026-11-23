Authored by Audrey Desserre, Ingénieurs Brevets, TIC, Novagraaf, France

Créé en 2017 pour financer la Recherche liée aux brevets, le Programme de Recherche académique de l’Office Européen des Brevets (OEB) vient de sélectionner six projets après une étude approfondie de plus d’une vingtaine de candidatures venant de toute l’Europe. La sélection des projets s’est appuyée sur des critères tels que l’originalité, la qualité, l’impact potentiel, la solidité de l'équipe de recherche et la pluridisciplinarité.

Les six projets sont orientés autour de deux axes de recherche prioritaires visant à exploiter les données disponibles dans les bases de données brevets pour améliorer le statut des connaissances sur le dépôt de demandes de brevet en Europe.

Au sein du premier axe de recherche, deux des six projets porteront sur la prévision des innovations technologiques qui donneront lieu aux dépôts de demandes de brevet en Europe, avec un focus plus particulier sur les technologies quantiques ou liées à l’Intelligence Artificielle.

Au sein du deuxième axe de recherche, les quatre autres projets s’intéresseront à la délimitation de l’écosystème universitaire producteur d’innovations, son rôle en matière de dépôts de demandes de brevet, et son impact sur la transition écologique et numérique en Europe.

Chaque projet pourra bénéficier d’un soutien financier pendant une période allant jusqu’à 18 mois. Les résultats définitifs seront rendus accessibles à l’issue des travaux.

Pour en savoir plus, cliquez ici !