Sick Leave: Maximum Duration Of Sickness Benefits Reduced

Two decrees dated September 16, 2026 (Nos. 2026-866 and 2026-867), published in the Official Journal on September 18, 2026, significantly amend the rules governing the payment of daily sickness benefits (IJ) to employees on long-term sick leave.

Adopted pursuant to the 2026 Social Security Financing Act, the reform reduces the period during which an employee may receive daily sickness benefits, introduces a new sanction for unjustified sick leave, and provides transitional rules for sick leave already in progress.

From three years to one year: Reduced benefit entitlement for certain long-term conditions

To understand the reform, it is important to distinguish between two categories of long-term conditions:

Exempting ALD (ALD exonérante) : a serious medical condition recognised by the French Health Insurance system (e.g., cancer, diabetes or stroke) and covered at 100%. The benefit entitlement for these conditions remains unchanged .

Non-exempting ALD (ALD non exonérante): a condition requiring more than six months of sick leave but which does not qualify for 100% coverage (e.g., mild depression or musculoskeletal disorders). This category is directly affected by the reform.

Until now, an employee with a non-exempting ALD could receive daily sickness benefits for a maximum of three years.

From October 15, 2026, this period will be reduced to one year.

To qualify for a new one-year benefit period for the same condition, the employee must have returned to work for at least one year.

Serious conditions (Exempting ALD): No change

Employees suffering from a serious condition recognised by the French Health Insurance system (exempting ALD) will continue to be entitled to sickness benefits for up to three years.

This includes, in particular:

employees suffering from a condition included on the list of conditions requiring prolonged and costly treatment (including cancer, diabetes, heart disease, etc.);

employees suffering from a serious condition not included on the list, or from multiple conditions resulting in a disabling pathological state, recognised by the medical review service of the French Health Insurance system.

After returning to work for at least one year, the employee may qualify for a new three-year benefit period.

Scope of the reform covers all schemes

Decree No. 2026-866 applies to individuals covered by the general social security scheme, agricultural employees, as well as notaries’ clerks and employees.

Decree No. 2026-867 extends the consequences of the reform to self-employed workers, ministers of religion and members of religious congregations, as well as civil servants and judges.

New sanction: Unjustified sick leave targeted

Since September 19, 2026, an insured person may be subject to sanctions if they seek to obtain sick leave that is not justified by their state of health. This measure complements existing sanctions for abusive attempts to obtain Social Security benefits to which the insured person is not entitled.

Implementation timeline: Who is affected and when?

The new rules apply to:

sick leave prescribed from October 15, 2026

sick leave already in progress on October 15, 2026, where the leave reaches six months after that date.

However, employees who have already been on sick leave for more than six months as of October 15, 2026 will remain subject to the previous rules and may continue to receive benefits for up to three years.

Practical implications

The reform aims to curb the increase in expenditure on daily sickness benefits. In 2023, sick leave relating to non-exempting ALDs represented EUR3.17C in expenditure across 401,000 cases, increasing by more than 6% per year.

For employers, it is important to anticipate the impact of the reduction on contractual or collective-agreement salary continuation obligations and on the management of long-term absences.

For HR teams, a key point to monitor will be whether an employee’s condition qualifies as an exempting ALD (100% coverage, exemption from the co-payment, and benefits maintained for up to three years) or a non-exempting ALD (benefits now limited to one year).

Finally, the coexistence of the old and new rules will require careful monitoring of sick leave already in progress as of October 15, 2026, in order to determine which regime applies to each employee.

Arrêt de travail : la durée maximale d'indemnisation par l'Assurance maladie est réduite

Deux décrets du 16 septembre 2026 (n° 2026-866 et n° 2026-867), publiés au Journal officiel le 18 septembre 2026, modifient en profondeur les règles de versement des indemnités journalières (IJ) pour les salariés en arrêt maladie de longue durée.

Prise sur le fondement de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, cette réforme réduit la période pendant laquelle un salarié peut percevoir des IJ, crée une nouvelle sanction contre les arrêts injustifiés et prévoit des règles de transition pour les arrêts déjà en cours.

De 3 ans à 1 an : la durée d'indemnisation réduite pour certaines maladies longues

Pour bien comprendre cette réforme, il faut distinguer deux catégories de maladies de longue durée :

L'ALD exonérante : maladie grave reconnue par l'Assurance maladie (cancer, diabète, AVC, etc.), prise en charge à 100%. Le régime d'indemnisation de ces maladies ne change pas .

L'ALD non exonérante : maladie nécessitant un arrêt de plus de 6 mois, mais qui n’ouvre pas droit à une prise en charge à 100% (dépression légère, troubles musculosquelettiques, etc.). C'est cette catégorie qui est directement visée par la réforme.

Jusqu'à présent, un salarié en ALD non exonérante pouvait percevoir des indemnités journalières pendant 3 ans maximum.

À compter du 15 octobre 2026, cette durée est ramenée à 1 an.

Pour ouvrir une nouvelle période d'indemnisation d'un an pour la même maladie, le salarié devra avoir repris le travail pendant au moins 1 an.

Les maladies graves (ALD exonérantes) : aucun changement

Les salariés atteints d'une maladie grave reconnue par l'Assurance maladie (ALD exonérante) conservent le droit à une indemnisation pendant 3 ans.

Sont notamment concernés :

les salariés atteints d'une maladie figurant sur la liste des affections nécessitant un traitement prolongé et coûteux (cancers, diabète, maladies cardiaques, etc.)

les salariés atteints d'une affection grave hors liste, ou de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant, reconnue par le service du contrôle médical de l'Assurance maladie

Après une reprise du travail d'au moins 1 an, le salarié peut bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation de 3 ans.

Le champ d'application couvre l'ensemble des régimes

Le décret n° 2026-866 concerne les assurés du régime général, les salariés du régime agricole ainsi que les clercs et employés de notaire.

Le décret n° 2026-867 tire les conséquences de cette réforme pour les travailleurs indépendants, les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses, ainsi que les fonctionnaires de l'État et magistrats.

Nouvelle sanction : les arrêts de travail injustifiés dans le viseur

Depuis le 19 septembre 2026, un assuré peut être sanctionné s'il cherche à obtenir un arrêt de travail pour maladie qui n'est pas justifié par son état de santé. Cette mesure complète les sanctions déjà prévues en cas d'abus pour obtenir des prestations de l'Assurance maladie auxquelles l'assuré n'a pas droit.

Calendrier d'application : qui est concerné et quand ?

Les nouvelles règles s'appliquent :

aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026

aux arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026, si l'arrêt atteint 6 mois après cette date

En revanche, les salariés déjà en arrêt depuis plus de 6 mois au 15 octobre 2026 restent soumis aux anciennes règles et peuvent continuer à être indemnisés pendant 3 ans maximum.

Conséquences pratiques

Cette réforme vise à freiner la hausse des dépenses d'indemnités journalières : en 2023, les arrêts liés aux ALD non exonérantes représentaient 3,17 milliards d'euros pour 401 000 arrêts, en augmentation de plus de 6 % par an.

Pour les employeurs, il est important d'anticiper l'impact de cette réduction sur le maintien de salaire prévu par la convention collective et sur la gestion des absences longues.

Pour les services RH, un point de vigilance essentiel : vérifier si l'affection du salarié relève d'une ALD exonérante (prise en charge à 100%, exonération du ticket modérateur, indemnisation maintenue à 3 ans) ou d'une ALD non exonérante (indemnisation désormais limitée à 1 an).

Enfin, la coexistence des anciennes et des nouvelles règles imposera un suivi attentif des arrêts en cours au 15 octobre 2026 pour déterminer quel régime s'applique à chaque salarié.