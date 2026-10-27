[Blog] L’Amour Est Dans Le Pré… Mais Pas Dans Le Miel : Un Bel Exemple D’Opposition Invoquant La Renommée D’Une Marque

La société FREEMANTLEMDIA a déposé une opposition à l’encontre de la demande de marque française L’AMOUR EST DANS LE MIEL, en invoquant la renommée de sa marque L’AMOUR EST DANS LE PRE. Elle a déposé un solide dossier de preuves de renommée comprenant notamment des articles de presse relatifs à l’émission, à la connaissance de l’animatrice de l’émission, à des collaborations commerciales effectuées autour de cette marque et à une participation au Salon de l’Agriculture, les audiences de l’émission, des extraits des réseaux sociaux ainsi que plusieurs décisions antérieures reconnaissant la renommée de la marque L’AMOUR EST DANS LE PRE.

Dans sa décision OPP 25-1436 du 3 mars 2026, l’INPI indique que les signes présentent une même structure et une longueur proche. Les différences tiennent uniquement aux termes « PRE » et « MIEL », qui renvoient tous deux à la nature et au monde agricole. Les similitudes reposent donc sur une construction commune « L’AMOUR EST DANS LE », suivie d’un terme proche lexicalement.

Concernant la comparaison des « services de divertissement ; services de divertissements télévisés » pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une renommée et les produits en classes 30 et 31 désignés par la demande de marque opposée, l’INPI reconnait l’existence d’un lien dans l’esprit du public. Ce lien peut être établi notamment par le domaine commun de l’agriculture, mais l’INPI retient aussi que les participants de l’émission sont tous agriculteurs, les collaborations de la marque antérieure avec CANDIA et CARREFOUR, la participation au Salon de l’Agriculture et les diverses actions de soutien menées par l’animatrice de l’émission en faveur des agriculteurs.

Dans ce contexte, l’usage de la demande de marque contestée L’AMOUR EST DANS LE MIEL pour ces produits en classes 30 et 31 est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE et donc de lui porter atteinte.

En conséquence, malgré les nombreux arguments développés par le déposant, la demande de marque L’AMOUR EST DANS LE MIEL a été rejetée au motif qu’elle portait atteinte à la renommée de la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE.