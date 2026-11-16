ARTICLE · 16 NOVEMBER 2026
Desafíos frente a protección de datos en gafas inteligentes
OlarteMoure
Founded in 2003, OlarteMoure is a highly specialized intellectual property, regulatory and...View firm profile
The European Data Protection Board has issued guidance on smart glasses equipped with cameras and microphones, addressing the privacy risks these seemingly ordinary devices pose when recording individuals...
El 13 de octubre de 2026, el Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB) adoptó la Declaración 1/2026 sobre gafas inteligentes, dispositivos equipados con cámaras, micrófonos y conexión a internet que pueden parecer gafas convencionales. El documento ofrece orientaciones preliminares sobre los riesgos que estos dispositivos plantean para la protección de datos personales, especialmente por la posibilidad de grabar a personas sin su conocimiento, particularmente en hospitales, escuelas, lugares de trabajo o cuando las grabaciones involucran a menores o se difunden en redes sociales.
El EDPB señala que los usuarios pueden ser considerados responsables del tratamiento cuando utilizan estos dispositivos en actividades oficiales, profesionales o políticas, o publican imágenes y videos en redes sociales de acceso público. En cambio, los usos exclusivamente personales o domésticos pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación del RGPD, sin perjuicio de otras disposiciones civiles, penales o laborales aplicables.
Asimismo, el EDPB recuerda que los fabricantes y proveedores de aplicaciones o servicios asociados, incluidos aquellos que incorporan inteligencia artificial, deben cumplir las obligaciones de protección de datos que les correspondan y no pueden trasladarlas a los usuarios.
Finalmente, el EDPB recomienda incorporar indicadores luminosos o sonoros, notificaciones móviles y diseños distintivos, fiables y difíciles de desactivar, que permitan advertir a terceros cuando estos dispositivos estén realizando grabaciones.
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